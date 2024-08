Oroscopo dell’1 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

E si ricomincia con una nuova giornata, che apre un nuovo mese! Oggi gli astri saranno dalla tua parte? Lavoro, amore e finanze riserveranno piacevoli e inattese novità? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell’1 agosto.



Un inizio di mese promettente con Venere nel Leone e Urano nel Toro che vi donano energia. Attenzione a alti e bassi emotivi, specialmente in famiglia. Amore appassionato e lavoro sereno, evitare scontri con superiori. Finanze favorevoli grazie a Venere nel Leone.



Il mese inizia con Saturno nei Pesci, regalandovi sensibilità e intuito. La Luna nel Cancro vi rende gioiosi e ironici nelle relazioni familiari. In amore, passione del passato potrebbe riapparire. In ambito lavorativo, siete efficienti e produttivi. La fortuna è pronta a sorridervi.



Il mese di agosto 2024 porta equilibrio e rinnovamento. Nodi da sciogliere per la seconda e terza decade, serenità per la prima. Venere nel Leone porta successo in amore, Mercurio in Vergine richiede diplomazia al lavoro. Limitate le spese con Saturno e Nettuno negativi.



Agosto vi regala intelligenza e generosità familiare, supportati da Mercurio in Vergine. Amore intenso grazie a Venere nel Leone, energia per seguire il cuore senza remore. Supportati da Urano, Saturno e Mercurio nel lavoro, consigliate un nuovo collega e godete dell'armonia finanziaria.



Il cielo astrale promette grandi opportunità nell'agosto 2024. Il temperamento incisivo viene ammorbidito dall'armonioso transito di Venere. Con il sostegno del Sole, raggiungerete i vostri obiettivi. In amore, comunicate apertamente per dissipare dubbi e migliorare la relazione. Sul lavoro, con Luna e Venere, concluderete con energia. Con Giove, la fortuna è dalla vostra parte per un lungo periodo.



Urano vi favorisce oggi, rendendovi precisi ed efficienti. Sarete un punto di attrazione nei rapporti sociali e familiari. Mantenete la pacatezza negli sport, festeggiando il compleanno dal 17 al 22 settembre. Buoni valori nella vita, specie per chi è nato nella terza decade della Vergine.

Agosto 2024 si apre splendidamente con Venere in Leone e Giove in Gemelli. Siate pronti a vivere momenti di soddisfazione sociale e nuove amicizie. Attenzione alla salute intestinale, dedicate tempo alle relazioni affettive e al lavoro: tutto procederà senza intoppi.



Un bellissimo mese di agosto si apre con Luna favorevole per le relazioni umane. Saturno e Mercurio vi sostengono nell'esercizio fisico e nello sport. In amore, attrazione erotica potenziata per le coppie stabili. Momento produttivo nel lavoro, acquisti oculati e convenienti.



Inizio di agosto positivo per i Sagittari grazie a Venere nel Leone. Espansività, generosità e sostegno caratterizzano la giornata. In amore, possibilità di rinnovamento, sia per le coppie che per i single. Sul lavoro, valutate proposte interessanti. Finanze favorevoli, favoriti al Lotto.

Agosto 2024 apre una fase di tranquillità e equilibrio per i Pesci, con Saturno favorevole. Amore intenso e comunicativo grazie a Mercurio e Urano. Nel lavoro, successi nel commercio con Urano. Possibilità di investimento immobiliare. Compleanni terza decade favoriti.



Questo mese estivo inizia con energie rigeneranti. Il tris Venere - Urano - Sole porta incombenze domestiche, richiede organizzazione e conciliazione. In amore, sintonizzatevi con la dolcezza e l'ascolto. Plutone favorisce nuove opportunità lavorative nel settore culturale e artistico. Le finanze permettono spese più generose.



Il mese di agosto porta agitazione e luce su vari aspetti della vostra vita. Giove spinge a migliorare, Mercurio complica la comunicazione. Famiglia richiede pazienza. In amore, incontri inaspettati. Lavoro impegnativo. Attenti alle finanze, evitate investimenti a lungo termine.