Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 luglio

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: gli astri saranno benevoli? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via c'è anche oggi una nuova giornata: sarà densa di avvenimenti significativi? Lavoro, amore e finanze porteranno novità importanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del'11 luglio.

ARIETE Una fase solare e entusiasta si prospetta con l'ingresso di Venere, alimentando il vostro spirito gioioso e proattivo. In amore molte opportunità sentimentali. In ambito lavorativo in arrivo una rivincita grazie all'aiuto degli amici. Attenzione al denaro e non eccedete nelle spese per impressionare gli altri.

TORO Urano dà prospettive positive, vita socievole e dinamica se festeggi compleanni nella terza decade. Sole, Saturno, Nettuno favorevoli, ma Venere in opposizione. Risolutezza e razionalità necessarie in amore. Marte vi mette alla prova, ma gioia produttiva nel lavoro. Comunicate con garbo e razionalità con i vostri ragazzi per la sfera economica.

GEMELLI Giornata estiva che vi mette in luce, con Saturno - Nettuno ostili per la seconda e terza decade. Venere vi regala salute e amore, ma attenzione alle questioni familiari e finanziarie. Siate empatici con il partner e risolvete eventuali problemi con leggerezza.

CANCRO Con Venere, il segno astrologico del Cancro vive un periodo di equilibrio e temperanza nelle relazioni interpersonali, soprattutto per chi è nato nella prima decade del segno. Le dinamiche sociali e familiari sono particolarmente armoniose, con la famiglia e le amicizie al centro degli interessi. La forma fisica è buona.

LEONE Una bella Venere vi supporta, con pochi contrattempi pratici e familiari. Dialogo franco e spontaneo in amore, generosità e garbo richiesti nel lavoro. Attenzione alle spese e recuperate le perdite in seguito. Sempre positivi!

VERGINE Oggi, grazie a Urano, vi godrete una giornata di luglio intensa e soddisfacente seguendo i vostri desideri. La salute psicofisica è buona, mantenendovi vivaci e pimpanti in diverse situazioni. La Luna nel vostro segno promette la realizzazione di aspirazioni legate ai rapporti interpersonali, specialmente per chi è nato nella terza decade.

BILANCIA Una Venere favorevole migliora relazioni, salute, benessere nella Bilancia fino al 5 agosto. In amore, unite interessi culturali, beneficate dal pianeta Venere nel segno del Leone. Lavoro disciplinato e freddo, ma con affetto nascosto. Finanze favoriscono spese personali, ma attenzione agli eccessi!

SCORPIONE Il segno della Vergine porterà equilibrio emotivo e attenzione agli scatti emotivi. La Luna favorirà intuizioni e nuovi incontri serali, mentre il riposo sarà fondamentale per la forma fisica e mentale. In amore sfruttate luoghi marini e serate magiche, nel lavoro affrontate ostacoli con calma e soprattutto, siate prudenti nelle finanze.

SAGITTARIO Nuovo inizio con Venere che vi sorride dal cielo. Vi sentirete amati e apprezzati grazie alla vostra autorevolezza e protezione nel rapporto sentimentale. L'amore sarà al centro dell'attenzione. Sul fronte lavorativo, vi attendono opportunità per mostrare gentilezza e affabilità. Per quanto riguarda il denaro, non ci saranno grandi preoccupazioni, anche se sarà importante gestire le finanze con attenzione.

CAPRICORNO La Luna favorevole vi dona buonumore e forma fisica. Amore intenso e ricerca di armonia con la persona amata. Single: nuove conoscenze di qualità. Lavoro con fatiche, ma serata serena. Finanze in positivo con Marte e Urano, senza timori di spendere di più.

ACQUARIO Oggi Saturno vi regala saggezza e intelligenza, amate dedicarvi ai piaceri autentici. In amore, Venere vi rende più affettuosi e vi addolcisce. Il lavoro è impegnativo, ma il riposo arriva. Controllate le spese con Marte e Urano.

PESCI Sensibilità e lucidità si intensificano con il Sole, idee geniali risolvono questioni pratiche e intime. Buonumore nelle relazioni familiari, romantiche vibranti con Saturno-Nettuno. Competenza e gentilezza vi fanno prevalere nel lavoro, investimenti promettenti per compleanni di marzo.