Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 giugno

Si parte con una nuova giornata: ti aspettano situazioni sorprendenti? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: ti sarà favorevole? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 giugno.

ARIETE La giornata inizia con entusiasmo e energico gusto per l'avventura, con favore di Mercurio. Relazioni generose e armonia familiare. Amore intenso per nuove storie o rinvigorimento di relazioni esistenti. Lavoro indipendente? Nuovi progetti collaborativi in vista. Finanze: destinati a regali generosi.

TORO Giornata con presenza di Saturno e Urano che vi forniranno grinta e razionalità. In amore, passione intensa per le coppie antiche. Lavoro lucido con sostegno di Urano. Opportunità finanziarie con pianeti favorevoli.

GEMELLI La vostra forma fisica è in pieno rigoglio. In amore, giornata intensa con possibilità di incontri significativi. Al lavoro, stimolante fase di crescita con progetti condivisi. Attenzione alle occasioni di fortuna nei giochi.

CANCRO Oggi è una giornata particolarmente fortunata per voi, con l'intero Olimpo planetario a vostro favore. Tuttavia, due incognite da svelare potrebbero comunque complicare le previsioni. Risolverete questioni familiari con intelligenza e amore, rafforzando i legami.

LEONE La Luna nel vostro segno porta impegno familiare. In amore, attrazione irresistibile verso nuove conoscenze. Al lavoro, presentate i vostri progetti. Confluenza favorevole di Luna, Venere e Giove per le finanze. Sagittario, date un'occhiata a voi!

VERGINE Forze celesti come Urano e Marte vi sostengono per successi creativi. Luna nel Leone porta benessere in famiglia e coinvolgimento con gli amici. In amore, passione intensa per i single e nuove opportunità affettive per tutti. Buoni influssi professionali e possibili acquisti edonistici grazie alla vostra parsimonia finanziaria.

BILANCIA Venere regala dolcezza favorendo contatti sociali e poesia. Luna, Giove e Mercurio vi spronano a essere affascinanti e savoir-faire. In amore, complicità perfetta in coppia e avventure appaganti per single. Nuove iniziative promettenti al lavoro e attenzione alle tentazioni finanziarie.

SCORPIONE Il vostro segno gode di una combinazione cosmica favorevole di Saturno e Nettuno, che portano intelligenza, sensibilità e coraggio. In amore, c'è passione e fusione emotiva garantite dagli astri, con un momento d'oro per i sentimenti, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Sul lavoro, seguite il vostro intuito in una nuova impresa, supportati da Saturno e Nettuno.

SAGITTARIO Emozioni intense e passionali per lo Scorpione soprattutto per i nati tra il 23 novembre e il 5 dicembre. Creatività e determinazione per nuove sfide lavorative, favoriti freelance, commercianti e imprenditori. Giocate d'azzardo favorevoli, provate fortuna oggi al Lotto! La Luna vi stupirà.

CAPRICORNO Una fase positiva soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade. Carattere conservatore apprezzato nelle relazioni intime e negli affetti. In amore, mostrate la vostra emotività senza timori. Nel lavoro, seguite le vostre intuizioni e date nuovo impulso alla vostra attività. Finanze prudenti e generosità verso i familiari in difficoltà.

ACQUARIO Giornata variegata e necessità di pulizia emotiva. Urano crea tensioni per decisioni importanti. Amore con inciampi sentimentali, attenzione alle comunicazioni. Lavoro promettente, collaborazione vantaggiosa all'orizzonte. Evitare rischi finanziari, pianificare con cautela.

PESCI Famiglia e rapporti amichevoli richiedono adattabilità. Saturno vi rende più intelligenti ma giudicanti. Marte - Urano apre sorprendenti opportunità. in amore, Venere può creare insoddisfazione. Lavoro sotto buoni auspici con progetti vincenti. Giove e Saturno promettono costanza e pazienza. Fortuna in denaro grazie a Marte e Urano. Mantenete la positività e cogliete le opportunità che la giornata vi offre.