Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 luglio segno per segno

Al via una nuova giornata: le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: sarà densa di colpi di scena? Lavoro, amore e finanze proporranno notizie entusiasmanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 5 luglio.

ARIETE La piena estate consente di sperimentare sport e divertimenti, con Plutone positivo per gli Arieti della prima decade. In amore la combo Luna-Venere ispira incontri effimeri per chi è nato tra il 13 e il 20 aprile. Urano porta disciplina ed efficienza, mentre Mercurio e Sole favoriscono le vincite.

TORO Marte porta energia positiva, giornata operosa. Armonia familiare, forma fisica buona ma attenzione al peso. Amore intenso, seguite le passioni. Lavoro attivo con ricompense in arrivo. Buoni guadagni in vista per il vostro segno.

GEMELLI Prospettiva serena con Mercurio. Impegni familiari richiesti per creare armonia: ascoltate i suggerimenti per soddisfazione e intesa. Amore intenso per single, legami solidi per compleanni della prima e terza decade. Nuove opportunità lavorative in vista. Evitate rischi finanziari oggi.

CANCRO Il team di Luna e Venere dona una giornata serena ai nati sotto il segno del Cancro. Buona forma fisica e tono muscolare favorevole per lo sport. In amore, Saturno - Urano - Nettuno promettono fortune. Al lavoro, generosità e altruismo prevale. Forte intuito per investimenti vantaggiosi.

LEONE Questo mese si presenta con buone prospettive per i nati sotto il segno del Leone. Le amicizie sono fondamentali per il vostro percorso professionale. In amore, concentrate l'affetto su chi vi apprezza veramente. Nel lavoro, la generosità vi porterà reciproca gratificazione. Le finanze vi permetteranno di concedervi un viaggio desiderato.

VERGINE Buone indicazioni da Luna e Venere per il segno del Cancro, portando serenità in famiglia. Nati nella terza decade verginea favoriti. Marte e Venere stimolanti per l'amore, lavoro favorevole con Marte, Luna, Mercurio, Venere e Urano. Nettuno rende instabili le finanze.

BILANCIA La vostra freschezza e vitalità sono al massimo oggi. Giove vi assiste per successi sportivi e sociali. In amore, Mercurio regala piaceri sensoriali. Plutone vi rende efficienti nel lavoro mentre buone prospettive finanziarie si aprono nel settore del commercio.

SCORPIONE La Luna e Venere nel Cancro illuminano la giornata di intuito e sensibilità. Nettuno in Pesci vi arricchisce di buon umore. Nel lavoro, successi artistici per i nati a novembre. Amore e denaro favoriti dagli astri, con Saturno a proteggervi.

SAGITTARIO In cerca di equilibrio finanziario, risolvete questioni familiari senza stress. Plutone vi aiuta con l'attività fisica e l'amore, colmando i single di emozioni. Lavoro energico con Mercurio e Plutone, fate brillare il vostro talento. Attenzione alle finanze familiari, condividete con generosità.

CAPRICORNO Il team Marte - Urano aiuta a superare piccole difficoltà quotidiane. Venere favorisce incontri fortunati in situazioni rassicuranti. Marte vi invita ad aprire a nuove passioni. Colleghi vi supportano nei tempi. Gratificate i vostri cari con generosità. Saturno vi dona altruismo.

ACQUARIO Un periodo promettente per l'Acquario: sorprese in amore, opportunità lavorative in vista e buone prospettive finanziarie. Attenzione solo per chi è nato in terza decade, controindicazioni possibili. Mantenete fiducia e seguite il vostro istinto, grandi cose vi attendono.

PESCI Oggi potreste sentire una leggera mancanza di equilibrio e benessere, soprattutto se siete nati tra il 25 febbraio e il 6 marzo. In amore, cercate un legame profondo e duraturo. Sul lavoro, saprete mediare in situazioni conflittuali. Evitate rischi finanziari.