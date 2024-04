Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 aprile

Ti aspetta una giornata particolarmente favorevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa può succedere oggi? Lavoro, amore e finanze ti daranno soddisfazioni? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 10 aprile.

ARIETE Venere vi regala buonumore e opportunità, specialmente se avete compleanno tra il 24 e il 31 marzo. Saturno vi spinge a essere più empatici che mai. Integrando comprensione e generosità, potrete vivere una nuova fase della relazione con il partner. Dopo una giornata pesante, godetevi il relax con i vostri cari e ricaricate le energie per il giorno successivo. Oggi sarete particolarmente attenti agli affari, con una tentazione di investimento in un immobile. Se siete nati a marzo, cogliete l'opportunità.

TORO Solidi come una quercia, oggi i Toro possono sentirsi invincibili, ma devono fare attenzione a non esaurire le loro energie. L'armonia familiare e il desiderio di rinnovamento sono evidenti, con una particolare attenzione all'aspetto estetico. La Luna in ottimo aspetto promette momenti di intesa perfetta con il partner, con una felice alchimia dei sensi e una forte sintonia di intenti. Dopo una mattinata stressante, il pomeriggio si prospetta più ordinato e organizzato, con l'agenda pronta per affrontare i compiti futuri. È il momento di decidere come investire i risparmi, con consigli utili da parte di amici di fiducia.

GEMELLI Il cielo celeste annuncia un risveglio primaverile per il vostro segno, con nuove amicizie in arrivo grazie a Venere. Conoscenze appassionanti vi attendono, condividendo interessi dallo sport all'arte. Il team planetario in Pesci continua a creare qualche ostacolo. Manifestate tenerezza e profondità, specie se siete nati a giugno. Flirt gratificanti per i nati nella prima decade. Mercurio vi rende brillanti ed efficienti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Ottima coordinazione con colleghi e collaboratori. Utilizzate i risparmi per spese impreviste, soprattutto se nati nella prima decade. Saturno vi sfida a gestire le emergenze finanziarie.

CANCRO La Luna vi ispira oggi il desiderio di essere vicini alla persona amata, ma attenzione alla possessività. Il Sole potrebbe creare disguidi nei vostri impegni lavorativi, soprattutto per i nati nella seconda decade. Tuttavia, arriveranno guadagni inaspettati per chi è nato nella terza decade. Desiderio di vicinanza alla persona amata, ma attenzione alla possessività. Meglio usare tattica e pazienza. Possibili disguidi negli impegni lavorativi a causa del Sole in aspetto dissonante. Risponderete con risultati. Guadagni in arrivo per il sudore professionale, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Introiti superiori alle aspettative grazie a Urano in Toro.

LEONE Questo mese vi trovate in uno spirito brillante e pieno di energia. Venere in Ariete vi porta grande dinamismo e voglia di primeggiare, ma attenzione a non esagerare. Urano e Giove potrebbero causare qualche ostacolo, specialmente se siete nati dal 7 al 15 agosto. Venere vi porta a cercare di conquistare il gruppo di amici del partner con astuzia e dinamismo, godendo dei benefici effetti soprattutto se compiete gli anni a luglio. Sarà un periodo di buone speranze e rapidità d’azione. Non fatevi scoraggiare dalle seccature, sarete veloci a concludere ogni incombenza, soprattutto se lavorate in ufficio. Non rischiate troppo con i soldi, la Luna e Giove potrebbero portare ostacoli dalle vostre spese. Se volete provare la fortuna, meglio puntare su un Gratta e vinci.

VERGINE Sotto l’influenza benefica della Luna in Toro, potrete esprimere la vostra sensibilità e calorosità interiore, ricevendo affetto e attenzioni dagli amici e dalla famiglia. Con Luna e Giove favorevoli, esprimerete la vostra passione e sensualità in modo intenso e appassionato. Tuttavia, attenzione a Urano che potrebbe spingervi a cercare un maggiore romanticismo. Il vostro impegno sarà premiato, ma attenzione a non mostrare troppa aggressività, specialmente se appartenete alla terza decade. Urano e Giove potrebbero indurti a comportamenti impulsivi. La Luna in Toro vi guiderà verso opportunità finanziarie interessanti, favorendo investimenti mirati e vantaggiosi. Siate pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno, soprattutto se siete nati ad agosto.

