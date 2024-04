Oroscopo del 22 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Pronti per una nuova giornata: cosa ti aspetta oggi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una nuova giornata è pronta a partire: sarà fortunata? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 22 aprile.

ARIETE La vostra forma fisica è al massimo, con Plutone favorevole per un'energia sportiva. Attenzione ai muscoli se siete nati nella seconda decade arietina, causa Luna contraria. Momento di sguardo al futuro per i single, Mercurio e Plutone promettono incontri inaspettati per gli arieti della prima e seconda decade. Marte vicino ai Pesci vi stimola a riflettere prima di agire, soprattutto per gli arieti della terza decade. Competitività e energia al top! Evitate il gioco d'azzardo con la Luna ostile, soprattutto se nati tra il 25 e il 29 marzo. Meglio aspettare qualche giorno.

TORO Il segno zodiacale del Toro si trova in una fase positiva e determinante grazie alla congiunzione di Giove con Urano. Toro, siete esplosivi e coinvolgenti, il partner ideale del momento! Venere vi sostiene per trovare l'amore, soprattutto se festeggiate il compleanno tra aprile e maggio. Saturno in Pesci vi dà la determinazione per raggiungere il successo professionale. I vostri sforzi saranno presto premiati anche sul fronte economico. Giove e Urano lavorano per voi, portandovi successo finanziario nella terza decade. Sfruttate al massimo le opportunità per far fiorire il vostro denaro.

GEMELLI Oggi, beneficiate dell'influenza positiva di Venere e Mercurio, nonostante Saturno imbronciato. La giornata è caratterizzata da prontezza di spirito grazie al mix di valori venusiani, mercuriali e lunari. Giove e Urano dal Toro portano passione e novità emotive, soprattutto per la terza decade. La fortuna e la stabilità affettiva favoriscono l'espansione degli estri e la ricerca di piacere. In bilico tra dovere e piacere, gestite bene gli impegni tra roller skate e ufficio. La libera professione vi impegna, ma concedetevi momenti di relax per essere più produttivi. Con Luna e Giove favorevoli, potete tentare la fortuna al gioco, come il Lotto. Scegliete numeri dispari per aumentare le possibilità di vincita.

CANCRO Dal settore affettivo, professionale, per arrivare fino a quello familiare, trovate sempre la soluzione giusta con l'ausilio del team Urano - Giove. Il livello del tono e dell’umore si innalza, con momenti di soddisfazione nei rapporti coniugali e familiari. Nettuno vi stimola a desiderare più coccole dalla vostra dolce metà. Se siete single, una nuova passione coinvolgente potrebbe entrare nella vostra vita. Svolte capitali possono cambiare il corso della vostra professione, quindi fate attenzione alle scelte che compiete. Per coloro nati nella terza decade, Urano e Nettuno favoriscono il miglioramento delle condizioni lavorative. Oggi potreste sentirvi bloccati nel settore finanziario, quindi è consigliabile aspettare qualche giorno prima di rischiare al gioco.

LEONE L'oroscopo giornaliero vi promette un giorno di allegria contagiosa e spensieratezza, grazie alla combinazione di Mercurio, Venere e la Luna. Questo periodo è favorevole per i vostri amori, con Plutone che vi stimola e vi fa sentire vivi. Siate pronti a coltivare e curare le relazioni che fioriranno intorno a voi. Se siete liberi professionisti o nel settore artistico, avrete ambizioni creative che potranno portarvi successo. Urano e Giove saranno dalla vostra parte se il compleanno cade nella terza decade. Fate attenzione alle spese oggi, poiché alcuni pianeti potrebbero rendervi impulsivi. Evitate eccessi e lussi per mantenere il controllo della vostra situazione finanziaria.

VERGINE Oggi, sotto l'influenza positiva di Giove - Urano, il vostro oroscopo vi promette un'esperienza eccezionale. Nettuno porta colpi di scena positivi nella vita sentimentale, mentre Urano e Giove vi danno il controllo della vostra vita affettiva. Elevata intelligenza e sex-appeal, soprattutto per i nati a settembre Sicurezza e audacia nel lavoro, con successo garantito grazie a Giove - Urano. Approfittate delle opportunità che si presenteranno e volate verso il successo. Momento ideale per scommettere e provare la vostra fortuna. Se siete nati nella terza decade, il Lotto potrebbe portarvi fortuna.

