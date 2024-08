Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 agosto

Si parte con una nuova giornata: sarà piena di novità positive? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 6 agosto.

Scena generale dei transiti planetari che vi donano uno slancio vitale e un sorriso contagioso per la giornata. Oggi è importante bilanciare l'affettività con la passione, seguendo sia l'impulso sessuale che il richiamo al romanticismo. La posizione favorevole di Marte e Plutone vi invita a cercare l'armonia con il partner, mentre il Sole in Leone vi spinge verso gesti romantici. Oggi sarete generosi con la famiglia e non badate a piccoli sprechi, grazie all'influsso positivo di Giove che vi rende magnanimi con i vostri cari.



Oggi i nati nella seconda decade potrebbero sentirsi più legati al nucleo familiare e alla sfera emotiva. Il Sole invita a momenti di svago con gli amici. Una giornata di armonia nei rapporti familiari e amichevoli vi attende. Oltre alla passione, potrete godere di una profonda intesa mentale con il partner grazie all'influenza positiva di Nettuno. Con Urano nel vostro segno, potreste essere più spensierati nei vostri acquisti durante le vacanze, senza badare troppo al budget.



Oggi Plutone e il Sole favoriscono la passionalità e la comprensione nella coppia, con Venere che suggerisce maggiore tolleranza. Leggi un classico della letteratura universale come Il grande Gatsby per arricchire la tua mente. Evita spese frivole e gestisci con attenzione i tuoi guadagni, con Saturno e Mercurio a metterti alla prova.



La splendida congiunzione tra Venere e Mercurio vi favorisce oggi. In famiglia gestirete con successo eventuali piccole dispute, soprattutto tra genitori e figli. La Luna in aspetto positivo vi dona gratificazione emotiva e fisica. Tuttavia, attenzione a non suscitare gelosie involontarie nel partner, soprattutto se nati tra il 22 e il 29 giugno. Comunicate chiaramente e mantenete la serenità. Fate attenzione a non essere troppo tirchi o prodighi con i soldi. Bilanciate bene le vostre spese per evitare situazioni finanziarie altalenanti.



Sole e Marte risplendono nel segno, portando passione e vitalità. L’amore sarà al centro dell’attenzione, soprattutto per chi è nato tra il 31 luglio e il 7 agosto. Mercurio in Vergine consiglia prudenza nelle relazioni. Lavorare sarà un piacere leggendo Moby Dick. Per quanto riguarda il denaro, alcuni nati sotto il segno del Leone potrebbero essere più attenti ai dettagli finanziari.



Oggi la Luna, Venere, Mercurio e il Sole portano armonia familiare e concordia nelle amicizie per il Segno della Vergine. Nell'amore, Saturno e Nettuno possono portare leggere incomprensioni, ma la solida affettività risolverà tutto. Sul fronte lavorativo, potete dedicarvi alla lettura di un romanzo rilassante. Per quanto riguarda il denaro, siete noti per essere conservatori ma ogni tanto fate eccezioni per grandi acquisti o investimenti importanti.



Plutone, Giove, Marte, Venere, Sole e Mercurio portano fortuna ai Bilancia nati nelle prime due decadi. Sentimenti ed eros si mescolano, favorendo emozioni intense sia per chi è in una relazione stabile che per chi è in un rapporto appena iniziato. Leggere i classici della letteratura universale potrebbe ispirarvi durante questa estate. Anche se siete solitamente prudenti nelle spese, oggi potreste essere tentati dall'espandersi un po'. Restate razionali e evitate gli eccessi.



Oggi, gli astri promettono un cielo sereno con qualche nuvola in famiglia. Se siete single, avrete modo di fare nuove conoscenze stimolanti tra amici fidati, favorendo amori duraturi. Per chi è in coppia, Saturno e Nettuno promettono giornate romantiche e tenere effusioni. Dedicarsi alla lettura potrebbe portare relax ed ispirazione, magari con un romanzo di Camilleri per i Vergine. Attenzione alle spese e preoccupazioni sull'economia, ma evitate di esagerare. Il Sole potrebbe farvi sentire in ansia sui risparmi, ma mantenete la calma.



In questo periodo, la volta celeste è abbastanza propizia per voi, con alcuni pianeti favorevoli e altri che vi mettono alla prova. Marte vi spinge verso nuove conquiste se siete single, mentre Plutone e il Sole vi regalano stabilità e fiducia se siete in coppia. Approfittate della quiete estiva per dedicarvi alla lettura, magari con un classico come 2001 Odissea nello spazio. Con la Luna favorevole, potete concedervi qualche spesa extra senza esagerare. Ricordate di rispettare i vostri limiti e mantenere un bilancio equilibrato.



L'oroscopo di oggi non presenta influenze negative, ma è importante considerare che ci sono ancora due pianeti non ancora scoperti che potrebbero influenzare il segno del Capricorno. Le relazioni sono stabili per la seconda decade, mentre la terza decade potrebbe dover affrontare scelte importanti. Consigliamo la lettura de "L'onere della prova" per stimolare il vostro lato giuridico. Fate attenzione a non oscillare tra sprechi e parsimonia per mantenere l'equilibrio finanziario.



L'oroscopo dell'Acquario oggi è positivo, con transiti favorevoli che portano benessere astrale. Solo la sfera familiare potrebbe essere un po' tesa a causa di influenze ostili. Giove in Gemelli favorisce i rapporti, vecchi e nuovi, rendendo questo giorno ideale per innamorarsi. Sentitevi pronti ad accogliere emozioni profonde e intense. Leggete un classico come "Vanity fair - La fiera della vanità" per stimolare la vostra mente e le vostre abilità. Fate attenzione a non spendere troppo, non lasciatevi trascinare da acquisti al di sopra delle vostre possibilità.



Il cielo astrale brilla per voi con influssi positivi in tutti i settori, soprattutto in famiglia e per i nati nella terza decade dei Pesci. Urano guida la vostra vita amorosa questo mese, regalandovi esperienze affettive indimenticabili, soprattutto se appartenete alla terza decade. Leggete o rileggete "Cronaca di una morte annunciata" per arricchire la vostra cultura letteraria, il libro perfetto per voi Pesci. Mercurio vi invita a riflettere prima di spese e acquisti impulsivi, seguite il consiglio di Saturno per una gestione oculata delle finanze.