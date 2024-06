Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 giugno, segno per segno

Si parte con una nuova giornata: cosa hanno previsto per te le stelle oggi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via una nuova giornata: sarà ricca di vicende dal risvolto inatteso? Lavoro, amore e finanze proporranno novità interessanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 4 giugno.

ARIETE Giornata positiva con comunicazione efficace, virtù conciliative e azione in famiglia. Amore seducente e attivo grazie a Venere e Marte, con possibilità di "colpo di fulmine". Lavoro efficace nel team, soprattutto per professioni legate alla comunicazione. Siate prudenti nelle finanze.

TORO Desiderio di metamorfosi in pensieri profondi, con Nettuno positivo per i Pesci, segno di cambiamenti epocali. Evoluzione nel lavoro e nella sfera privata, specialmente per i nati dal 17 al 20 maggio. In amore, Plutone porta noia ma Urano riunisce con affetto. Al lavoro, Saturno vi supporta. Saturno in Pesci porta energia strategica per risolvere questioni finanziarie.

GEMELLI Il vostro spirito sociale e progressista si manifesta in prese di posizione su questioni politiche e ideologiche, ma trova conforto nelle riunioni conviviali. In amore siete amabili grazie a Venere e nel lavoro affrontate sfide con determinazione. Il vostro sponsor celeste, Giove, vi assiste nelle questioni economiche familiari.

CANCRO Il giusto duo planetario accompagna il vostro attuale percorso di vita, grazie a Saturno e Urano nelle vostre case astrologiche. Amore: Marte in Ariete vi invita a evitare eccessi emotivi, soprattutto se nati a luglio. Lavoro: Saturno vi ricompensa per la vostra costanza ed efficienza. Denaro: Urano vi suggerisce di investire in beni immobiliari, se avete da parte una somma consistente.

LEONE Il nuovo giorno vi accoglie con opportunità sociali e riflessi mentali pronti. Venere e Mercurio favoriscono incontri affascinanti e progetti completati in anticipo. Amicizie sincere e vacanze in arrivo. In amore, fascino irresistibile per single e perfezione per coppie. Successo nello studio e risoluzione di problemi finanziari.

VERGINE Siete abili risolutori di situazioni complesse, grazie alla fiducia che trasmettete. Oggi, favoriti dalla Luna e Urano, promuovete rapporti familiari sinceri. In amore, uscite dalla vostra riservatezza e migliorate la vita sociale. Nel lavoro, ascoltate consigli e bilanciate successi con pause necessarie. I transiti planetari vi spingono a concedervi qualche piccolo lusso finanziario.

BILANCIA Mercurio vi rende irresistibili e festeggiate bene il vostro compleanno se siete nati dal 24 al 30 settembre. Marte potrebbe creare ostacoli, ma non vi fermerete. Amore coinvolgente grazie a Mercurio, Venere e Giove. Successo lavorativo in arrivo. Rischio di spese improvvise.

SCORPIONE Saturno e Nettuno portano cambiamenti positivi per gli Scorpioni, soprattutto per chi è nato nella seconda e terza decade. Emotivamente ricchi ma gravati da transiti pesanti, dovete essere cauti in amore e professione. Evitate rischi inutili e fidatevi del processo di trasformazione in corso.

SAGITTARIO Frenare la focosa irruenza è importante oggi. La famiglia richiede diplomazia e delicatezza, ma la fiducia nella vostra capacità di dare consigli assennati vi porterà benefici. In amore, attenzione alle intenzioni del partner. In ambito lavorativo, costruite rapporti solidi con colleghi e capi. Nelle finanze, consultate esperti prima di agire.

CAPRICORNO Ampliate orizzonti culturali e programmate viaggi entusiasmanti con amici. La Luna porta freschezza. Profondità emotiva grazie a Saturno, scelte amorose cruciali. Impegno al lavoro, darete il buon esempio ai colleghi. Passione tecnico-pratica riprende con gratificazioni economiche.

ACQUARIO Con transiti favorevoli di Venere, Giove, Sole e Mercurio, affrontate una giornata dinamica e intraprendente. In amore, il Sole favorisce la coppia; per i single, Mercurio porta successo. Nel lavoro, Nettuno favorisce la creatività, mentre Urano e la Luna consigliano prudenza nelle finanze.





PESCI Oggi, Nettuno vi guida con dolcezza nel vostro segno d'acqua, dando variabilità agli eventi che saprete gestire con maestria. Amore: prediligete l'ascolto alla parola. Lavoro: chiudete vecchie collaborazioni per nuove opportunità. Denaro: investimento immobiliare favorevole, specie per nati a febbraio.