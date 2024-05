Oroscopo del 28 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Quella odierna sarà una giornata ricca di imprevisti? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una nuova giornata è ai nastri di partenza. Cosa prevedono le stelle? Lavoro, amore e finanze saranno portatori di eventi positivi? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 28 maggio.

ARIETE Ariete, con Marte in transito nel vostro segno, avrete grinta e determinazione. Venere vi farà trovare l'anima gemella, eliminando chimere passate. Saturno garantisce stabilità nelle relazioni. Giove apre nuove opportunità e percorsi di lavoro, specialmente per gli Arieti della prima decade. Giove e Plutone vi daranno conferme economiche positive. Buoni risultati in arrivo.

TORO Oggi, grazie a Mercurio e Urano nel vostro segno, potrete risolvere tensioni in ambito lavorativo e familiare con tattiche di compromesso intelligenti. La Luna vi spingerà a limitare le ambizioni e a giocare le carte della fortuna con saggezza. Plutone vi incoraggia a superare la solitudine e ad aprirvi all'amore. Evitate di essere troppo stakanovisti oggi e trovare un equilibrio tra lavoro e benessere personale. Oggi è il momento giusto per investire in un bene immobile che desiderate da tempo, soprattutto se appartenete alla terza decade del segno.

GEMELLI Sotto l'influenza di una frizzante Venere, il vostro segno si distingue per la sensibilità e l'intuito, favorendo armonia familiare. Sentite il desiderio di esprimervi senza filtri, specie se appartenete alla prima decade. Memori del passato, siete cauti ma pronti ad esprimere i vostri sentimenti all'irresistibile richiamo di Giove. Con Giove, Venere e Mercurio a favore, dimostrate la vostra bravura e dinamicità soprattutto nati tra il 21 e il 24 maggio. Giove vi invita a risparmiare per affrontare eventuali periodi di magra.

CANCRO L'oroscopo del giorno predice un momento positivo, con Mercurio nel Toro che vi spinge a riorganizzarvi. Saturno benefico nei Pesci vi assiste. Giove - Venere nei Gemelli vi porta a vivere un intenso desiderio di arricchire il vostro legame, sia che siate in coppia che single. Saturno vi incoraggia a trasformazioni che potrebbero cambiare la vostra vita professionale. Un investimento proposto potrebbe essere vantaggioso, specialmente se siete nati in giugno.

LEONE La giornata per il segno del Leone si presenta con la Luna e Plutone in opposizione, portando alti e bassi umorali. In amore, Marte, Venere e Giove favoriscono incontri appassionati, specialmente per chi è nato nella prima o terza decade. Sul lavoro, la stella fortunata è Venere, che vi dona competenza e autorevolezza, portandovi al successo. In ambito economico, evitate manovre finanziarie rischiose, ma tra quattro giorni potrete riprendere.

VERGINE Oggi la scena planetaria non è eccezionale, ma comunque discreta. Mercurio e Urano nel Toro vi supporteranno, nonostante le ostilità di Saturno, Giove, Venere e Nettuno. Adattatevi alle nuove situazioni con intelligenza e equilibrio. Investite pienamente in una nuova relazione e difendete la vostra storia di lunga data dagli imprevisti emotivi. Un Mercurio favorevole porterà una svolta inaspettata, seguite i consigli giusti per coglierla al volo. Evitate spese impulsive, sia ludiche che ordinarie, e guidate la vostra prudenza.

BILANCIA Oggi l'oroscopo vi sorride con la Luna e Plutone che vi supportano, garantendo un orizzonte stabile. Siate ragionevoli e delicate con il partner, godendo di intesa sessuale profonda. Manifestate la vostra generosità, aiutando un collega in difficoltà. Giocate al calcio seguendo il vostro istinto, le probabilità di vincita sono buone, soprattutto per i nati a settembre.

SCORPIONE Il transito di Saturno dona una maggior percezione del mondo e una crescita spirituale. Nettuno aggiunge consapevolezza, specialmente per la terza decade. Esprimete le vostre emozioni in coppia per evitare incomprensioni, specialmente se festeggiate il compleanno dal 22 al 27 ottobre. Un nuovo incarico vi porta entusiasmo e innovazione, rompendo la routine ufficiale. Fate attenzione alle spese e agli investimenti, evitando rischi e speculazioni economiche.

SAGITTARIO Il cielo vi assiste nell'anticipare gli eventi e comprendere le intenzioni altrui. Plutone sorride, regalandovi maturità e capacità decisionale. Giove nei Gemelli vi fa battere il cuore, scegliete tra relazioni intense o un amore duraturo. Giove e Nettuno vi rendono svogliati, rimandate decisioni importanti e riflettete attentamente. Nettuno vi consiglia prudenza negli investimenti, evitate passi più lunghi della gamba.

CAPRICORNO Se vi sentite inclini a pesare bene le vostre azioni e a riflettere prima di agire, probabilmente avete Saturno come guida. Questo pianeta vi spinge verso decisioni ponderate e prudenti per una vita equilibrata e razionale. Con l'influenza di Nettuno, il vostro spirito è alla ricerca di emozioni intense. Per coloro che lavorano nel settore legale, si prospettano opportunità di crescita e riconoscimento. Saturno, il pianeta della legge, vi sostiene nei successi professionali. Le speculazioni finanziarie con un minimo di rischio potrebbero portarvi buoni guadagni. Urano e Saturno, i vostri protettori astrali, vi guidano in decisioni finanziariamente vantaggiose.

ACQUARIO Giove e Venere illuminano il vostro compleanno, portando una carica di vitalità e affettività. La Luna vi spinge a prendervi cura degli altri con calma e pazienza. Il dialogo aperto è la chiave per una perfetta intesa con il partner. I single di gennaio avranno successo. Nettuno vi aiuta ad adattarvi e trovare soluzioni intelligenti, migliorando le vostre capacità di mediazione. Troverete il giusto equilibrio per raggiungere il successo. Una questione patrimoniale si risolverà presto con minori conseguenze del previsto, portando tranquillità alla vostra famiglia.

PESCI Il vostro oroscopo vi invita a accogliere il cambiamento con Nettuno e Urano positivi: una giornata di trasformazione e evoluzione personale. Riconoscete cosa non funziona più nell'amore e trovate soluzioni creative per migliorare la vostra relazione. Nuove prospettive di successo richiedono un cambiamento di approccio e impegno. Gestite con attenzione i vostri soldi e pianificate investimenti oculati, soprattutto se nati a febbraio.