Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 luglio segno per segno

ARIETE L'influenza favorevole di Mercurio nel vostro segno vi dona sicurezza e fermezza in ogni ambito. Anche se il Sole può portare qualche ostacolo per i nati nella seconda decade, mantenete pazienza e adattabilità. Date consigli saggi per risolvere questioni importanti con il vostro partner, approfittando dell'armonia tra Giove e Mercurio. Sorprendete i vostri colleghi con la vostra grinta e positività, grazie all'energia planetaria favorevole. Evitate investimenti rischiosi, specialmente se appartenete alla seconda decade ariete. Consultate esperti prima di prendere decisioni finanziarie.

TORO Oggi, grazie a Marte in congiunzione con il vostro segno, sfruttate al meglio il vostro intuito e la vostra capacità di percepire. Per i nati nella seconda decade taurina, Saturno porta armonia in famiglia. In primo piano l'aspetto sentimentale dell'amore, che vi regala romanticismo e soddisfazioni in coppia. Venere vi supporta nel lavoro, specialmente per chi è nato nella seconda decade. Grazie a Giove, Urano e Luna, avete cielo sereno da preoccupazioni finanziarie e potete incrementare guadagni e ripianare debiti.

GEMELLI Mercurio vi protegge in modo deciso e benefico. La vostra iniziativa è felicemente supportata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single, Mercurio in Leone vi offre molte opportunità di incontri. Dovreste fare tesoro delle esperienze passate e fare una scelta oculata. Valutate i vostri successi fino ad oggi e riconoscete il vostro impegno.Una notizia positiva al lavoro vi confermerà di aver agito nel modo giusto. Non lasciatevi tentare da offerte di guadagno facile da parte di persone appena conosciute. Riflettete bene e prendete decisioni basate su informazioni certe per evitare rischi finanziari.

CANCRO Luminoso e positivo il vostro segno zodiacale oggi, con il Sole a pieno regime. Una giornata tranquilla e armoniosa vi attende, con una grande capacità di percezione e un ottimo stato mentale. Momenti magici in arrivo con il partner, emozioni profonde e genuine saranno condivise pienamente. Chi è single potrebbe ricevere una sorpresa da una vecchia fiamma. Evitate gli impegni pesanti grazie a un'intuizione fortunata. Potete scivolare via dalle situazioni lavorative stressanti, soprattutto se nati nella terza decade. Giove vi porta fortuna se siete della seconda decade, cogliete l'occasione per rischiare un po' e tentare la sorte al gioco.

LEONE Oggi il Leone avrà i favori di Mercurio e Venere, con opportunità irripetibili. Mercurio vivacizza la coppia con nuove scoperte e vi invita a organizzare una vacanza romantica al mare o in una città d'arte. Il vostro calore porta dinamismo in ufficio, grazie a Mercurio che vi sostiene. Evitate manovre rischiose per via di Marte e Urano, soprattutto se nati nella seconda e terza decade. Rinviate a un momento più favorevole.

VERGINE L'energia di Urano vi sostiene e vi aiuta ad esprimervi al meglio, soprattutto se siete nati nella terza decade. Mercurio vi spinge a comunicare in modo giocoso e disimpegnato, facilitando nuove conoscenze. Venere vi rende affascinanti e irresistibili con il vostro sorriso e il vostro calore umano. Ottenete riconoscimenti che promettono successi futuri nella carriera. Beneficiate della fortuna nelle finanze, soprattutto se siete nati nella seconda decade grazie a Marte e Urano.

BILANCIA Mercurio vi spinge a osare e a mettervi in gioco, supportato da corpi celesti che vi incitano a dare il massimo. Una persona affascinante sta per incrociare il vostro cammino, ma attenzione se appartenete alla terza decade, Venere potrebbe confondere le vostre emozioni. Non abbiate paura di lasciarvi trasportare dall'emozione. Mercurio vi rende amabili e efficienti sul lavoro, ottenendo complimenti dai superiori per la vostra dedizione e competenza. Giove vi sostiene nell'affrontare nuovi investimenti con attenzione e saggezza, grazie alla vostra capacità di valutare i dettagli.

SCORPIONE Lo scambio di energia planetaria con Nettuno e Saturno influenzerà positivamente la vostra vita, in particolare i nati della terza decade dello Scorpione. Urano porta incertezze, ma una nuova passione vi scalderà il cuore. Non fatevi fermare dalle incertezze e seguite il vostro cuore. Un confronto con il vostro capo vi aiuterà a crescere professionalmente. Attenzione alle operazioni finanziarie con Urano e Marte in opposizione, soprattutto se nati a novembre.

SAGITTARIO Il pianeta dell'intelligenza, Mercurio, vi sostiene, soprattutto se nati tra il 23 e il 29 novembre, stimolando la vostra mente analitica e creativa. Siate coraggiosi nell'amore e provate a perseguire nuove mete sentimentali, anche se insolite. Mercurio in Leone vi spinge a osare e vi promette emozioni intense, specialmente se festeggiate il compleanno nella prima decade. Organizzate con cura i vostri compiti e concludete la giornata con successo. Plutone vi ispira a lavorare con entusiasmo, soprattutto se appartenete alla prima decade. Urano vi favorisce indirettamente sul piano finanziario, consentendovi di gestire i vostri affari in modo responsabile e sicuro per tutte e tre le decadi.

CAPRICORNO Oggi, uno strepitoso Urano è il vostro asso nella manica, supportandovi con energia vitale e resistenza mentale in ogni settore della vostra vita. In particolare potrete disporre di una notevole capacità di persuasione. Tuttavia, potreste avere qualche problema familiare e i vostri rapporti potrebbero non essere molto equilibrati. Oggi predomina la passione nell'amore. Una strategia intelligente nel campo professionale può portare a ottimi risultati. Sarete fortunati nelle vostre operazioni finanziarie e anche nei giochi d'azzardo.

ACQUARIO Oggi, l'oroscopo vi invita a prestare attenzione alle relazioni in modo trasparente e sensibile. Con Saturno e Nettuno come potenti alleati, potete contare su forze creative e cambiamenti positivi. Tuttavia, attenzione alla presenza di Marte - Urano. Una nuova persona potrebbe entrare nella vostra vita, creando una connessione profonda. Nettuno vi permette di costruire una relazione significativa, specialmente se siete nati nella terza decade. Mostrate i risultati del vostro lavoro con orgoglio, ma state attenti alle critiche dei superiori. Non preoccupatevi, rimanete concentrati e diligentemente. Resistete alla tentazione di un investimento rischioso, valutate attentamente le vostre scelte finanziarie. Marte vi consiglia la cautela per evitare perdite.

PESCI L'oroscopo di oggi annuncia una giornata positiva, grazie alla presenza di Venere nel vostro segno. Il romanticismo e la passione sono favoriti, con Marte e Plutone che vi sostengono per una relazione intensa. Nel lavoro mettete la vostra creatività nel lavoro per ottenere grandi risultati. Denaro: la fortuna è dalla vostra parte, con il sostegno del Toro per gestire al meglio le finanze. Concludete la giornata con un bel gioco al Lotto, se vi sentite fortunati!