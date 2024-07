Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 luglio

Tutto pronto per una nuova giornata: le stelle oggi saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Parte una nuova settimana e con essa anche una nuova giornata! Oggi gli astri ti saranno favorevoli? Lavoro, amore e finanze prometteranno svolte gradite? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 29 luglio.

ARIETE Giornata intensa per l'Ariete: attenzione a scelte impulsiva. Amore appassionato grazie a Venere in Leone, nuove storie in arrivo. Decisioni lavorative da prendere con calma, valutate ogni opzione con attenzione. Riflessione sugli investimenti finanziari consigliata.

TORO La fine del mese vi trova alla ricerca di ricreazione in una dimensione privata, soprattutto se appartenete alla prima decade taurina. Mantenete toni moderati in famiglia, con attenzione a questioni finanziarie e lavorative. Amore coinvolgente per i nati a maggio, guadagni da investire per chi è della terza decade.

GEMELLI La giornata si apre con il Sole nel Leone, portando gioia e armonia familiare. Priorità al relax e al riposo per una forma fisica ottimale. In amore, una forte connessione con il partner. Sul lavoro, professionalità e amabilità. Possibile opportunità finanziaria da non lasciarsi sfuggire.

CANCRO In giornata, cercate un accordo per una soluzione soddisfacente per tutti, nonostante piccoli contrattempi familiari. Amore intenso per chi è nato in giugno, con progetti di vacanza in mente. Lavoro: concentratevi per evitare distrazioni. Risparmiate per le vacanze.

LEONE Giornata serena con qualche imprevisto da Luna - Urano; focus sulle questioni organizzative e pratiche con i conviventi. Amore equilibrato grazie a Venere, lavoro concluso positivamente, attenzione alla vera fortuna e ai veri affetti per una serenità duratura.

VERGINE Urano vi favorisce oggi, rendendovi precisi ed efficienti. Sarete un punto di attrazione nei rapporti sociali e familiari. Mantenete la pacatezza negli sport, festeggiando il compleanno dal 17 al 22 settembre. Buoni valori nella vita, specie per chi è nato nella terza decade della Vergine.

BILANCIA Favoloso Giove nei Gemelli favorisce gli incontri umani e il coinvolgimento nei sentimenti, mentre una romantica Venere accende la passione. Marte e Venere promettono successo lavorativo per i nati in prima e terza decade. Investimenti consigliati per evitare rischi finanziari.

SCORPIONE Luna e Venere portano nervosismo tra Toro e Leone: rispettate formalità, ma la tentazione di evadere è forte. Saturno e Nettuno vi sostengono, soprattutto se nati dal 15 al 22 novembre. Nuova fiamma d'amore, Mercurio vi aiuta nel lavoro e Saturno vi protegge finanziariamente.

SAGITTARIO Venere, il Sole e Plutone vi sostengono con energia, portando colpi di scena e crescita personale. In amore, passionalità intensa mentre nel lavoro ottieni successi a cui non pensavi, specie se nato nella seconda decade. Finanziariamente, attenti alle operazioni avviate in passato.

CAPRICORNO Nati nella seconda decade, Saturno apporta leggerezza e capacità di osservare con distacco la realtà. Affrontate sfide pratiche e psicologiche con successo. In amore, dialogo aperto e trasparente porta armonia. Lavoro impegnativo ma gratificante grazie a Nettuno - Urano. In campo finanziario, valutate con attenzione un investimento immobiliare.

ACQUARIO Pieno di energia e vitalità, il vostro segno astrologico vi attribuisce forza mentale e fisica. In amore, concentratevi sulla vostra relazione, lasciando da parte le distrazioni. Sul lavoro, trovate le parole giuste per ottenere ciò che volete. La fortuna si conquista con impegno.

PESCI Nettuno e Urano stimolano creatività e rinnovamento per i nati tra il 15 e il 20 marzo. Marte porta ostacoli per i nati nella prima decade pescina. Amore, Saturno favorisce connessioni mentali. Lavoro, Nettuno - Urano promuove progetti. Denaro, Luna - Urano favorisce risparmiatori esperti.