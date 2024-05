Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 maggio

Ti aspetta una giornata memorabile o una da dimenticare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa c'è dietro l'angolo per te, oggi? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 3 maggio.

ARIETE I transiti astrali di Plutone influenzano positivamente il vostro segno, aumentando la sensibilità verso la difesa dei più deboli. Saturno, Luna e Venere favoriscono la concordia, la comunicazione e la risoluzione di vecchi contrasti. L’impegno sociale e la solidarietà sono le chiavi del momento. Marte vi porta successi appaganti, esprimendo il vostro calore e generosità con la persona amata. Gestite con signorilità e intelligenza la vostra posizione imprenditoriale, armonizzando le esigenze dei collaboratori. Una brillante operazione economica vi regalerà notevoli soddisfazioni, frutto del vostro innato fiuto.

TORO Sotto i benefici influssi di Venere, Giove, Sole e Urano, i nati nel segno del Toro vivranno una giornata all'insegna dell'amore. Per i single, è il momento di socializzare e cercare nuovi incontri, sfruttando la simpatia del transito di Mercurio nell'Ariete. Per le coppie, il Sole promette una stagione romantica, soprattutto per la seconda decade taurina. Nettuno e la Luna vi rendono audaci in amore, abbracciando con coraggio nuove sfide sentimentali. Marte vi dà grinta e determinazione, pronti a vincere in ogni situazione. Evitate rischi in campo economico, soprattutto se appartenete alla prima decade. Plutone vi mette in guardia da mosse finanziarie rischiose, mentre Giove e Urano vi spingono a investire i vostri risparmi in modo intelligente, soprattutto se siete nati nella terza decade.

GEMELLI Il cielo astrologico dei Gemelli è caratterizzato da influenze positive e da un Mercurio favorevole che vi dona brillante umore e sveltezza mentale. Tuttavia, l'angolo negativo di Luna - Saturno - Nettuno potrebbe causare problemi di salute per i nati nella terza decade. Venere e Plutone favoriscono relazioni intense e felici con il partner, mentre Mercurio promette incontri fortunati per i single. Ignorate pettegolezzi e concentratevi sul vostro lavoro per ottenere successo. Venere e Plutone portano vantaggiose opportunità economiche per chi lavora nel business.

CANCRO La Luna sta transitando, segno che riceve rari transiti di Nettuno ogni 165 anni, dando spazio alla genialità e alla fantasia. Urano in Toro si unisce a Giove per realizzazioni concrete. Nuovi interessi passionali vi stimolano a osare e sperimentare, specialmente se nati tra il 12 e il 17 luglio. Le vostre idee saranno apprezzate, soprattutto se siete liberi professionisti nati tra il 17 e il 22 luglio. Gestite il vostro tesoretto con astuzia per ottimizzare i guadagni.

LEONE Inizio maggio con variazioni di tono e umore. Evitate iniziative impegnative, mantenete l’equilibrio in casa e evitate polemiche. La vostra dolce metà vi sostiene in un periodo lavorativo difficile. Apprezzate la sua dedizione e comprensione. Marte vi porta incontri speciali, soprattutto se nati tra il 24 e il 31 luglio. Cercate un equilibrio tra azioni e attese. State per raggiungere un successo importante, ma prendetevi del tempo per valutare le vostre mosse. Approvate un progetto di investimento familiare, coinvolgendo persone competenti. Attivate i vostri canali di comunicazione per garantire il successo.

VERGINE Oggi, l'influenza della Luna porta un po' di contrasti. Nonostante la vostra salute eccellente, potreste sentire stanchezza a causa degli impegni familiari e burocratici legati alla casa. La spontaneità è l'elemento chiave nelle vostre relazioni, sia che siate single o in coppia. Approfittate dell'energia positiva di Venere e Giove per essere voi stessi senza strategie complicate. Gestite con saggezza una situazione complicata tra colleghi, mostrando le vostre doti conciliatorie e di mediazione. Noti per la vostra abilità nella gestione delle risorse economiche, fate attenzione a evitare mosse rischiose a causa dell'opposizione lunare.

BILANCIA Avete l'appoggio di Plutone e della Luna per una giornata di serenità e armonia. Astri benevoli aumentano la vostra soddisfazione sentimentale, risolvendo eventuali disagi con intelligenza. Plutone vi dà polso fermo e capacità di leadership, specialmente se siete nati a settembre. Il vostro fiuto vi porterà affari proficui. Buon auspicio per imprenditori e finanzieri nati in ottobre.

SCORPIONE Maggio vi vede esplodere con la vostra personalità autentica, desiderosi di stupire e affermarvi. Saturno vi vivifica, armonizzandovi con l'ambiente circostante. La Luna vi regala intimità con la dolce metà, mostrando sensibilità verso la famiglia del partner. Se single, è il momento di dichiararvi. Nettuno vi rende concentrati e produttivi, ideale per esami o concorsi. Una Luna favorevole vi invoglia a tentare la fortuna al gioco, con maggiori possibilità di vincere.

SAGITTARIO Il segno del Sagittario è favorito da Plutone e Mercurio, potenziando sensibilità, lucidità e intelligenza. Le relazioni di lungo corso vivono un momento di rinascita e autenticità. Nuovi innamoramenti guidati dalla positiva posizione di Mercurio portano a soddisfazione emotiva, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Concentrazione fortunata per progetti intellettuali o preparazione di concorsi, soprattutto per i nati tra il 5 e il 12 dicembre. Attenzione agli affari troppo rischiosi, non lasciatevi ingannare da facili guadagni.

CAPRICORNO Il transito positivo di Giove - Venere vi porta ottimismo e vitalità. Dimostrate serietà e affidabilità al partner, con un sentimento corrisposto e fedeltà. Risolvete un problema tecnologico con abilità, guadagnandovi apprezzamento e indispensabilità. Una somma in arrivo vi permetterà di concedervi un piacere condiviso con i cari. Giove e Venere favoriscono il vostro cammino.

ACQUARIO L'Orizzonte si presenta frizzante e mondano, con sprazzi di produttività. Mercurio e Plutone influenzano positivamente il vostro spirito simpatico e intellettuale, permettendovi di brillare in società. Grazie all'energia sessuale di Plutone, potreste vivere intensi momenti di passione con il partner, soprattutto se nati tra il 21 e il 27 gennaio. Luna e Plutone vi sostengono in amore, regalandovi momenti di intesa con la persona amata. Concentratevi su un progetto professionale importante, dedicandovi a curare ogni dettaglio con precisione, soprattutto se siete nati a gennaio. Fate attenzione agli acquisti impulsivi, Giove vi avverte di non seguire consigli sbagliati e di mantenere una gestione oculata delle finanze.

PESCI Oggi, il Sole vi promette una vitalità instancabile e una voglia di realizzare senza limiti. I momenti di malumore saranno solo passeggeri, da allontanare velocemente. Plutone vi rende ammaliatori, con fortuna nelle conquiste se siete single. Attenzione alle tentazioni se siete in coppia. Nettuno e la Luna vi rendono lucidi e attenti, favorendo le speculazioni intellettuali e artistiche. Risolvete le questioni finanziarie in sospeso usando il vostro budget con saggezza. Saturno e Giove vi aiutano nell'amministrazione familiare.