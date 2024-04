Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 aprile segno per segno

Una nuova giornata è pronta a partire: cosa ti riservano lavoro, amore e finanze? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

oroscopo del 19 aprile.

ARIETE In questa giornata il Sole esce dal vostro segno. Marte vi apre il cuore a nuove emozioni, specialmente per chi cerca l'anima gemella. Un incontro potrebbe rivelarsi promettente con il tempo. Mercurio vi rende veloci e efficienti, ma evitate polemiche con i superiori per evitare conflitti. Giove vi favorisce negli acquisti legati alla tecnologia, come cellulari e computer.

TORO Il Sole brilla nel vostro segno, portando vitalità e gioia. Giove vi sostiene, favorisce la comunicazione e l'interazione con i vostri cari. Plutone potrebbe creare tensioni nelle relazioni, evitate decisioni importanti. Nettuno vi guida verso cambiamenti positivi, sfruttate le opportunità per evolvere nell'ambito professionale. La Luna vi ispira a fare acquisti di abbigliamento e calzature, potete essere fortunati nelle spese.

GEMELLI Oggi il cielo vi sorride, con Plutone in Acquario che vi dona vitalità e simpatia. Tuttavia, potreste trovare qualche ostacolo in famiglia che richiede mediazione. Per quanto riguarda l'amore, i single potrebbero fare incontri sorprendenti grazie a Venere e Mercurio, soprattutto nati tra il 2 e il 15 giugno. Per chi è in coppia, il Sole in Toro promette serenità. Sul lavoro, Plutone in Acquario e Giove e Mercurio in Toro vi spingono a rinnovare i vostri metodi di espressione. Nell'ambito finanziario, attenzione alle spese inconsulte, specialmente per abbigliamento e calzature con la Luna in Vergine.

CANCRO Metà aprile riservata con qualche ostacolo. Il Sole dal Toro vi rende pacati e razionali nei sentimenti. Rischi calcolati per i nati fino al 9 luglio, ma senza conseguenze gravi. Pazienti e disciplinati, risolvete contrasti con calma e risate. Rischi di divergenze sul lavoro per i nati a luglio. Ottimo intuito negli acquisti, con buon senso e intelligenza per ottenere risultati.

LEONE In giornata, pianeti favorevoli si alternano con consigli pronti da seguire. Con Venere ed Mercurio nell'amichevole Ariete potrete scegliere con attivismo e comunicazione oppure impegnandovi nelle relazioni. Sole e Plutone, invece, potrebbero essere ostili se appartenete alla prima decade. Programmazione, collaborazione e fatica saranno necessarie per il successo. In amore, curate le emozioni e assecondate il partner. Sul lavoro, sfruttate la posizione fortunata di Marte. Negli acquisti, seguite il vostro intuito per trovare i migliori rapporti qualità-prezzo.

VERGINE La nuova posizione del Sole nel segno del Toro porta nuove energie e ambizioni per chi è nato nella prima decade di aprile. Con la presenza della Luna e del Sole nel segno del Toro, la sfera affettiva sarà al centro dell'attenzione. Momenti di tenerezza e passione vi aspettano, sia per chi è in coppia che per i single della prima decade. Se siete avvocati, questo è il momento di brillare. Con Giove favorevole, potrete ottenere successi e costruirvi una carriera luminosa, soprattutto i nati nella terza decade. Fate acquisti con intelligenza, la Luna vi guiderà a trovare prodotti di qualità a prezzi convenienti.

BILANCIA Oggi il Sole esce dall’orbita negativa dell'Ariete e si posiziona in modo neutro dal Toro, migliorando le relazioni familiari e la forma fisica. Plutone vi sprona ad avere coraggio di fronte a nuovi incontri, specialmente per i nati a settembre. Se lavorate a contatto col pubblico, avrete successo, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 17 e il 22 ottobre. Un affare interessante vi viene proposto da un amico, valutate attentamente con l'aiuto di persone esperte. Plutone vi spinge verso nuove opportunità finanziarie.

SCORPIONE Oggi il vostro segno zodiacale, Scorpione, affronterà alcune sfide legate alle relazioni familiari e interpersonali, ma godrà di una maggiore stabilità emotiva. Siate generosi e autentici con il partner per un periodo di armonia. Risolvete questioni in sospeso e concentratevi su importanti progetti in corso. Fate attenzione agli investimenti improvvisi. Siate prudenti.

SAGITTARIO Oggi, il vostro segno zodiacale gode di un'ottima influenza di Venere, permettendovi di esprimere appieno le vostre qualità e il vostro spirito libero in pieno rigoglio. Con Plutone, potete mostrare meno timidezza e esprimere le vostre emozioni con eloquio e persuasione. Una conoscenza recente potrebbe diventare una relazione più seria, soprattutto se festeggiate il compleanno a novembre. Se il vostro lavoro è legato alla comunicazione e alla vendita, Venere vi dona le capacità comunicative per muovervi con successo. Per coloro nati tra il 16 e il 20 dicembre, Nettuno vi spinge a migliorare i vostri sistemi comunicativi. Le vostre finanze sono in buona forma, permettendovi di essere più scaltri nelle spese e generosi con i vostri cari. Cogliete le opportunità che vi si presentano e godetevi una giornata piena di soddisfazioni.

CAPRICORNO L'oroscopo di oggi vi mette alla prova con ostilità e inciampi, ma la Luna positiva vi guida verso la famiglia. Siate generosi con la persona amata, evitate l'orgoglio. Parlate con garbo e persuasione, smussate i contrasti e insistete con determinazione. Fate attenzione alle spese, evitate gli acquisti superflui. Mantenete la calma e seguite il vostro istinto.

ACQUARIO Il Sole si trova nel segno del Toro, portando stabilità e calma. Mercurio e Venere dall'Ariete favoriscono relazioni positive con amici d'infanzia. La terza decade dell'Acquario è particolarmente energetica. Marte e Saturno in Pesci rinnovano la passione, Plutone potenzia le pulsioni erotiche per chi compie gli anni tra il 21 e il 26 di gennaio. Il Sole nel Toro aumenta l'efficienza e l'attività, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Intuito favorevole per investimenti, Mercurio guida affari e acquisti per la seconda decade.

PESCI L'entrata del Sole nel Toro porta vigore e benessere ai nati sotto questo segno. Ottimi rapporti familiari e sociali. Terza decade protetta da Urano, desiderio di avventura e emozioni nuove. Possibile viaggio estivo in sintonia con il partner. Marte e Nettuno vi supportano per iniziative fortunate. Energia e operosità grazie al Sole, Giove e Urano. Agenda densa ma senza preoccupazioni, soprattutto per chi compie gli anni a marzo. Attenzione agli acquisti impulsivi, Luna nella Vergine può ingannare sulle offerte.