Oroscopo del 30 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole favorevole nel segno, carico di energia e entusiasmo per i nati nella prima decade. Nettuno positivo per i nati nella terza decade, consigliando cautela negli sport estivi amati. Colpi di fulmine in arrivo. Saturno invita alla cautela per i nati nella seconda decade. Plutone favorevole per i nati a marzo, promettendo successo nel settore del commercio e della pubblicità. Mente razionale per gestire le spese con lucidità e evitare acquisti superflui. Evitare spese troppo costose per il momento.



I pianeti più importanti nella vostra giornata sono Urano e Nettuno. La creatività e il desiderio di migliorare le cose vi guideranno oggi. Con Mercurio nella Vergine, la vostra relazione di coppia sarà armoniosa e tranquilla. Concentratevi sulle piccole cose e affrontate eventuali problemi con saggezza, legandovi ancora di più al vostro partner. Preparatevi a seguire i cambiamenti positivi nella vostra carriera. Le novità vi daranno stimoli per crescere professionalmente e avanzare maggiormente. Con l'ausilio di Mercurio, Luna, Marte e Giove, avrete la possibilità di essere più fortunati nei giochi di sorte.



Oggi l'oroscopo prevede una buona forma fisica e un fascino irresistibile. La stagione estiva sarà piena di armonia globale, con nuove prospettive di vita in amore. Luna, Giove e Marte promettono nuovi progetti di convivenza o famiglia, ma cercate di essere realisti e apprezzare ciò che avete nella relazione attuale. Risolvete con razionalità le questioni in ufficio, diventando mediatori di successo tra colleghi e amici. Evitate le scommesse rischiose, Mercurio dalla Vergine non vi assiste. Attendete il momento giusto per investimenti o scommesse.



Luglio è il mese ideale per concedervi una meritata pausa e recuperare le energie. Fate attenzione ai vostri livelli di energia e alla salute. La Luna porta buone notizie per voi, soprattutto se siete nati a luglio. Incontri emozionanti in vista e prospettive romantiche interessanti. Oggi potreste faticare un po' di più del solito, ma alla fine sarete gratificati dai risultati ottenuti. Mantenete il focus e sarete premiati. State attenti alle spese inutili e ai desideri di lusso che potrebbero mettere a rischio il vostro bilancio. Rimanete prudenti e evitate gli eccessi per mantenere la stabilità finanziaria.

Scopriamo gli influssi astrali che influenzeranno il segno del Leone alla fine di luglio. Con Venere, Sole e Marte favorevoli, la passione potrebbe salire e portare a discussioni animate. La Luna vi aiuterà a temperare il clima. Giove suggerisce cautela nelle relazioni professionali. Siate determinati e puntate all’affermazione. Favoriti ai giochi di fortuna, soprattutto i nati nella prima decade. Siate coraggiosi e puntate grosso.



Il vostro carattere serio e analitico vi guida nella giornata odierna, mantenendo la vostra capacità di analizzare le situazioni con logica. Venere favorisce un'intesa mentale profonda nei rapporti sentimentali, particolarmente per le Vergini nate a settembre. Se siete in posizioni di leadership, otterrete rispetto e fiducia dai vostri dipendenti, garantendo risultati positivi per la produttività dell'azienda. Con Mercurio nel vostro segno, fate attenzione agli acquisti impulsivi se siete nati ad agosto, per evitare eccessi finanziari.



Scenario celeste sereno, Luna, Venere, Giove, Marte, Sole e Plutone vi favoriscono, evitando ostacoli. Fate attenzione a eventuali tensioni nei rapporti familiari, ma tutto si risolverà facilmente. Sentimenti profondi in primo piano. Attenzione a non affrettarvi in situazioni rischiose. Riflettete prima di agire, soprattutto se appartenete alla prima decade. Se il vostro compleanno è tra il 6 e il 12 ottobre e gestite personale, avrete successo con competenza e tempismo. Buon clima di collaborazione, favorevole per farvi apprezzare.

Generosi come sempre, sostenete un parente in difficoltà. Con gentilezza e affetto, guadagnate gratitudine.



Il cielo è favorevole grazie a Nettuno e Mercurio in Vergine. Sarai efficiente e organizzato. Mercurio ti permette di trovare l'equilibrio con il partner, ma potresti essere stanco per seguire inviti sociali. I single vivranno avventure appassionanti, soprattutto se nati tra il 15 e il 20 novembre. Sarai molto produttivo grazie a Mercurio in Vergine. Completerai compiti con facilità, soprattutto se nato a ottobre. La tua propensione al risparmio ti permette di avere un bel gruzzoletto da investire in progetti a lungo termine. Fai attenzione prima di acquistare un immobile, informati bene.



Oggi il vostro segno è favorito da Venere, il Sole e Plutone, ma dovrete fare i conti con la Luna, Marte, Saturno e Nettuno. Se il vostro cuore è libero, potreste trovare l'amore oggi. Fate attenzione a non esagerare nelle richieste verso il partner. Riceverete riconoscimenti per il vostro lavoro, soprattutto se è il vostro compleanno tra il 9 e il 16 dicembre. Il denaro va guadagnato con impegno, non è mai scontato. Riflettete sul valore del lavoro e dell'impegno.



Le stelle promettono armonia e fiducia in famiglia, con una serenità che vi rende appagati. Scelte importanti vi attendono, specialmente se festeggiate il compleanno dal 16 al 20 gennaio. Mercurio in Vergine vi spinge verso unioni profonde. Il vostro impegno vi porta stima e riconoscimento, non scoraggiatevi se i meriti non sono subito ricompensati. Pianificate gli acquisti con attenzione, Saturno e Urano vi proteggono da delusioni finanziarie.



Oggi, Marte vi dona energia e vi garantirà uno stato fisico ottimale, specialmente se siete nati a febbraio. Anche se il Sole nel segno del Leone potrebbe portare qualche tensione familiare, ricordate di procedere con cautela. Saturno vi sostiene in amore. Avete un forte legame con la persona accanto a voi e apprezzate appieno il privilegio di amare qualcuno. Il cielo vi sorregge sul lavoro e guadagnerete la stima dei vostri superiori. Siate diligenti e attenti ai dettagli per ottenere successo. È il momento di investire, Plutone vi sostiene nell'accumulare i vostri risparmi e ottenere profitti.



Nettuno e Saturno influenzano positivamente la vostra giornata, portando lucidità e saggezza. Una giornata perfetta per nuove esperienze sentimentali, senza timori. Organizzate il lavoro con rigore e otterrete successo, specialmente nel settore medico. Attenzione alle spese impulsive, pianificare con cautela. Nettuno e Saturno portano saggezza e lucidità. Luna e Marte possono portare a decisioni affrettate.