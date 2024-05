Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 maggio segno per segno

Tutto pronto per una nuova giornata. Arriveranno notizie inattese? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Una giornata di autentica gioia con Plutone favorevole per i rapporti interpersonali. In amore, romantiche serate in coppia o scelte di cuore inaspettate. Nel lavoro, obiettivi ambiziosi che richiedono risorse mentali. Fortuna al gioco.





TORO La Luna carica di impegni, ma Venere dona intuizione e vitalità. Casa armonica grazie alla risolutezza; dialogo e comprensione con parenti. Amore intenso ma riservato, lavorate con razionalità e festeggiate successi. Buona opportunità di investimento con Venere favorevole.

GEMELLI Sotto un cielo sereno e protetti da Plutone, trovate soluzioni sia in famiglia che nel lavoro grazie alla vostra razionalità e logica infallibile. In amore, Luna vi favorisce mentre Plutone vi spinge a risolvere questioni professionali. Buone opportunità finanziarie vi aspettano.

CANCRO Oggi si prospetta una giornata serena, con Marte che potrebbe causare piccoli problemi familiari, ma niente di preoccupante. In amore, Luna e Venere vi sorprendono con un’atmosfera di creatività e seduzione. Sul lavoro, Saturno vi guida verso benefiche trasformazioni. Buone opportunità finanziarie grazie a Nettuno.

LEONE La Luna nel vostro segno alimenta sicurezza e determinazione, suggerita da Marte in angolo positivo. Plutone in Aquario vi spinge oltre i confini, ma evitate rischi eccessivi. In amore, fiorisce la passione. Riposo dopo successi. Prudenza nei soldi.

VERGINE In primavera, Mercurio nel Toro amplifica intelligenza e relazioni. Familiari in armonia, cuori solitari affamati d'amore. Compleanni tra il 9 e il 15 settembre avranno successo sul lavoro grazie a Urano. Investi in te stesso e concede un viaggio riposante.

BILANCIA In cammino verso una serena consapevolezza, grazie a un ottimo Plutone. Luna benefica apporta equilibrio e accortezza, evitando ostacoli con onestà. Incontri fortuiti emozionanti. Nel lavoro sarete guidati dalla lucidità verso il successo professionale. Utilizzare competenza e generosità vi aiuterà a bilanciare le finanze familiari.

SCORPIONE Giornata positiva con sfide stimolanti e possibilità di crescita personale e professionale. Amore intenso e romantico, lavoro innovativo e produttivo, bilancio finanziario da gestire con attenzione per risolvere questioni familiari pendenti.

SAGITTARIO Giornata favorevole per le ambizioni e l'intuizione. Amore intenso per i nati a novembre, attenzione per chi nasce dalla fine di novembre all'inizio di dicembre. Lavoro con diplomazia per Sagittario. Finanze in crescita, regali ai figli.

CAPRICORNO Iniziate la giornata con leggerezza, trovando il lato divertente degli eventi. Saturno, Giove e Urano vi sostengono con cambiamenti positivi. Nell'amore, comunicate apertamente; nel lavoro, realizzate i vostri obiettivi con determinazione e successo. Analizzate gli investimenti con attenzione.

ACQUARIO I transiti odierni portano buoni influssi: vitalità da Marte e equilibrio da Saturno. In amore, fascino irresistibile e opportunità uniche per i single. Sul lavoro, grande impegno e successo in vista, soprattutto per chi è nato tra il 21 e il 27 gennaio. Trasforma una somma in un viaggio.

PESCI Una giornata di opportunità in arrivo per i Pesci. Lavoro intenso ma con pause e aggiustamenti necessari. Amore in crescita, guidato dalla temperanza. Sogni di successo nel lavoro e gestione oculata delle finanze. Energia fisica leggermente bassa ma pronta a risollevarsi.