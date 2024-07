Oroscopo dell'1 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per una nuova giornata: le stelle ti saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Nuova settimana e nuova giornata al via: cosa ti aspetta dietro l'angolo? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'1 luglio.

ARIETE Inizio mese con equilibrio tra complicazioni e benessere. Cuori solitari e coppie vivono notti intense grazie a Venere e Sole. Plutone promette avventure. Luna in Toro porta successo sentimentale. Lavoro apprezzato dai colleghi, denaro stabile con investimenti prudenti.

TORO Il mese di luglio si apre con buone prospettive per voi, soprattutto se appartenete alla terza decade del segno del Toro. In amore, sentirete un forte desiderio di cambiamento, favorito dalla presenza di Marte, Urano, Saturno, Nettuno, Venere, Mercurio e Sole nei rispettivi segni. Sul fronte lavorativo, Plutone vi spinge a dare il massimo, mentre Saturno vi premia per gli sforzi, soprattutto se appartenete alla terza decade.

GEMELLI Luglio si apre con una combinazione stellare favorevole per voi, con Mercurio, Luna, Urano e Giove a vostro sostegno, contro Saturno e Nettuno. Giove porta amore ai nati dal 24 maggio al 5 giugno, mentre Mercurio e Venere accendono passioni inaspettate. Mercurio vi darà la grinta per realizzare progetti ambiziosi, sfidando i pregiudizi con proposte innovative. Oggi potreste provare una fortuna economica con un gratta e vinci.

CANCRO Prima giornata favorevole del mese con la Luna nel segno del Toro, che vi rende sensibili e intelligenti. In famiglia, risolverete situazioni complesse con pacate soluzioni. Nuove scelte vi attendono, ma la vostra audacia e intuizione vi guideranno.

LEONE Con metà giornata di Luna nel vostro segno, affrontate compromessi familiari con determinazione. In amore, Venere, Giove e Mercurio favoriscono progetti di coppia. Concentrazione al top per gli esami, lingue straniere e materie artistiche in evidenza. Risolvete questioni patrimoniali.

VERGINE Il cielo vi sorride, Vergine, con le stelle dalla vostra parte. Venere e Mercurio in Cancro promettono romanticismo, mentre Urano nel Toro porta soddisfazioni inaspettate. Aprono nuove opportunità, specialmente per liberi professionisti. Investimenti difficili ma gratificanti, risparmiate per il futuro.

BILANCIA La simpatia naturale vi porterà beneficio con influssi positivi di Giove. Notate le opportunità in amore, amicizia e lavoro grazie alla vostra intelligenza. In amore, sperimentate una corrispondenza e successi erotici. Nel lavoro, mantenete i risultati con grinta. Consigliate amici sul risparmio.

SCORPIONE Luglio inizia con un'energia positiva grazie a Saturno e Nettuno che favoriscono comportamenti altruistici. L'amore riveste un ruolo importante, con possibilità di riscoprire relazioni nuove e intense, soprattutto per chi è nato tra il 17 e il 22 novembre. Sul lavoro, resistete alle pressioni del capo e siate efficienti.

SAGITTARIO Socievolezza, eventi mondani e amorose emozioni sono in vista. Plutone intreccia passioni seducenti, ma attenzione alle resistenze. Sul lavoro, creatività e decisioni meditate porteranno a successi. Evitate rischi finanziari.

CAPRICORNO Inizio luglio ricco di influenze astrali positive per i Capricorno. Compiti diligenti, attenzione alle relazioni sociali e seduzione con Marte. Successo nel lavoro grazie alla passione per l'ordine. Fortuna e investimenti positivi in denaro con Luna e Urano.

ACQUARIO Oroscopo del giorno: la vostra inventiva personale brilla oggi più che mai. Grazie a Giove nei Gemelli, potrete sfruttare al meglio la vostra fantasia in tutti i progetti che affronterete. Nettuno e Saturno vi porteranno a ampliare le vostre relazioni umane, soprattutto se appartenete alla terza decade.

PESCI Giorno contraddittorio con Giove in Gemelli, momenti di mancanza di comunicazione recuperabili serata. Familiari vi considerano punto di riferimento. Amore coinvolgente grazie a Luna - Marte - Urano in Toro. Sole vi regala energia e desiderio di amare. Lavoro gratificante grazie a Saturno nel segno. No al gioco d'azzardo.