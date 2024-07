Oroscopo del 10 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata: le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Oggi, sotto l'influenza di Mercurio e del Leone, l'Ariete si prepara a ricevere una carica di ambizione. L'Ariete riceverà un ulteriore apporto di energia passionale, favorendo le conquiste romantiche. Il transito di Plutone promette emozioni intense e sentimenti profondi. Con Mercurio l'Ariete dovrà essere più diplomatico nei confronti dei colleghi. L'imposizione delle decisioni avverrà con efficacia e sicurezza, sorprendendo l'uditorio. Nonostante l'impulsività, è consigliabile essere cauti e parsimoniosi nelle decisioni finanziarie. Evitare rischi e investire solo dove vi siano garanzie necessarie.

TORO Oggi vi sentite altalenanti nell'umore. Il Sole vi è favorevole, ma Mercurio ostacola i rapporti familiari e amichevoli. Con la vostra ironia supererete ogni tristezza. In amore, il vostro atteggiamento comprensivo risolverà eventuali contrasti serali. Sul lavoro, cautela nelle comunicazioni, soprattutto se nati tra il 28 aprile e il 5 maggio. In denaro, Luna in Vergine e Urano nel vostro segno vi favoriscono: tentate la fortuna con il Lotto.

GEMELLI Con Giove i transiti consolidano le indicazioni positive, proiettandovi verso un futuro radioso. Mercurio allevia le responsabilità familiari per la prima e seconda decade gemellina, soprattutto dal 2 al 9 giugno. In amore, una triangolazione fortunata tra il vostro segno, Plutone, Mercurio e Giove promette successi, specialmente per la prima e terza decade. Avanzamenti professionali e opportunità significative sono previsti per la seconda decade. Con Plutone in Acquario, potete tentare la fortuna al Superenalotto o Totocalcio, soprattutto se nati nella prima decade.

CANCRO Oggi per voi è un periodo di rinnovamento nelle amicizie e di socievolezza, mentre in famiglia si affrontano lievi diffidenze e incomprensioni. In amore, la Luna in Vergine e Nettuno ispirano un viaggio emotivo intenso, soprattutto per chi è nato tra il 12 e il 15 luglio, con desiderio di avventura e sperimentazione. Nel lavoro, avete successo nel completare impegni rapidamente grazie al supporto del Sole nel vostro segno. Sul fronte finanziario, una Luna benefica promette una giornata positiva per pianificare una vacanza con il vostro partner.

LEONE Oggi Mercurio favorisce chi è nato nella prima e seconda decade, aumentando la reattività e l'entusiasmo. Marte e Urano possono portare lievi turbolenze familiari, con necessità di comunicazione profonda tra genitori e figli. Nonostante qualche variabilità umorale, il cielo estivo si stabilizzerà presto. In amore, avvicinandosi le vacanze, si risolvono incomprensioni minori, mentre i single della prima decade del Leone sono pronti a nuove conquiste. Sul lavoro, valutate con attenzione proposte di cambiamento. Con Venere nel vicino Cancro, il denaro sorride: considerate di giocare al Lotto.

VERGINE Urano, benefico per il vostro segno, apre nuove opportunità in tutti i settori. Decisionisti e propositivi, riuscite a motivare amici meno attivi. In famiglia, se della terza decade, Venere vi rende mediatori efficaci in situazioni delicate. In amore riceverete un tocco di carisma sensuale da Urano, favorendo incontri intensi e romantici. Sul lavoro, attenzione alle comunicazioni e alla precisione, specialmente con i social media. Con la Luna favorevole, potete pianificare un viaggio grazie a recenti entrate finanziarie.

BILANCIA Oggi il vostro carisma è al top in questa giornata di Luglio, portando successi memorabili grazie al transito positivo di Giove. Mercurio favorisce opportunità sociali per la prima decade, mentre la Luna intensifica l'impegno amoroso per la terza decade. Sul lavoro, una combinazione celeste promette un avanzamento significativo di carriera, con promozioni meritate grazie alla vostra bravura. In ambito finanziario, riservate una parte dei guadagni per un piacere personale.

SCORPIONE Sotto i buoni influssi di Venere e del Sole, avrete una spinta di energia e voglia di eccellere in ogni ambito. In amore, un forte Urano propone sfide per i nati tra il 18 e il 22 novembre, con relazioni romantiche intense ma con possibili ostacoli da superare. Sul lavoro, Saturno vi sostiene se appartenete alla seconda decade, dimostrando un attivismo coerente e pratico. In ambito finanziario, un gruzzolo consistente vi permetterà di realizzare un investimento desiderato, come una nuova macchina o un viaggio in coppia.

SAGITTARIO Il profilo dei transiti è promettente sotto ogni aspetto, con Plutone e Mercurio regolatori di tono ed umore, particolarmente favorevoli oggi. I rapporti familiari, specialmente con le mamme, sono gratificanti e affettuosi. In amore, l'altruismo e il rispetto reciproco sono fondamentali, soprattutto per chi è della terza decade sagittariana. Sul lavoro, Mercurio rende veloci ed efficienti, soprattutto per la seconda decade. In ambito finanziario, se puntate a vincere al Superenalotto dovete giocare e investire con fiducia nei favori della fortuna.

CAPRICORNO Il nuovo giorno porta una rimonta su tutti i fronti grazie alla Luna che migliora l'umore. I Capricorno della prima decade godono di una serenità familiare e sociale. Per chi è della terza decade, i dissonanti influssi di Venere e Sole richiedono cautela nelle decisioni definitive. In amore, il transito di Nettuno amplifica la sicurezza personale, favorendo conquiste amorose sfidanti ma gratificanti. Sul lavoro, potrebbe esserci una fase di noia temporanea, dovuta alle ferie imminenti, ma gli astri suggeriscono pazienza. In ambito finanziario, investite i soldi arrivati come incentivo per premiarvi ora, anziché conservarli.

ACQUARIO Oggi splende il team Sole - Venere, portando un clima affettuoso che avvertite. Migliorati i rapporti familiari e amichevoli grazie a una bella affettività diffusa. In amore, Mercurio potenzia l'energia conquistatrice, soprattutto per la seconda decade, mentre evitate azioni ambiziose se della terza decade, con Urano contrario. Nettuno e Giove, intensificano emozioni, specialmente per la prima decade. Sul lavoro, Saturno favorisce la seconda decade con un buon ritmo di lavoro e un clima di concordia in ufficio ideale per ottenere risultati eccellenti in equipe. In ambito finanziario, evitate il Lotto oggi, dato l'influsso contrario di Urano, Marte e Mercurio.

PESCI La fase odierna è moderatamente positiva con influssi favorevoli da Urano e Venere, che migliorano i rapporti interpersonali e promuovono nuove amicizie, con un Giove leggermente imbronciato da affrontare. In amore, Venere e Nettuno sono positivi, facilitando un'evoluzione positiva nei legami di coppia. Urano, Marte e il Sole favoriscono anche i single nelle scelte amorose. Sul lavoro, svolgete l'attività con efficienza grazie ai transiti planetari favorevoli, soprattutto per imprenditori e innovatori. In ambito finanziario, specie per la terza decade, attenzione se lavorate nel settore finanziario, mentre la positività generale richiede prudenza extra.