Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 aprile segno per segno

Sta per iniziare una giornata da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell'oroscopo del giorno di Sky

Sarà una giornata fruttuosa quella odierna? Fronti come lavoro, amore e finanze ti daranno soddisfazioni? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 16 aprile.

ARIETE La Luna illumina la giornata di chi è nato nei primi periodi e colora di gioia tutti gli altri. Buoni rapporti familiari e tranquillità nella salute. Venere e Mercurio portano allegria in amore, Plutone favorisce la coppia. Attenzione al lavoro con Marte - Nettuno. Fortuna al gioco con la Luna e Venere.

TORO Urano vi supporta per raggiungere traguardi importanti, amore intenso con Venere nell'Ariete. Arrivano avanzamenti di carriera e possibilità di cucinare squisite ricette per il partner. Siate cauti nelle spese, soprattutto se nati tra il 21 aprile e il 16 maggio.

GEMELLI La primavera porta energia vitale e protagonismo. Sole in Ariete mette in luce il vostro fascino spontaneo. Plutone in Acquario potenzia la vostra forza di carattere, con picchi tra il 21 e il 24 maggio. Luna Leone favorisce l'intesa di coppia. Evitate imposizioni in amore. Sole in Ariete vi rende decisi e pronti nel lavoro. Saturno e Marte vi consigliano prudenza finanziaria, soprattutto se nati a giugno.

CANCRO Nettuno nei Pesci porta benessere e buonumore. Luna nel Leone aumenta l'espansività. Saturno e Marte in Pesci accentuano sensibilità artistica. Amore intenso per nati dal 30 giugno al 9 luglio. Cautezza nel lavoro e nelle finanze.

LEONE Momento di cautela per il Leone: evitare eccessi in cibo e bevande. Energia passionale in amore, resa speciale dai pianeti di Fuoco. Emozioni in arrivo! Al lavoro, prudenza. Finanze sotto controllo per evitare spese eccessive.

VERGINE Oggi la Luna nel Leone vi dona espansività in amore, ma Marte potrebbe causare ostacoli se siete nati nella seconda decade dei Pesci. Giove favorisce il lavoro, ma attenzione a non lasciarvi travolgere dalle ambizioni. Controllate le spese extra.

BILANCIA Tendenze astrali mutevoli ad aprile, da adattarsi al fluire degli eventi. Momenti di intimità necessari in amore sotto pressione. Pazienza e pianificazione consigliate nel lavoro, attenzione alle decisioni finanziarie. Luna e Plutone in aiuto.

SCORPIONE Oggi si prospetta una giornata di cambiamenti significativi grazie al team magico Marte - Saturno - Nettuno nei Pesci. In amore, sensibilità e passione si fondono, mentre nel lavoro si inizia un progetto importante con prudenza e lucidità. Evitate manovre finanziarie rischiose.

SAGITTARIO Saturno e Marte complicano la giornata familiare dei Pesci. Concentratevi sulle esigenze dei conviventi. La vostra forma fisica è buona ma attenti alla stanchezza mentale. Amore: slancio passionale grazie a Venere e Luna. Lavoro: gestite delicate questioni interpersonali. Denaro: attenti alle spese, evitate esagerazioni.

CAPRICORNO Giornata armoniosa con amici e familiari. Amore: Giove - Urano favoriscono relazioni intense, con ritorni di fiamma per alcuni nati tra il 2 e il 10 gennaio. Lavoro: sfide che si risolvono con Marte positivo. Denaro: attenzione alle spese, specie per chi festeggia tra il 3 e il 13 gennaio.

ACQUARIO Ammirate il vostro calore umano e immediatezza nel rapporto con gli altri oggi. Buoni contatti familiari, sintonia con il partner e magnetismo in amore grazie a Plutone. Mercurio positivo nel lavoro e attenzione alle finanze, evitate il gioco d'azzardo.

Il vostro astro Giove nel Toro vi dona tranquillità emotiva e rispetto delle regole. Amore: Scelte importanti per chi vuole una relazione durevole. Lavoro: Completate impegni in sospeso con leggerezza. Denaro: Con intuito e abilità, chiudete affari positivi.