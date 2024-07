Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 luglio segno per segno

Ai nastri di partenza una nuova giornata: cosa promettono le stelle? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per una nuova giornata: oggi gli astri saranno clementi? Lavoro, amore e finanze proporranno novità inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 25 luglio.

ARIETE Il Sole vi dona generosità, orgoglio, combattività e regalità invisibile. Saturno raffredda l'eccesso, mantenendo calore umano e altruismo. Fiamma del desiderio accesa. Strategia e tempi precisi. Marte apre ad avanzamenti di carriera. Attenzione alle spese pazze. Luna potrebbe farvi scantonare.

TORO La serena armonia familiare si associa all'energia di Marte, beneficiando di una situazione astrale favorevole. Amore in arrivo per cuori solitari, con una Luna che favorisce i corteggiamenti. Sul lavoro, stimolo e sfide quotidiane, mentre la situazione economica rimane equilibrata.

GEMELLI Questo mese vi regala soddisfazioni, con Venere che esalta il vostro carisma. Pianeti favorevoli augurano un'estate intensa e passionale in amore e successo nel lavoro. Ascoltate consigli familiari per una gestione oculata delle finanze.

CANCRO Il transito di Urano nel Toro porta fortuna ai Cancro con miglioramenti nella salute, armonia familiare e creatività artistica. Nel campo dell'amore, romanticismo e emozioni sono in aumento. Collaborazione e fiducia favoriscono la produttività sul lavoro, mentre è consigliabile gestire con attenzione le finanze durante le vacanze.

LEONE La vostra salute si rafforza con Venere nel vostro segno. Plutone e Urano creano tensioni familiari, ma stimolano la vostra avventura interiore. Marte, Giove e Venere vi rendono conquistatori amorosi, mentre la Luna e il Sole favoriscono la comunicazione sul lavoro. Plutone porta ostacoli finanziari per la prima decade, ma non preoccupatevi.

VERGINE Transiti planetari favorevoli vi regalano soddisfazioni sociali e familiari. Energia positiva nonostante Saturno e Nettuno negativi. Venere dal Leone porta affetto ma anche distacco. Momenti intimi soddisfacenti in amore. Lavoro efficiente grazie a Mercurio. Ricordatevi di concedervi qualche spesa extra durante le vacanze.

BILANCIA La Luna porta tensioni familiari e sensazioni di insofferenza. Amore: single stanchi e distratti. Coppie in rutina, recuperate l'intimità. Al lavoro occhio ad atteggiamenti bruschi, prepotenze "fisiologiche" in ufficio. Concedetevi lussi e se riuscite approfittate delle vacanze.

SCORPIONE Una fase rilassante e di conciliazione in famiglia vi aspetta, in particolare se festeggiate il compleanno a novembre. In amore, Nettuno vi carica di energia e voglia di avventura, mentre al lavoro otterrete riscatti inaspettati con Saturno e Nettuno al vostro fianco. Osate godere e dedicarvi ai vostri piaceri, avete accumulato abbastanza quest'anno.

SAGITTARIO In arrivo una giornata brillante grazie alla Luna e la coppia di pianeti Venere e Sole nel segno del Leone. Sintesi, generosità, sicurezza e un tocco di eleganza vi accompagneranno, specie se festeggiate il compleanno nelle prime due decadi. Amore intenso, opportunità di carriera in vista e viaggi in programma.

CAPRICORNO Siate pazienti e costanti oggi, nonostante possano esserci ritardi e momenti di difficoltà nella comunicazione. Urano vi aiuterà a trovare soluzioni brillanti. In amore, siate liberi di volare ma evitate la gelosia. Dimostrate la vostra infaticabile determinazione al lavoro e siate generosi con i vostri cari.

ACQUARIO Il mese di luglio si conclude con un clima di buonumore e vivacità per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Nonostante alcuni transiti dissonanti, mantenetevi saldi. Il fascino e il desiderio di sperimentare sono particolarmente intensi per chi è nato nella terza decade. Fate attenzione se siete già in una relazione, potrebbero esserci complicazioni. Il Sole nel segno del Leone potrebbe rendere il lavoro noioso per la prima decade. Fate attenzione a come gestite i soldi, soprattutto se siete nati nella terza decade.

PESCI Oggi i Pesci possono dover rimandare inviti sociali per impegni improvvisi. Urano garantisce vitalità nel segno del Toro, ma Marte dal Gemelli porta impulsività. Amore e lavoro richiedono attenzione, con Saturno e Urano favorevoli per nati a marzo. In finanza, cautela per i nati a febbraio.