Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 giugno segno per segno

ARIETE La magica serata del Solstizio vi regala dolci momenti con il partner. Con Luna in Sagittario siete estrosi e affascinanti, ideali per conquistare il cuore di qualcuno. Risolvete con facilità questioni pratiche e ottenete riconoscimenti per la vostra dedizione. Possibile promozione in arrivo. Gli astri suggeriscono di investire per un viaggio in Sardegna, l'ideale per il vostro segno.

TORO L'evento del solstizio d'estate porta il Sole nel segno, promettendo una giornata serena e tranquilla. Con la vostra razionalità, gestirete i rapporti con equilibrio. Sfide con segni contrastanti arricchiscono il legame, mentre segni simili rischiano di portare noia. Nuove alleanze lavorative segnano una nuova fase professionale. Comprendete come tutto si trasforma. Il vostro segno collegato a Creta suggerisce una spesa per una vacanza. Se potete, sceglietela.

GEMELLI Le stelle favoriscono i Gemelli oggi, con una mente sveglia e un'energia contagiosa. La vostra sete di libertà si riflette nelle relazioni. Con i segni d'aria avete un'intesa naturale, mentre con i segni di Fuoco le dinamiche potrebbero diventare troppo competitive. Se lavorate nell'arte, comunicazione o insegnamento, sarete ispirati e produttivi. Secondo gli astri, una vacanza a Cuba, Brasile o Vietnam potrebbe essere la scelta ideale per investire il vostro denaro.

CANCRO Il Sole brilla nel vostro segno. Da un tenero scambio amicale a qualcosa di più serio e coinvolgente. Saturno, Urano e Nettuno vi sostengono, soprattutto se nati nella terza decade. Ogni traguardo vi apre nuove opportunità. Seminate ora per un raccolto futuro prospero. Pianificate un viaggio con il partner, magari in un luogo con laghi come la Finlandia. I soldi accumulati possono rendere questo sogno realtà.

LEONE Il vostro segno è coronato dal magico solstizio d’estate, allietando la vostra giornata con energie positive. Sciogliete le tensioni con affetto e comunicazione sincera, specialmente se nati tra il 25 e il 31 luglio. Un impegno potrebbe saltare, ma pianificate per il prossimo. Luna nel Sagittario vi spinge a prevedere un viaggio esotico, come l’Africa centrale o il Kenya.

VERGINE Godete degli influssi magici del Solstizio d’estate nel vostro segno zodiacale. Il Sole benefico e il duo Urano-Marte vi caricano di determinazione e richiesta di azioni concrete. Vergine, trasformati in "libertini" e lasciati guidare dai sussulti del cuore. Mostrate la vostra affidabilità e ricevete meritati riconoscimenti dai superiori per la vostra instancabile dedizione al lavoro. Risparmiate per la vostra meta viaggiando a Barcellona, città governata dal vostro segno zodiacale della Vergine.

BILANCIA La bilancia è protetta dalla Luna all'orizzonte. Aprite il cuore a nuovi sentimenti e lasciatevi guidare dalla Luna nel cammino dell'amore. Con chi siete più compatibili? Segni di Fuoco e d' Aria sono perfetti, mentre rapporti più complessi ma stimolanti vi attendono con segni d'Acqua e di Terra. Nuove opportunità richiedono decisioni cruciali, soprattutto se nati nell'ultima decade. Chiedete consigli e prendete il vostro tempo. Investite in viaggi verso luoghi legati alla giustizia come l'Aja o Amsterdam, grazie ai vostri risparmi.

SCORPIONE A partire dalle ore 22 e 52, la luce del solstizio d’estate dona emozione e vitalità ai nati sotto il segno dello Scorpione. Conquistate grazie al vostro charme, specialmente con il segno del Toro. Legami intensi ma complicati con Cancro, Scorpione, ottimali con Ariete e Bilancia. Se festeggiate il compleanno dal 16 al 22 novembre, Nettuno vi porta abilità negli affari, soprattutto in comunicazione, commercio e vendita. Luoghi come Palermo e Istanbul sono ideali per gli Scorpioni risparmiatori, che potrebbero pianificare un viaggio con i loro risparmi.

SAGITTARIO L'evento del Solstizio d'estate porta influssi planetari positivi al Sagittario, con generosità ed espansione emotiva. La Luna nel vostro segno vi dà slancio per relazioni intense. Ideale con segni d'aria come Bilancia e Acquario. Costruite con sicurezza una base professionale solida, sostenuti dalla Luna. Sagittario contenuto nelle spese, ama viaggiare.

CAPRICORNO Oggi, con una magnifica Luna nel vicino segno del Sagittario, vi sentirete in armonia con la vostra famiglia e fiduciosi. Gli astri vi portano verso un desiderio corrisposto o verso un impegno serio, soprattutto se siete nati a gennaio. Siete operosi e costruttivi, sempre attenti ai rapporti umani. Se lavorate in proprio, potreste essere attratti da un progetto extra da svolgere con un collega, che vi entusiasma. E' il momento di concedervi un viaggio in un luogo incantevole. Siate prudenti e godetevi il vostro momento di relax.

ACQUARIO Con la Luna nel segno, il giorno del Solstizio d’estate è intenso per voi Acquario. Fate attenzione a non essere troppo direttivi con il partner a causa di Urano contrario. Marte in Toro porta ostacoli, ma è tempo di valutare i successi. Urano vi sfida ma la costanza vi premia. Con risparmi potete finalmente viaggiare, magari in luoghi astrologicamente legati all'Acquario come Filadelfia, San Francisco e Amburgo.

PESCI Scocca il Solstizio d’estate in un segno per voi molto congeniale, ne prendete tutti i benefici di gioia di vivere e nutrimento emotivo. Con il Cancro siete in sintonia emotiva, mentre con il Toro avrete un rapporto affettuoso. Anche con la Bilancia si dipana una fusione sentimentale. Momento favorevole per mostrare le vostre creazioni nel settore artistico, specialmente se appartenete alla seconda e alla terza decade. Riservate una parte dei guadagni per un viaggio in Portogallo o nella splendida Cracovia, luoghi favorevoli al vostro segno.