Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 giugno

Tutto pronto per una nuova giornata: cosa hanno in programma gli astri? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell'oroscopo del giorno

Ai nastri di partenza un nuova giornata: le stelle avranno un occhio di riguardo per te? Lavoro, amore e finanze proporranno novità interessanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 14 giugno.

ARIETE Il giorno si presenta luminoso ed energico per voi, soprattutto se nati ad aprile. Buona salute grazie a Marte Toro. In amore, sognate un viaggio lontano con il partner o godete di un nuovo interesse sentimentale. Nel lavoro, mostrate grandi capacità manageriali e umane. E con Plutone a favore, il momento è propizio per provare fortuna al gioco.

TORO Marte, Urano, Mercurio e Nettuno influenzano positivamente la vostra giornata di giugno. Conquiste erotiche, guadagni economici, armonia familiare e amicizie stabili in evidenza. Attenzione al secondo decennio per influenze negative di Plutone. Amore intenso per cuori solitari e impegnati. Lavoro competente e discreto, denaro gestito con saggezza grazie a Saturno.

GEMELLI Mercurio vi rende più brillanti, aiutandovi a risolvere problemi e a procedere con successo. Venere vi promette amore stabile, ma attenzione a possibili incomprensioni con la persona cara. Sul lavoro, siete stimati per la vostra competenza e simpatia. Buone prospettive finanziarie e affari vantaggiosi in vista.

CANCRO Una giornata equilibrata vi attende: socialità, armonia familiare e lucidità nelle scelte grazie a Urano e Saturno. In amore, possibile incontro fortunato per i single e opportunità professionali in arrivo per chi è nato tra il 12 e il 19 luglio. Buoni affari in vista per i nati in luglio, seguite il vostro intuito.

LEONE Il vostro spirito eclettico e la mobilità mentale diventano il trend fondamentale del momento. Il Sole vi dona energia, Mercurio organizza le vacanze. In amore, single in avventure gratificanti, coppia emozionante. Lavoro: incarico improvviso da cogliere. Denaro: prudenza nelle spese.

VERGINE Giornata complicata con influenze negative, saggio Urano porta serenità familiare. In amore, ascoltate e comunicate. Evitate piani precipitosi e cercate consenso. Luna favorisce sensibilità lavorativa. Aiutate un familiare con investimenti. Marte e Urano danno energie.

BILANCIA Una giornata di buonumore grazie a Venere in Gemelli per la terza decade. In amore, forte energia positiva per tutti i nati dal 23 settembre al 5 ottobre. Ambizione in aumento per la prima decade sul lavoro, ma evitate rischi finanziari.

SCORPIONE Una giornata impegnativa con piccole difficoltà e ostacoli da superare in amore, con incontri favorevoli per alcuni segni e opportunità lavorative per creativi e artisti. Momento propizio per esprimere il proprio talento e dedicarsi a progetti ambiziosi. Possibilità di fortuna al gioco per alcuni.

SAGITTARIO Il vostro intuito vi guida con saggezza, saggia comunicazione con i cari, organizzate le vacanze sognate grazie a Plutone. In amore, dialogo aperto per chi è in coppia, incontri piccanti per chi è single. Al lavoro, osate e affermate le vostre ambizioni con determinazione. Nella gestione del denaro, agite con prudenza e discrezione.

CAPRICORNO Oggi le vostre migliori qualità - pazienza, affidabilità, attenzione al prossimo - emergono in piena luce. In amore, nuovi legami per i nati nella terza decade con il favore di Urano. Nel lavoro, impegno in un progetto stimolante. Il vostro equilibrio finanziario è garantito da Saturno.

ACQUARIO Giornata eccellente con Venere, Giove, Sole, Mercurio in Gemelli. Novità e colpi di scena in amore per la terza decade. Amicizie che diventano supporto e opportunità nel lavoro. Plutone porta divertimento e gioia al gioco per chi è nato dal 21 al 27 gennaio.

PESCI Transito positivo con Venere - Mercurio - Sole - Giove nei Gemelli, piccoli contrattempi in famiglia per le prime e terze decadi. Amore passionale, cura l'intimità per i Pesci della prima decade. Energia e conquiste lavorative grazie a Plutone e Marte. Evitate distrazioni finanziarie.