BILANCIA Con la Luna nel vostro segno, le energie astrali vi spingono verso la riflessione e l'analisi. Non lasciatevi distrarre dai cambiamenti imprevisti, ma concentratevi sul vostro obiettivo. Primavera piena di flirt e fresche conoscenze. Siate pronti a lasciarvi portare dalla curiosità e dalla passione per una nuova relazione. Plutone vi favorisce con nuove opportunità professionali. Preparatevi con cura per superare le sfide che vi si presenteranno e programmate il vostro futuro con saggezza. La Luna nel vostro segno vi porta fortuna nelle scelte finanziarie. Approfittate delle opportunità che si presentano per ottenere risultati positivi, specialmente se siete nati nella seconda decade.

SCORPIONE Il duro lavoro e l'impegno di Saturno rendono gli Scorpioni più socievoli e accattivanti oggi. E con l'aiuto piccante di Plutone, l'amore è nell'aria, facilitando nuove possibilità romantiche. Saturno vi spinge ad essere più aperti e sociali, mentre Plutone vi invita ad abbracciare il cambiamento e ad accettare nuove relazioni. La passione per il lavoro è fondamentale per gli Scorpioni. Oggi, i rischi di noia sono minimi, soprattutto per i liberi professionisti. Le finanze degli Scorpioni sono in ripresa, soprattutto per coloro nati tra il 2 e l'8 novembre. È il momento di riprendere in considerazione progetti di investimento e coinvolgere persone di fiducia nelle decisioni finanziarie.

SAGITTARIO Oggi, grazie alla presenza di Venere, è il momento ideale per dedicarsi alla famiglia. Dimostrate il vostro calore umano e la vostra presenza. Nati in novembre? Plutone vi darà il colpo vincente nei cuori. Vivaci flirt e primavere lussureggianti grazie a Venere. Meticolosi e appassionati, il progetto in mente non avrà scampo. Il vostro impegno migliora costantemente il lavoro. Luna vi spinge verso il gioco d'azzardo. Il calcio potrebbe essere la vostra chance per divertirvi e magari vincere.

CAPRICORNO Oggi i pianeti amici Urano e Saturno favoriscono le ambizioni del Capricorno, soprattutto per chi è nato a gennaio. Energia extra anche per gli anziani. Le opportunità si moltiplicano in ogni settore. Non temete le sfide amorose, sperimentate nuove emozioni. Connettetevi con il partner per un'intesa profonda, specialmente se della terza decade. Sfruttate il vostro spirito guida per salire a posizioni di potere. Preparatevi attentamente per l'attività politica, aspettando il momento giusto per agire. La terza decade gode di un miglioramento finanziario grazie a Giove e Urano. Valutate investimenti promettenti che possono sorprendervi positivamente.

ACQUARIO Oggi, per i nativi dell'Acquario, è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno e metterli a profitto. Se nati a gennaio, immergetevi nel romanticismo e lasciate da parte esitazioni e resistenze per godervi emozioni intense. Per i liberi professionisti, arriva un'occasione d'oro con novità professionali uniche grazie a Plutone in transito nel vostro segno. Un buon investimento potrebbe attirarvi, ma consultate un esperto per valutare i pro e i contro senza lasciarvi tentare dall'impulsività.

PESCI Oggi i Pesci è il segno più fortunato dell'oroscopo, sostenuto da Saturno, Marte, Giove, Nettuno e Urano. Urano e Plutone vi promettono passione, con supporto da Toro e Acquario. Giove aumenta la fortuna nelle relazioni. I pianeti in segni di Terra proteggono i vostri progetti artistici e imprenditoriali. Dal 20 febbraio al 6 marzo, ancora più favorevoli. Approfittate della fortuna con il Lotto, preferendo i numeri pari. Profitto garantito!