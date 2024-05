Oroscopo del 23 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sarà una giornata positiva per te, quella odierna, in base alle stelle? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una nuova giornata ai nastri di partenza: cosa hanno in serbo per te, oggi, gli astri? Lavoro, amore e finanze saranno favorevoli? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 23 maggio.

ARIETE La dea Venere vi ispira a nuove imprese di successo fino al 17 giugno. In amore rinnovate il rapporto di coppia e rinforzate il legame. Sfide ambiziose da accettare con determinazione in ambito lavorativo. Finanze: indulge al piacere con moderazione.

TORO Esce Venere dal vostro segno, ma altri pianeti positivi vi supportano. La primavera risveglia sentimenti profondi. Pronti per nuove sfide e miglioramenti professionali. Opportunità finanziarie con Giove, specie per chi è nato verso la fine del mese.

GEMELLI Astrologia del giorno: Venere, Sole, Marte e Giove influenzano la vostra vita amorosa, professionale e finanziaria. Attenti all'eccesso di spese per i nati a giugno. Mantenete l'equilibrio e preparatevi ad affrontare sfide nella vostra giornata.

CANCRO In primavera, periodo astrologicamente favorevole con Marte come unico stimolo. Nettuno e Luna offrono successi in famiglia, con amore e lavoro in equilibrio. La Luna guida fortuna in amore, Marte consiglia calma al lavoro. Finanze stabili, fortunato.

LEONE Venere illumina l'atmosfera familiare nel mese di giugno. Emozioni intense per i nati tra il 23 e il 27 luglio. Il Sole vi spinge a migliorare nel lavoro, con opportunità di sfidare voi stessi. Attenti agli investimenti, aspettate Giove.

VERGINE Venere porta lieve nervosismo ai nati in agosto. Impegni familiari e risoluzione di blocchi sono prioritari. Buona forma fisica e psicologica, soprattutto per chi è nato dal 14 al 22 settembre. Amore e lavoro richiedono attenzione e strategia. Bonanza economica con Giove, prova fortuna al Lotto con numeri pari.

BILANCIA Entrata di Venere nei Gemelli amplia la fortuna in amore fino al 17 giugno. Plutone supporta decisioni razionali e pratiche per migliorare relazioni e crescita professionale. Momento favorevole per investimenti e ambizioni lavorative. Provate la fortuna al gioco.

SCORPIONE Transiti planetari in sintonia con il vostro segno, Saturno porta soddisfazioni familiari e gioia emotiva. Attenzione alla forma fisica, Nettuno benefico aiuta ma evitate eccessi. Amore in evoluzione, lavoro impegnativo ma ricco di opportunità. La fortuna sorride al gioco con la Luna benefica.

SAGITTARIO Transito benefico per il vostro segno: Luna e Marte a favore. In amore, razionalità e discernimento con l'influsso di Plutone e Venere. Sul lavoro, successo e espansione con collaborazione. Prudenza nelle finanze, chiedete consigli se necessario.

CAPRICORNO Le trasposizioni astrali sono favorevoli per i capricorni nati nella terza decade. Marte porta cambiamenti inattesi per gli altri. Nuova passione nell'aria, successo professionale con ricompense finanziarie. Tasche piene e cuore caldo per un futuro incerto.

ACQUARIO Giornata positiva per i Gemelli con l'entrata di Venere, portatrice di comunicazione e spigliatezza. Nuove amicizie in arrivo e soddisfazioni familiari serali. Opportunità di incontri stimolanti in amore, collaborazione professionale e prudenza negli investimenti.

PESCI Un giorno straordinario per il vostro segno, con influenze benefiche di Saturno, Nettuno, Urano e Giove. In amore, rare occasioni di felicità con una complicità unica. Sul lavoro, sfruttate al meglio le vostre qualità e evitate rischi finanziari.