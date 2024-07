Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 luglio segno per segno

Tutto pronto per una nuova giornata: le stelle saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Mercurio transita nel Leone, portando cambiamenti ed esperienze nuove. Ottima forma fisica e incontri fortunati oggi. In amore, passione grazie a Venere e Mercurio. Sul lavoro, probabilmente nubi ma dubbi utili. Risparmio consigliato per Arieti nati dal 15 al 20 aprile.

TORO Marte vi dona carisma, fascino e buone maniere. Oggi, Venere ostile potrebbe creare dubbi, ma con volontà e realismo potrete superare ogni ostacolo. In amore, cercate di adattarvi e migliorare i rapporti. In ufficio, modulate le mosse e gestite le finanze con attenzione.

GEMELLI Venere e Luna portano intuizioni illuminanti, risolti problemi familiari con diplomazia. Amore favorevole, flirt entusiasmante se festeggiate compleanni dal 12 al 19 giugno. Successo e riconoscimenti nel lavoro grazie a Venere e Mercurio. Prudenza nelle finanze, evitate spese eccessive.

CANCRO In buona salute e con energia costruttiva, nervosismo in famiglia per la Luna contraria. Momenti di tensione dominati con equilibrio. L’amore alimentato con poesia, romantici ma pronti a nuove conoscenze. Successo lavorativo e fortuna negli acquisti, ma moderazione nelle spese.

LEONE State passando attraverso una fase di grande trasformazione, spronati da una splendida Venere che emana sicurezza. Amore intenso per chi è single e buon senso in ambito lavorativo nella vostra terza decade. Fate attenzione alle finanze con Plutone, Marte e Urano contrari.

VERGINE Una leggera irritabilità può essere presente per chi è nato nella prima decade, con attivismo nel lavoro grazie a Urano. In amore, dominio degli impulsi ma ascoltate la ragione. Saturno e Nettuno vi spingono al successo professionale. Marte e Urano favoriscono sicurezza finanziaria.

BILANCIA Una giornata piena di energia e dinamismo grazie a Mercurio nel Leone e Venere a sostegno, specie per chi festeggia dal 23 al 27 settembre. Consigliati in amore, dosate slanci e previsioni. Lavorate con soddisfazione e pianificate la settimana, aiutati da Luna e Venere. Finanziariamente liberi di soddisfare qualche capriccio.

SCORPIONE Oggi, la Luna dalla Bilancia rende gli Scorpioni più concilianti e pacifici. Saturno in Pesci favorisce miglioramenti nella vita. Nettuno porta trasformazioni amorose benefiche. Giornata lavorativa con colpi di scena, ma usate la vostra astuzia. Fate attenzione agli investimenti a causa di Urano e Plutone.

SAGITTARIO Una splendida Venere in Leone vi protegge da attacchi esterni materiali e morali. Non abbiate paura di affrontare situazioni familiari e sociali con calma. In amore, passate dagli istinti al coinvolgimento sentimentale. Nel lavoro, il turboelica di Mercurio dal Leone vi darà vantaggio, specie se della terza decade Sagittario. Attenzione alle spese, ponderate le decisioni di acquisto e concedetevi piccoli lussi per migliorare l'ambiente intorno a voi.

CAPRICORNO Innanzitutto, la presenza familiare richiesta vi coinvolge pienamente. Pianeti favorevoli vi promettono successi lavorativi e benessere psicofisico. In amore, evitate distrazioni per capire meglio il partner. Sul lavoro, concentratevi sulla realizzazione e sulla crescita personale. Finanziariamente, concedetevi qualche spesa extra per voi e per i vostri cari.

ACQUARIO Venere in Leone vi rende ironici e sbarazzini, desiderosi di vacanza ma costretti al lavoro. Plutone vi dà grinta e incoscienza in amore, Mercurio vi spinge a scommettere. Marte vi spinge verso nuovi successi lavorativi. Contenuti nelle spese se nati nella prima decade.

PESCI Momento di felicità e equilibrio familiare grazie agli influssi di Saturno, Nettuno, Luna e Mercurio. La salute è solida, dimostrando grinta e capacità in ogni campo. In amore, possibilità di incontri sorprendenti e passione intensa. Buona giornata per il lavoro e la generosità finanziaria.