Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 maggio

Una nuova giornata è appena iniziata: cosa prevedono per te, oggi, gli astri? Lavoro, amore e finanze promettono situazioni interessanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 24 maggio.

ARIETE Plutone in Acquario porta cambiamenti positivi per chi è nato a marzo. Un nuovo look vi renderà più affascinanti. In amore, siate audaci e preparatevi a essere catturati. Sul lavoro, comunicate con slancio e seguite il consiglio delle stelle per il successo.

TORO Valori profondi, sobrietà e serena discrezione in amore. Urano favorisce realizzazione dei sogni lavorativi, con garbo e esperienza. Momento propizio per scelte economiche importanti.

GEMELLI L'atteso ingresso di Giove nel segno dei Gemelli si avvicina, promettendo benefici in amore, lavoro e fortuna. Con Venere e il Sole in congiunzione nel vostro segno, magnetismo e capacità di discernimento si amplificano per guidare scelte sagge e fortunate.

CANCRO Marte ostile porta alti e bassi emotivi, ma con corpi celesti favorevoli e Mercurio Vi permette di organizzarvi. In amore, cercate l'equilibrio emotivo, nel lavoro trasformate la fatica in soddisfazione e nel denaro seguite i consigli di Giove.

LEONE Una giornata leggera con Sole e Venere nel Gioiello dei Gemelli, che allevia le tensioni astrali. Il Sole vi invita a sognare e a dedicarvi all'attività sportiva. In amore, fascino irresistibile per incontri fortunati. Diplomazia al lavoro e attenzione alle finanze.

VERGINE Mercurio aumenta la lucidità; Urano mantiene alta la concentrazione razionale. Moderare eccessi alimentari. Rafforzate la relazione con ascolto e comprensione. Temporanei stop lavorativi, ma riprenderete con forza. Giove porta meritati risultati agli investimenti passati.

BILANCIA Periodo magnifico per i nati in settembre con Venere, Sole e Plutone positivi. Marte potrebbe destabilizzare il lavoro temporaneamente, ma la forza d'animo vi farà superare ogni ostacolo. Miglioramento economico in vista con progetti d'investimento sicuri.

SCORPIONE Giornata positiva grazie a Saturno. Luna vicina porta stanchezza, nervosismo solo per terza decade scorpione. In amore dialogo e comprensione necessari. Il vostro impegno lavorativo sarà premiato dai capi. Giove in uscita, migliorerà la gestione finanziaria.

SAGITTARIO Giornata luminosa con Venere. Marte vi aiuta a investire emotivamente ed economicamente nella coppia. Single in cerca di incontri, soprattutto nati nella prima decade. Plutone conferma coerenza e responsabilità lavorativa. Scegliete i numeri dispari al Lotto.

CAPRICORNO Il segno del Capricorno trova equilibrio con Mercurio, favorevole a questioni familiari. Marte ostacola, ma Saturno, Giove, Nettuno, e Urano sostengono. In amore, Mercurio riduce dissapori e favorisce l'intesa serale. Opportunità lavorative per artisti visivi.

ACQUARIO Giornata positiva con influenze benefiche di Sole e Venere. Luna protegge cuore e mente. Venere favorisce opportunità sentimentali, ma cercate riflessione prima dell'azione. Avanzamenti promettenti con giudizio e calcolo. Saturno benedice decisioni ponderate. Evitate rischi economici e finanziari, Giove porterà giocose opportunità.

PESCI Oggi, Mercurio vi aiuta in varie situazioni. Venere, Sole e Luna vi mettono alla prova. Nonostante momentanei blocchi, adattarsi agli imprevisti porterà opportunità inaspettate. Amore intuito magico, Marte favorisce exploit erotici per single. Lavoro: scelte oculate con soci, prudenza consigliata da Giove. Denaro: Nettuno porta successo iniziative patrimoniali con collaboratori saggi.