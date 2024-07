Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 luglio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 luglio.



I benefici celesti continuano a influenzare positivamente la vostra giornata. Mercurio vi spinge a socializzare, mentre Urano favorisce momenti intimi con il partner. Luna favorevole per i nati in aprile. Luna, Nettuno, Urano, Mercurio e Saturno vi sostengono in esami e concorsi. Siate pazienti con gli investimenti e abbiate fiducia nel futuro finanziario.



Il mese di luglio inizia con momenti di gioia familiare e un lieve senso di preoccupazione. Mercurio e Plutone possono creare ostacoli nella carriera, ma Saturno inizia a portare i primi risultati. Nettuno e Venere favoriscono dolcezza e lungimiranza.



Sotto l'influsso positivo di Giove e Mercurio, i Gemelli godono di brillantezza mentale e fascino. La convivialità sarà al massimo, preferibilmente in ambienti acquatici. Dedicate tempo alla famiglia e mantenete sempre attive le vostre prestazioni.



Momento astrologico suggestivo e penetrante grazie a Marte e Urano, con l'allure magica di Nettuno. Attività fisiche congeniali favoriti. In amore rafforzate i sentimenti, organizzate momenti intimi. Realizzate attività uniche, specialmente nel settore artistico. Evitate manovre finanziarie rischiose, attendete giorni favorevoli.



Oggi la Luna e Giove sostengono i Gemelli, regalandovi un clima di euforia che amplifica la vostra esuberanza. In amore, vivrete momenti coinvolgenti e vibranti, ricambiati con gratitudine. Sul lavoro, se partecipate a concorsi pubblici, Giove vi offre supporto energetico e mnemonico. Attenzione alle spese e alle tentazioni, soprattutto se nati ad agosto, Urano potrebbe farvi sottovalutare i costi degli acquisti.



Oggi i transiti planetari si presentano un po' impegnativi per la Vergine, ma niente di preoccupante. Venere in amore vi rende seducenti e sensuali, favorendo sia le relazioni di coppia che quelle single. Lavoro: Grazie alla precisione e alla tempistica di Urano, evitate disorganizzazione sul lavoro. Siate prudenti con le spese.



Una giornata serena con qualche contrattempo risolvibile. Venere vi richiede di mediare con persone attorno a voi. Luna e Giove vi favoriranno, promettendo un innalzamento dell'intuito e della capacità di socializzare. Serata romantica. Studio e finanze da gestire con prudenza.



Oggi si prospetta una giornata familiare e amichevole per i Pesci, con Saturno favorevole e progetti in arrivo. In amore, restare positivi e apprezzare le piccole cose è la chiave. Nel lavoro, Saturno vi sostiene mentre le finanze richiedono prudenza, specialmente per i nati a novembre.



Mercurio favorisce decisioni e gioia per i nati nella prima decade. Plutone porta equilibrio ai Sagittario nella prima decade. Venere rende affettuosi i nati nella terza decade. Attenti a possibili conflitti lavorativi con Giove. Saturno e Nettuno frenano le spese eccessive per chi è nato nella prima e terza decade.



In questo nuovo giorno di luglio la vostra forma fisica sarà eccellente, grazie al supporto di Marte. In amore, cuore d'oro con pianeti alleati, e nel lavoro, concentrazione e successo nello studio. Finanziariamente, libertà e abbondanza nelle spese.



Marte e Mercurio creano tensioni nelle relazioni familiari, richiedendo equilibrio e comprensione. In amore, la difficoltà ad integrare emozioni ed erotismo è presente, ma Saturno offre supporto per la consapevolezza. Sul lavoro, mostrate fierezza e risolverete situazioni. Finanze gestite con oculatezza e potenziale investimento.



Oggi siete determinati e decisi, con Saturno e Venere a vostro favore. In amore, accettate le situazioni con saggezza. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro, evitate polemiche e gossip. Attenzione alle spese e al rischio di shopping impulsivo.