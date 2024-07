Oroscopo dell'8 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Parte una nuova settimana e pure una nuova giornata: le stelle saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per il via ad una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze saranno benevoli? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'8 luglio.

ARIETE Giove in Gemelli regala benessere e ottimismo per ariete, con particolare auspicio per compleanni nella seconda decade. Mercurio nel Leone promette giornata sensuale per nati ad aprile. Saturno favorisce successo professionale per compleanni a marzo, mentre Mercurio assiste nei conti.

TORO La giornata di oggi, illuminata dal Sole in Cancro, porta buonsenso e risoluzione dei problemi quotidiani. In amore, seduzione disinvolta e energia vivace sono protagonisti, mentre nel lavoro si prospettano sfide da affrontare con talento e rapidità. Finanziariamente, Urano vi favorisce nelle spese.

GEMELLI Sole e Mercurio donano protezione e supporto in vari campi. Momenti di serenità quotidiana con affetti cari. Flirt gratificanti per i single. Notizie inaspettate in amore. Aderiti e coccolati sul lavoro. Buon afflusso economico e tranquillità emotiva. Per i compleanni dal 25 al 30 giugno presto novità finanziarie.

CANCRO Il vostro attuale sponsor Urano vi dà la forza e la logica per vincere, specie se nati dal 17 al 20 luglio. Oggi potrebbero esserci piccole tensioni, ma nulla di cui preoccuparsi. In amore, l'eros prevale sull'emozione, nel lavoro conclusione di progetti con successo, buona fortuna negli investimenti.

LEONE È una giornata luminosa con Mercurio a favore nel vostro segno, che vi dona lucidità e coerenza. Aiutate un amico in difficoltà e rafforzate i legami familiari. In amore, concentratevi sulle relazioni stabili. Sul lavoro, c'è soddisfazione ma cercate di accontentarvi. Le finanze sono in crescita.

VERGINE Affrontate con sapienza una questione familiare delicata, bilanciando interessi economici e sensibilità. Intuizioni illuminano il cammino, supportate da equilibrio emotivo e abilità intellettuali. In amore, mostrate il vostro autentico io e conquistate con carisma. Sul lavoro, risolvete conflitti con diplomazia. Pianificate un viaggio.

BILANCIA Una giornata fortunata tra battute e allegria grazie a Luna e Mercurio in Leone per i nati tra il 24 e il 29 settembre. Salute in forma, amore sereno per le coppie e possibilità di trovare l'anima gemella per i single. Buona giornata lavorativa con aiuti da Giove e Luna. Consigliati gli investimenti azzardati.

SCORPIONE Il team Venere - Sole nel segno del Cancro offre intuito, sensibilità, accoglienza. Pianeti favoriscono iniziative affettive, lavoro in attesa di riconoscimenti. Potete comunicare di più nell'amore, lavoro in attesa di momenti migliori. Risparmiate per il futuro, segno cauto e attento.

SAGITTARIO Giornata positiva con transiti favorevoli, attenzione a gesti impulsivi. Amore frizzante con piccole discussioni risolte velocemente. Lavoro tranquillo, evitare polemiche in ufficio. Denaro extra da investire saggiamente. Sagittari nati dal 16 al 20 dicembre in dissonanza astrale.

CAPRICORNO Una giornata favorevole per i nati dal 5 al 18 di gennaio, con Saturno e Urano che promettono crescita e successo. In amore, pazienza e passione sotto il cielo di Marte. Sul lavoro, impegno premiato dall'apprezzamento. Finanziariamente favoriti per investimenti immobiliari.

ACQUARIO Giornata estiva appagante con influenze benefiche di Giove nei Gemelli. Luna in disarmonia con il Leone richiede attenzione alle relazioni familiari. In amore, legami stabili beneficiano, mentre i single Acquari possono vivere colpi di fulmine. Al lavoro, collaborazione e successo. Fare attenzione agli investimenti con Urano dissonante.

PESCI Transiti planetari favorevoli per mantenervi equilibrati. Urano in Toro porta passione e ardore nei rapporti. Attenzione a non esagerare nelle richieste d'amore. Lavoro confuso, evitate tensioni. Gestite con prudenza le finanze e valutate bene gli investimenti proposti.