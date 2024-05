Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 maggio segno per segno

Quella appena cominciata sarà una giornata piena di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via una nuova giornata: cosa hanno in serbo per te, oggi, le stelle? Lavoro, amore e finanze ti saranno favorevoli? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 27 maggio.

ARIETE La scena planetaria di maggio porta un clima sereno, con Venere e Giove che favoriscono la sfera familiare. Nonostante la confusione, seguite la stella di Venere dai Gemelli per ottenere successi amorosi, soprattutto se nati nella prima decade. Con Sole, Venere, Giove e altri astri positivi, avete ottime prospettive professionali grazie alla disciplina e alla precisione dimostrate. Giove vi porterà ricompense economiche, oltre a guadagni morali e fiducia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Il proverbio "borsa piena fa cuor leggero" sarà perfetto per voi.

TORO L'oroscopo giornaliero per il segno del Toro rivela una fase di intenso cambiamento e creatività. Continuate ad attendere il momento giusto per lanciarvi in nuovi progetti. Saturno e la Luna insieme a Urano, Nettuno, e Mercurio, vi rendono adattabili alle circostanze. Il vostro partner vi sostiene nell'affrontare questioni familiari ed economiche, mantenendo un vissuto di coppia sereno. La vostra immagine in ufficio è seria, ma la vostra giovialità si manifesta tra i colleghi. Serietà e rigore contraddistinguono la vostra costante laboriosità. I frutti del vostro duro lavoro sono finalmente visibili, soprattutto se siete liberi professionisti. Siete soddisfatti dei risultati ottenuti, in particolare se siete nati nella terza decade.

GEMELLI I pianeti Giove, Sole e Venere vi regalano simpatia, nonostante qualche ostacolo da Saturno e Nettuno. Plutone vi dona riflessi mentali pronti per raggiungere ogni traguardo, soprattutto se siete nati nei primi giorni di maggio. Comunicazione intelligente che ristabilisce l'equilibrio nella coppia, accompagnata da una carica di sensualità da Venere. Plutone vi porta fiducia nei progetti professionali, soprattutto se appartenete alla prima decade. Un introito atteso da tempo arriva per i liberi professionisti, decidete come migliorare i vostri mezzi, soprattutto se nati dal 21 al 25 di maggio.

CANCRO Siete chiamati a superare le sfide e a abbracciare le opportunità di crescita che vi attendono. Luna e Marte creano tensioni, ma Urano vi guida verso nuove direzioni fino al 25 aprile 2026, soprattutto se appartenete alla terza decade. Le stelle confondono, ma la primavera porta nuove possibilità. Con autoironia e apertura, potreste trovarvi in una sorprendente relazione d'amore. Trarre insegnamento dagli ostacoli vi porterà lontano. La vostra dedizione vi porterà successo, nonostante qualche diniego. Evitate spese e adottate una maggiore prudenza finanziaria, per garantirvi una stabilità economica sotto la guida della Luna.

LEONE Oggi è il momento di brillare con ottimismo e mettere in gioco i vostri talenti grazie alla posizione favorevole di Venere. Tuttavia, l'opposizione di Urano potrebbe consigliarvi prudenza, specialmente se siete nati dal 15 al 23 agosto. Venere vi incanta e vi invita a seguire nuove emozioni, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 24 e il 31 luglio. È tempo di scrivere nuove pagine romantiche e indimenticabili. Seguite il vostro istinto e siate pronti a cambiare passo nelle scelte professionali. Oggi potreste ricevere guadagni inaspettati e realizzare progetti che avevate in sospeso, soprattutto se siete nati tra il 23 e il 27 luglio.

VERGINE I vostri destini sono illuminati da Urano, portando nuove opportunità e cambiamenti. Sostenuti sino al 25 aprile 2026, i nati nella terza decade possono attendersi progressi significativi. La Luna favorisce incontri passionale per i nativi tra il 5 e il 18 settembre. Superate carenze emotive con momenti intimi e appassionati. Consigliati a ricevere consigli prima di riprendere il lavoro, specie se siete nati tra il 12 e il 19 settembre. Flessibilità e razionalità porteranno al successo. Liberi professionisti devono aspettare per i compensi.