BILANCIA L'astrologia del giorno vi sorride con favorevoli incroci planetari che aprono porte fortunate in questa metà di primavera. Mercurio vi assiste nel risolvere una questione familiare delicata, grazie al vostro buon senso e generosità. La vostra salute è buona, ma ricordate di curare l'alimentazione e reintegrare energie per le attività fisiche. Momenti alti e bassi, ma un nuovo amore potrebbe bussare alla porta del vostro cuore. Apritevi alle emozioni con fiducia, soprattutto se siete nati a settembre. Impegnatevi senza riserve nel lavoro e otterrete meritata stima. Il vostro impegno sarà ricompensato. Dopo tanto sforzo, arriveranno gratificazioni economiche. Plutone predice buone prospettive finanziarie in arrivo. Preparatevi per questo momento positivo.

SCORPIONE Previsione astrologica favorevole oggi, nonostante Luna, Giove e Urano possano creare qualche ostacolo lungo il cammino. Tuttavia, Saturno regala momenti di gloria nell'amore, soprattutto per chi festeggia il compleanno nella seconda decade. Sul fronte lavorativo, evitate provocazioni esterne e puntate su Saturno per superare le difficoltà, soprattutto se nati a novembre. Riguardo alle finanze, attenzione ai pianeti contrari nel settore finanziario, soprattutto per i nati a novembre. Evitate manovre rischiose.

SAGITTARIO Il piano astrale oggi vi sorregge con Sole, Mercurio e Venere, offrendo chiavi per nuove opportunità e consapevolezza delle vostre risorse segrete. Combinate passione e sentimenti, risultando molto generosi. La vostra compagna vi ricambia in modo poetico e romantico. Giornata impegnativa con un'agenda piena, ma riuscite a gestire al meglio ogni impegno. Il vostro conto è in ordine, potete mettere da parte qualcosa per il futuro, come un viaggio. Agite subito.

CAPRICORNO Oggi, i moti celesti annunciano una giornata incerta, ma supportata da forze planetarie potenti come Luna, Giove, Plutone, Urano, Nettuno e Saturno. La tripletta Venere - Sole - Mercurio vi spinge ad essere lucidi e attenti, specialmente se nati nella prima e terza decade. In famiglia potrebbero esserci questioni irrisolte, soprattutto se avete bambini piccoli. Tuttavia, Saturno e Urano vi daranno la forza per affrontare qualsiasi situazione. Venere vi chiede pazienza per risolvere momenti di scarsa comunicazione con il partner. Nettuno vi sorride in serata, favorendo una solida intesa, soprattutto se nati nella terza decade. Come segno di terra, siete molto laboriosi e oggi avrete l'opportunità di dimostrare la vostra determinazione e energia. Grazie alla posizione favorevole della Luna in Toro, sarete abili nella gestione delle risorse finanziarie, con investimenti fortunati e buone manovre economiche.

ACQUARIO Ispirati da un Mercurio in Ariete, sarai razionale e organizzato oggi, con suggerimenti costruttivi che ti invitano a mantenere la tranquillità e evitare emozioni negative. Marte e Saturno lavorano a tuo favore per mantenere una buona salute fisica. Organizzati per esercitarti in sport come la corsa, jogging e danza. Le coppie di recente formazione godono di un periodo di intesa. La tua passione romantica ha bisogno di basi solide per durare. Il Nettuno ti dona saggezza, specialmente se sei nato nella terza decade. Grazie a Plutone, hai una grande creatività che si riflette nel lavoro, portando varietà e apprezzamento dai colleghi e capi, soprattutto se sei della prima decade dell'Acquario. Oggi finalmente arriveranno i guadagni tanto attesi come libero professionista, che ti permetteranno di coprire recenti spese impreviste.

PESCI Vi sentite pronti per un cambiamento e un rinnovamento, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 15 di marzo. Nettuno in Pesci vi spinge a trasformare radicalmente la vostra vita. Momento di crescita nella vita di coppia, è il momento di discutere apertamente e migliorare la relazione, soprattutto se nati nell'ultima decade. Nuove opportunità lavorative potrebbero spuntare, seguite il consiglio di Saturno per agire saggiamente. Approfittate dell'energia positiva per provare la fortuna al gioco, il Lotto potrebbe sorprendervi. Abbracciate i cambiamenti e sfruttate al meglio le occasioni che il cielo vi offre.