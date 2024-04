Oroscopo settimanale, le previsioni dal 29/4 al 5/5 segno per segno

Al via, oggi, una nuova settimana: sarà ricca di novità positive per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con la giornata di lunedì una nuova settimana è in rampa di lancio. Sarà ricca di soddisfazioni? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 29 aprile al 5 maggio.

ARIETE Una settimana grintosa vi attende! Concentratevi sul vostro obiettivo con forza fisica e mentale. In amore, passionali e audaci, ravvivate la relazione o godetevi il momento se siete single. Al lavoro, date voce alle vostre parole, potrebbe essere decisivo. Nelle finanze, astuzia e investimenti stabili saranno premiati.

TORO Il vostro cielo sarà colorato da piacere, dolcezza e disponibilità. Momenti gratificanti in amore e fortuna in denaro. Attenzione a situazioni lasciate in sospeso. Usate il potere dell'amore per trasformare la vostra vita. Lavoro: siate decisi e fermi sui vostri diritti.

GEMELLI Settimana di grande energia e vitalità! Si prospetta un periodo favorevole per affrontare le sfide quotidiane con determinazione e equilibrio. Possibili novità entusiasmanti nelle amicizie e nel lavoro. Momento propizio per esprimere sentimenti e definire progetti di coppia. Fiuto finanziario acuto ma pazienza necessaria per vedere i risultati.

CANCRO Il segno zodiacale presenta emozioni contrastanti questa settimana: dolcezza e polemiche mescolate. Relazioni agrodolci sui social o dal vivo, giornate più tese lunedì, martedì, sabato e domenica. Amore intenso con il partner, single complessi. Lavoro richiede pazienza, periodi stupefacenti. Finanze altalenanti ma sorprese possibili. Consiglio: consultare un commercialista.

LEONE Il Leone ruggente arriva con cambiamenti celesti: energia, grinta, ma possibili tensioni. Dosate la forza con delicatezza, sfruttando il lato positivo. Giorni migliori nel weekend, con avventure da vivere. In amore, passione e comunicazione. Carriere da far brillare, idee finanziarie in espansione.

VERGINE Preparatevi a distendervi e sorridere: finalmente si chiude un periodo stressante e vi godete la primavera. Potreste organizzare una breve vacanza, dedicarvi a coccole extra e divertirvi di più. Amore romantico e stabile, nuove sfide lavorative in arrivo. Prestare attenzione alle opportunità finanziarie.

BILANCIA Il cielo ci invita a gestire le nostre emozioni con cura e ad essere diplomatici in queste giornate agitate. L'amore può portare tensioni se trascuriamo segnali di disagio, mentre sul lavoro sarà importante misurare le nostre parole. Per quanto riguarda il denaro, possibili spese impreviste potrebbero contribuire al nostro stato d'animo. Ricordiamoci di circondarci di persone fidate e di trovare momenti di riposo.

SCORPIONE Questa settimana è perfetta per prendervi cura di voi stessi, sia fisicamente che emotivamente. Saranno giornate positive per amore e lavoro, ma attenzione alle spese extra. Mantenete l'equilibrio e affrontate ogni sfida con coraggio, il successo è dietro l'angolo.

SAGITTARIO Settimana di energia, vitalità e cambiamenti in arrivo per Sagittario. Momenti sereni per affrontare questioni familiari. Passionalità e entusiasmo nell'amore, determinazione e motivazione nel lavoro. Prestare attenzione alle finanze, mantenere il pensiero positivo ma essere cauti.

CAPRICORNO Questa settimana vi porterà emozioni contrastanti ma due possibilità da considerare. Concentratevi sugli aspetti positivi e evitate discussioni inutili. Amore incerto ma con possibilità, attenzione a situazioni destabilizzanti. Lavoro attenti alle parole per evitare errori. Fortuna in arrivo, gestitela con saggezza.

ACQUARIO Settimana promettente per divertimento e socialità, con energia e grinta per affrontare le sfide. In amore, passione e determinazione favoriscono incontri intriganti. Al lavoro, comunicate con efficacia e convincimento. Attenzione alle spese extra, ma mantenete ottimismo e sorriso.

PESCI Questa settimana la positività si diffonderà nel vostro cielo astrologico, portando amore, gioia, successo e fortuna. Cercate il benessere interiore, cogliete le opportunità lavorative e gestite con prudenza le vostre finanze. Siate pronti a vivere appieno ogni istante!