BILANCIA L'oroscopo di oggi annuncia una giornata positiva grazie all'energia di Plutone insieme a Giove e Venere. Sentirete una maggiore leggerezza e libertà interiore. In serata, Venere vi renderà più sensibili ed intuitivi. Giove promette armonia e condivisione in coppia, mentre la Luna vi spinge a nuove avventure amorose, soprattutto se siete della seconda decade. Se lavorate nell'arte o nella moda, sarete particolarmente apprezzati e stimolati, soprattutto se nati tra il 13 e il 17 ottobre. L'aspetto Giove-Plutone favorisce gli investimenti, soprattutto per chi è nato a settembre.

SCORPIONE Ancora una giornata con Plutone attraverso il vostro segno, che potrebbe creare qualche contrasto, soprattutto nelle attività quotidiane e nei rapporti familiari, soprattutto se siete nati nella prima decade. La Luna vi consiglia di adottare una strategia paziente e strategica nei vostri rapporti amorosi, ideale per risolvere eventuali situazioni complicate con il partner. In campo lavorativo potreste affrontare una sfida nella prima parte della giornata, ma grazie a Saturno in buon aspetto riuscirete a risolvere velocemente ogni problema. Dopo un periodo di difficoltà, Giove si sta allontanando dalla vostra posizione finanziaria, ma non abbassate la guardia.

SAGITTARIO Profilo astrale contraddittorio, con posizioni altalenanti che causano stress fisico e emotivo soprattutto per i nati nella terza decade. Giove nei Gemelli porta piccole dispute di coppia, ma presto arriverà la tranquillità. Astri favorevoli vi regaleranno serenità dopo la tempesta. Plutone vi prepara a nuove sfide e soluzioni definitive, soprattutto per la prima decade. Siate pazienti e operosi, la strada si farà più semplice. Giove dissonante rende complicato gestire il denaro, specialmente per i nati a novembre. Fate attenzione alla fine del mese.

CAPRICORNO Urano e Saturno promettono una giornata straordinaria, fatta di sfide e successi. Urano, vostro astro tutelare, vi sostiene fino al 25 aprile 2026, favorendo pazienza e risolutezza. Vulcanici ed erotici, con un carisma irresistibile e una passione travolgente, soprattutto per chi è nato tra il 14 e il 17 gennaio. Il vostro senso del dovere vi aiuta a organizzare il futuro, sfruttando il talento naturale per la pianificazione e il successo. Con attenzione alle finanze, potrete finalmente realizzare il progetto di investimento desiderato, con il sostegno costante degli astri.

ACQUARIO Un giorno leggero e sereno con Giove favorevole per i nati a gennaio; Urano vi muove se siete nati tra il 10 e il 19 di febbraio. Durante la primavera sarete chiamati ad agire con prontezza. Voglia di tenerezza per chi festeggia tra 25 gennaio e 7 febbraio. Aiutate dalla diplomazia, conciliate tendenze contrapposte e guadagnate stima. Giove vi permette di abbracciare progetti ambiziosi se siete nati dal 21 al 28 gennaio.

PESCI Oggi Saturno, Urano e Nettuno vi portano tranquillità e ottimismo, con solo un lieve contrasto da parte di Giove - Venere. Un amore sereno si consolida, con la possibilità di un impegno più serio. Urano vi sostiene nei vostri sogni amorosi fino al 2026. Saturno vi aiuta a brillare nel lavoro, specie se nati tra il 2 e il 12 marzo. Approfondire nuove materie vi porterà successo. Luna in Capricorno vi suggerisce di provare fortuna al Lotto, soprattutto se siete nati a marzo. Vinci qualcosa di inaspettato.