Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 31 luglio

Si parte con una nuova giornata! Oggi gli astri ti saranno favorevoli? Lavoro, amore e finanze prometteranno svolte gradite? Ecco, per il tuo segno zodiacale, ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 31 luglio.

Oggi è una giornata di equilibrio e buon senso per l'Ariete, con una spiccata energia e lotta per dominare. Il vostro carattere magnanimo vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. Concentrazione massima per raggiungere gli obiettivi professionali, ma attenzione a non essere troppo protagonisti. Opportunità finanziarie da non perdere, specialmente per chi è nato nella prima decade. Un affare redditizio potrebbe essere in arrivo da un amico fidato.



Il vostro segno è influenzato positivamente da Mercurio, Nettuno, Urano e Saturno, che vi guideranno attraverso i cambiamenti con saggezza. La Luna vi spinge emotivamente, favorendo avventure sui social media. In coppia? Momento favorevole per i sentimenti, specialmente se nati a maggio. Saturno vi fa rispettare, affrontate le sfide con determinazione. Investite con fiducia, soprattutto se della terza decade del Toro, supportati da Urano e dalla famiglia.

Il vostro segno zodiacale è influenzato da Venere, che vi porterà fortuna nelle amicizie e negli incontri. In amore, il vostro legame sarà saldo e duraturo, soprattutto se siete nati a giugno. Sul fronte lavorativo, avete tutto sotto controllo e grazie alla vostra logica e abilità sarete premiati con maggior libertà d'azione. Per quanto riguarda il denaro, sarete inclini a rischiare e a mettervi alla prova nei giochi d'azzardo. Lasciate che la fortuna vi sorrida!



Oggi sarete aperti a nuove esperienze culturali e contatti con diverse realtà, grazie all'influenza di Nettuno. Venere favorisce la salute, gli affetti e l'intelletto. La Luna vi aiuterà a essere meno volubili. Mercurio in Vergine vi renderà più riflessivi e analitici. Il vostro senso dell'umorismo vi farà brillare in compagnia. Mercurio, Saturno, Urano e Nettuno favoriscono l'amore per chi è nato nella prima e seconda decade del Cancro. Il successo professionale vi darà orgoglio, risolvendo situazioni complesse e evitate dagli altri.

La seconda decade potrebbe avere fortuna nel gioco del Lotto con l'aiuto di Luna e Giove.



Giove, Venere e Luna sono dalla vostra parte, enfatizzando la vostra generosità e il vostro temperamento umano. La stabilità di coppia è importante, ma oggi potreste essere euforici grazie al trio Giove - Luna - Marte. I single della terza decade vivono avventure appaganti, mentre Venere li favorisce. Urano vi rende responsabili e precisi, dimostrando perfezione nel lavoro. Se volete provare la fortuna, tentate il gioco d'azzardo. Giove è dalla vostra parte se siete nati nella seconda decade.



Oggi, con l'influenza favorevole di Urano e Venere, i nati sotto il segno della Vergine possono aspettarsi una giornata piena di gioia e incontri vibranti. Mercurio, il messaggero alato, arricchisce la vostra vita sociale e vi dona abilità comunicative straordinarie. Venere vi regala un tocco di sensualità speciale, sia per i rapporti stabili che per quelli occasionali. I progetti intrapresi con determinazione avranno successo. La vostra mente sveglia e vigile vi permetterà di seminare con saggezza per raccogliere frutti abbondanti. Non rinunciate alle piccole gioie che la vita può offrirvi, è il momento di godervi il vostro meritato successo finanziario.



Eliminate l’inutile per concentrarvi su relazioni autentiche. Emozioni forti vi aspettano, sia in coppie stabili che in legami nuovi. Giornata produttiva, con possibili sfide da parte di amici. Fate attenzione agli affari troppo allettanti, potrebbero rivelarsi un bluff. Evitate facili guadagni prospettati da amici.



Luglio si conclude con un'atmosfera leggera e divertente, grazie all'influsso positivo di Mercurio. Non trascurate il vostro partner oggi, Urano vi invita ad essere generosi e premurosi, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 15 al 20 novembre. Nonostante l'estate, siete efficienti e capaci di gestire al meglio le questioni lavorative, soprattutto se nati nella prima decade. I guadagni che state ottenendo sono frutto del vostro duro lavoro, cercate di risparmiare per investimenti futuri, soprattutto se appartenete alla terza decade.



L’oroscopo di oggi è positivo e pieno di energia. Venere e il Sole nel vostro segno vi rendono brillanti e vivaci. Plutone vi regala una fase di buonumore e simpatie. Momento ideale per mostrare il vostro fascino irresistibile, soprattutto se siete nati a novembre. Mercurio in opposizione dalla Vergine può portare qualche difficoltà sul lavoro.

Attenzione alle spese impreviste, specialmente se festeggiate il compleanno a dicembre. Potreste dover fare delle rinunce, ma il vostro spirito leggero vi invita a concedervi qualche sfizio.



Oggi, sotto l'influsso positivo di Mercurio in Vergine, avrete la capacità di risolvere qualsiasi problema, grazie alla vostra arguzia e adattabilità. Se siete nati tra il 9 e il 15 gennaio, sentirete in modo più intenso l'energia di Urano. Risolverete con maestria le questioni legate al vostro partner grazie alla vostra determinazione e intelligenza. Evitate decisioni drastiche e affrontate i cambiamenti professionali con lungimiranza. State attenti agli investimenti rischiosi e evitate di gestire denaro oggi, rimandate a domani o dopodomani.



Oggi l'oroscopo suggerisce una maggiore presenza familiare e alcuni ostacoli da superare con risolutezza. Nonostante qualche tensione, siete liberi di concedervi passione e divertimento in vacanza, soprattutto se siete nati tra il 15 e il 19 febbraio. Grazie alla vostra determinazione, state per raggiungere obiettivi professionali inaspettati, specialmente se siete nati tra il 21 e il 24 gennaio. Non preoccupatevi per le spese dei vostri figli, presto impareranno l'importanza del risparmio.



Gli influssi celesti suggeriscono di concentrarvi sulla vita familiare, specialmente per chi festeggia il compleanno nella seconda e terza decade. Nonostante le sfide, avete la capacità di superarle brillantemente. L'aspetto positivo di Urano può portare a nuove esperienze affettive, ma attenzione a non rischiare troppo. Evitate rischi inutili e aspettate un momento più favorevole per tentare la fortuna. Se proprio desiderate un po' di divertimento, optate per un gratta e vinci.