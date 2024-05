Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 maggio, segno per segno

Quella che sta per partire sarà una giornata proficua? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Inizio settimana fruttuoso? Lavoro, amore e finanze ti riservano sorprese inaspettate? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 6 maggio.

ARIETE Marte, energico e competitivo, con transiti favorevoli di Mercurio che favoriscono nuove opportunità per esprimere la tua personalità solare. In amore, fascino irresistibile e vita di coppia animata; nel lavoro, ottimismo e spinta verso nuovi orizzonti.

TORO La posizione favorevole di Venere porta felicità a voi della Vergine, con serietà, precisione e costanza conquisterete risultati brillanti. In amore, Urano vi offre nuove strade sentimentali creative, mentre nel lavoro la vostra costante operosità vi porterà successo e gratificazioni. Buona giornata per il gioco del Lotto con numeri pari.

GEMELLI In periodo di iniziative promettenti, Ariete è favorito da Mercurio e Venere. Luna aiuta nelle conquiste sentimentali e dona stabilità nei legami. Lavoro impegnativo ma gratificante con successo garantito grazie a strategie diplomatiche.

CANCRO Astri favorevoli illuminano il vostro cammino, con razionalità e decisione grazie a Saturno e Urano. Venere vi porta divertimento, Nettuno tenta l'avventura amorosa e Giove ispira il rischio finanziario. Conferme professionali e spirito altruistico al lavoro.

LEONE Marte in Ariete porta sicurezza e consapevolezza, specialmente per chi è nato a luglio. Amore intenso e passione per tutti, lavoro promettente e successo in arrivo. State attenti alle finanze, evitate scelte rischiose. Vivete la vita con audacia e fiducia.

VERGINE Urano nel Toro favorisce ricompense per l'impegno, tipico della Vergine. In amore, empatici e creativi, potreste incontrare una persona speciale. Nel lavoro, evidenziate talenti con Giove e cercate nuove opportunità con Urano. Ottimo momento per gli investimenti, soprattutto per la terza decade.

BILANCIA Plutone vi sostiene con decisione nel vostro cammino. Marte potrebbe creare contrasti nelle relazioni, rimanete calmi. In amore, seguite la corrente senza obiettivi troppo ambiziosi. Sul lavoro, attenzione a cambiamenti positivi in arrivo. Aspettate per le spese importanti, la fortuna arriverà presto.

SCORPIONE La giornata vi porta nuovi stimoli e opportunità. In amore, unite poesia e cura del nido. Lavorate con intensità per raccogliere i frutti del vostro impegno. Gestite con attenzione le risorse finanziarie. Seguite i cambiamenti che gli astri vi riservano.

SAGITTARIO Saturno in Pesci vi rende combattivi, con Plutone vi dona la grinta. In amore, Marte e Mercurio vi guideranno a realizzare desideri ardenti e autentici. Sul lavoro, cercate pazienza e equilibrio, evitando spese eccessive per un futuro più stabile.

CAPRICORNO Il Sole nel Toro rasserena l'animo, premia la tenacia e il lavoro duro. Urano ricompensa gli sforzi. In amore, conquiste per chi festeggia tra il 15 e il 20 gennaio. Sul lavoro, una progressiva ascesa con l'aiuto dei pianeti. Possibilità di un buon investimento immobiliare.

ACQUARIO Configurazione planetaria positiva con Marte e Mercurio nel segno amico. Brillantezza, agilità, forma fisica eccellente. Nettuno vi protegge e vi spinge a osare di più in amore e nella passione, soprattutto se nati dal 15 al 19 febbraio. Sfruttate la vostra prontezza mentale e la risolutezza per ottenere grandi successi professionali. Attenzione agli investimenti troppo rischiosi, consultate esperti.

PESCI Oggi, scoprirete il conforto quotidiano e la serenità con chi vi ama. Urano e Nettuno vi spingono verso nuovi sogni, ascoltate le energie creative e le intuizioni nascoste. Nel Toro, coltivate valori familiari. Amore e lavoro richiedono attenzione e impegno, buoni investimenti a vista.