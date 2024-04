Oroscopo del 9 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Sarà una giornata favorevole oggi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ti aspetta una giornata positiva o una da dimenticare? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 9 aprile.

ARIETE Un sole luminoso vi dona energia e freschezza mentale. Plutone conferma il vostro fascino divertente, ideale per socializzare. Marte e Saturno promettono connessioni amorose soddisfacenti. Progetti lavorativi ambiziosi? Pazienza e pianificazione sono la chiave. Buona fortuna finanziaria vi sorride oggi.

TORO Profilo dei transiti caratterizzati da buoni aspetti planetari. Luna nel vostro segno aumenta l'intuito, soprattutto in situazioni di difesa. Marte accresce il desiderio di amore e affetto. Al lavoro, Saturno vi sostiene nei concorsi e negli esami. Questioni finanziarie familiari da affrontare con determinazione.

GEMELLI La primavera, una stagione favorita per il vostro segno zodiacale, trasmette vitalità e sorprese. La vostra prontezza mentale e spirito scherzoso vi rendono unici, aprendo nuove opportunità. I moti planetari esaltano la vostra gioia di vivere e apportano miglioramenti in varie aree della vostra vita.

CANCRO Giornata positiva ma frenetica con pressioni multiple. Sole e Venere stimolano azioni simultanee con risultati misti. In amore, cambiamenti importanti in arrivo per i Pesci, mentre nel lavoro attenzione agli strumenti tecnologici. Evitate il gioco del Lotto per ora.

LEONE La giornata di metà aprile si apre con un'energia dinamica grazie a Mercurio, Sole e Venere nell'Ariete, favorendo l'attività vitale, la bellezza e l'intelligenza. In amore, bilanciate erotismo e sentimenti. Nel lavoro, preparatevi per prove importanti. Attenzione alle spese extra.

VERGINE Giove in Toro migliora tono e umore, favorendo una fase costruttiva. Energia positiva per nati dal 10 al 16 settembre. Influssi benefici per Vergine. In amore chiarimenti risolvono inquietudini, slanci erotici festeggiando compleanni. Successi sentimentali per single. La Luna favorisce studi produttivi, prove di concorso. Favoriti scienze ed economia. Acquisti fortunati, ottimo rapporto qualità-prezzo.

BILANCIA I transiti astrali consigliano relax e distacco sociale per l'Ariete oggi. Plutone favorisce la salute, soprattutto per chi è nato nella prima decade. In amore, comunicate con dolcezza e razionalità. Al lavoro, concentratevi per ottenere risultati positivi. Evitate rischi finanziari.

SCORPIONE Oggi, un'energia positiva vi darà grinta e determinazione, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore, sarete seducenti e se siete in unioni durature potrete pianificare viaggi desiderati. Sul lavoro, concentratevi sugli studi per superare gli esami. Attenzione alle finanze con la Luna nel Toro.

SAGITTARIO La primavera riattiva energie psicofisiche e stimola nuovi scenari per la prima decade del segno. Plutone in Acquario e Venere in Ariete favoriscono un giorno soddisfacente sul piano emotivo. Concentrazione necessaria per concorsi e esami. Ottimi affari in vista, specie per la terza decade.

CAPRICORNO In un giorno in cui Mercurio, Venere e Sole rallentano le tue azioni, l’Ariete è consigliato di essere paziente e attendere tempi migliori. Nettuno in Pesci fornisce duttilità e adattabilità per raggiungere obiettivi amorosi e professionali. Marte in Pesci richiede coraggio in amore; Saturno nel Toro aiuta nella concentrazione per studi e concorsi. Gestione finanziaria efficace per investimenti immobiliari.

ACQUARIO Oggi, il Sole vi regala energia e vitalità dall'Ariete, incoraggiandovi a essere socievoli e allegri. Marte vi concede resistenza muscolare e armonia organica, favorendo la corsa e il nuoto. In amore, vivete il rapporto con leggerezza e seguite le richieste del partner con empatia. Saturno favorisce lo studio, mentre la Luna potrebbe confondere le questioni finanziarie.

PESCI Tanti pianeti influenti favoriscono la vostra energia, coerenza, empatia e fortuna. Sfruttate al massimo le opportunità offerte dallo Zodiaco, mantenendo l'equilibrio tra ambizioni e limiti. Amore romantico e pragmatico, lavoro favorevole agli esami e concorsi, gestione oculata delle finanze.