Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 maggio

Una nuova giornata al via: cosa prevedono le stelle, per te, oggi? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 21 maggio.

ARIETE Marte favorevole per la seconda decade; amicizie positive, stress familiare; nuove conoscenze e confronto in amore necessario; cautela al lavoro; buone prospettive finanziarie in arrivo per il 21-25 marzo.

TORO Un'atmosfera mutevole vi accompagna oggi, soprattutto se siete nati in aprile. Prendetevi del tempo per voi stessi, leggendo un libro o facendo una passeggiata all'aria aperta. Il Sole in Gemelli vi dona chiarezza mentale e risolutezza nelle relazioni familiari. In amore, un incontro fortunato vi attende, mentre finanziariamente potete programmare con sicurezza grazie alla stabilità di Giove.

GEMELLI La giornata di primavera vede luce con la vostra vivace personalità e versatilità amichevole, mentre il Sole vi dà energia per lo sport. Venere vi promette passione duratura e Urano favorisce la crescita professionale. Plutone vi invita a scommettere.

CANCRO Passione per l'arte e la moda, Venere e Nettuno portano energia positiva, sensibilità amplificata, affetti stabili. Ritorno di un vecchio amore, attenzione alla delicatezza e alla comprensione. Energia nervosa sul lavoro, recupero settimanale, guadagni stabili e gestione oculata delle finanze.

LEONE Oggi, il vostro fascino e la bellezza fisica vi aiuteranno ad aprire molte porte grazie alla simpatia e alla conciliazione. Attenzione però se siete nati dal 12 al 18 agosto, potreste avere piccoli disturbi nella comunicazione con i conviventi. In amore, condividete interessi culturali. Evitate operazioni finanziarie rischiose.

VERGINE Una giornata familiare gratificante, con intuito e diplomazia per risolvere conflitti. Buon umore e vivace ilarità. In amore, accoglienza sensibile. Lavoro entusiasta con moderazione nelle richieste. Importante insegnare il valore del denaro ai figli.

BILANCIA Il Sole e Plutone vi donano energia e buon umore, favoriscono contatti armoniosi e incontri affettuosi. Approfittate di sport all'aria aperta per godervi la primavera. In amore, aperti a nuove emozioni; sul lavoro, aiutate i colleghi con generosità. Buone possibilità di vincita in denaro.

SCORPIONE Giornata primaverile positiva, Luna in segno vantaggioso, fascino genuino e spontaneità. Possibili difficoltà familiari, risoluzione fluida. Amore: valutate legame, evitate impulsività. Lavoro: Empatia e sinergia favoriti, successi per compleanni a novembre. Finanze: attenzione agli acquisti impulsivi. Luna rimpolpa il conto.

SAGITTARIO Una giornata luminosa grazie a Plutone in Acquario, favorevole alle relazioni familiari e all'attività sportiva. Amore reciproco e sorprese sentimentali in arrivo per i single. Lavoro veloce e creativo, con riposo serale. Attenzione alle spese per il piacere.

CAPRICORNO Una giornata di armonia familiare soprattutto della terza decade. Attenzione all'eccesso di sport per evitare infortuni. Amore e lavoro positivi, ma attenzione ai capricci del partner. Introiti economici consistenti per i nati nella terza decade grazie a Giove. Tono e umore in rialzo, giornata armoniosa con affetti familiari sinceri. Nettuno sorride dai Pesci, attenzione a sport intensi. Amore contrastato, lavoro e denaro favorevoli a Capricorno.

ACQUARIO Giornata intensa con piccoli ostacoli familiari, secchi da sintomi fisici. Sole e Luna richiedono attenzione verso famiglia e bambini. Sport e attività fisiche vantaggiose, amore e lavoro fanno richieste emozionali e generose. Finanze in attesa, promettenti cambiamenti.

PESCI Vi sentirete coccolati dalle energie benefiche della Luna e di Venere, con relax e riunioni familiari in vista. Sarà importante capire le esigenze del partner e fare progressi professionali grazie all'impegno costante, con attenzione alle spese e alla gestione del denaro.