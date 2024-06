Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 giugno segno per segno

Ai nastri di partenza una nuova giornata: sarà densa di novità inattese? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Oggi per gli Arieti è una fase produttiva, con la possibilità di risolvere intoppi in casa grazie alla propria energia trascinante. Amanti della lettura, potreste essere attratti da libri su viaggi e misteri. Per i nativi della terza decade, una relazione inizialmente giocosa si sta trasformando in qualcosa di più serio, con Venere in Gemelli a favorire il romanticismo. Le tendenze speculative sono elevate.

TORO Sotto i pianeti veloci di Mercurio, i Gemelli brillano in società con allegria e autoironia. La Luna equilibra le relazioni familiari mentre Urano porta energia e Saturno stabilità nell'amore. Le materie scientifiche e la fortuna sono alleate nel lavoro e nelle finanze.

GEMELLI Oggi, con Venere e Mercurio a vostro favore, sentirete equilibrio interiore e amore in crescita. Risolvete questioni familiari e concentratevi sull'affetto. Nel lavoro, saggio completare compiti in sospeso. Risparmiate per tempi magri.

CANCRO Giornata positiva di salute e equilibrio emotivo grazie a Marte, Urano, Saturno e Nettuno. L'ambiente familiare e sociale si adatta al tuo umore gioioso. Amore appassionato e unione totale per i nati nella seconda decade. Supporto negli studi grazie a Saturno. Precauzione nelle finanze per possibili distrazioni.

LEONE Con metà giornata di Luna nel vostro segno, affrontate compromessi familiari con determinazione. In amore, Venere, Giove e Mercurio favoriscono progetti di coppia. Concentrazione al top per gli esami, lingue straniere e materie artistiche in evidenza. Risolvete questioni patrimoniali.

VERGINE Giornata con transiti negativi da Giove, Mercurio e Venere per il vostro segno. In amore, intimità e adorabili momenti, mentre al lavoro preparatevi a esami e concorsi pubblici favorevoli. Nel denaro, possibilità di vincita al Lotto con fortuna speciale per la terza decade sotto l'aspetto di Urano.

BILANCIA Transiti gioiosi con Venere, Giove, Mercurio e Sole favorevoli per progetti comuni e conoscenze nuove. Amore in fase di fortuna, concreta programmazione e progetti importanti. Lavoro supportato da Mercurio - Giove, con successo negli esami. Luna porta sorprese in denaro.

SCORPIONE Nettuno e Saturno portano armonia, intuito e solidarietà ai Pesci nati nella seconda e terza decade. In amore, il calore di Nettuno rende irresistibili, mentre nel lavoro la preparazione in matematica e lingue straniere porta successo. La fortuna? Benessere e condivisione.

SAGITTARIO Il cielo estivo esalta la determinazione e la creatività dell'Acquario. Energia trascinante e gioia di vivere caratterizzano la giornata. In amore, fiducia e passione. Sul lavoro, concentrazione e successo. Buona fortuna nei giochi di società.

CAPRICORNO Segno zodiacale promettente e equilibrato, favorito in amore da Saturno e Nettuno benefico per un coinvolgente romanticismo. Sul lavoro, piena comprensione e brillanti opportunità, specialmente per la seconda decade. Finanziariamente concreto, ma aperti a possibili vincite, soprattutto per i Capricorni dell'ultima decade.

ACQUARIO Giornata socievole per Gemelli con Venere, Marte influisce su relazioni conosciute. Buona forma grazie a Mercurio. Amore romantico con tocco di allegria, lavoro impegnativo, attenzione alle finanze. Consiglio di risparmiare per il futuro.

PESCI Luna, Giove e Venere portano energie positive per il giorno. Contrattempi pratici possibili. ostacoli familiari e relazionali, comunicazione difficile. Marte dono di qualità eccezionali in amore, conoscenza profonda. Momento d'oro per i single, opportunità da non perdere. Saturno accompagna nati a febbraio nello studio, materie facilitate. Desiderio di acquisto di dimora emozionante, investimento futuro facilitato.