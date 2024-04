Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 aprile

Sarà una giornata fortunata per te ed il tuo segno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa ti aspetta dietro l'angolo? Lavoro, amore e finanze ti daranno soddisfazioni? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 2 aprile.

ARIETE Il vostro segno, Ariete, vivrà una giornata energica e gratificante grazie a Marte, Sole e Venere in Aquario. In amore, transiti planetari favorevoli accentuano il gusto del rischio. Sul lavoro, giornata produttiva e apprezzamenti dai colleghi. Con Giove, fortuna nei soldi.

TORO Inizio di aprile promettente con Saturno favorevole, stimoli per il rinnovamento e intuizioni azzeccate. In amore, vivrete sentimenti profondi e intensi. Nel lavoro, genialità e rispetto dei tempi vi favoriranno. Giove vi assiste finanziariamente.

GEMELLI Saturno porta nuvole passeggiere in Pesci, attenzione alle espressioni in pubblico. Marte, Plutone, Venere favoriscono l'amore, lavorate sodo e aspettate stima dai superiori. Potete divertirvi con il denaro, anche senza vincere.

CANCRO Un mese di positività e avventura in arrivo per i Pesci, soprattutto per coloro nati dal 2 al 7 e dall' 11 al 16 luglio. Amore, passione e nuove sfide all'orizzonte. Lavoro efficace con Sole e Nettuno, e supporto finanziario da Giove.

LEONE Prime giornate primaverili con influenze favorevoli per i leoni, allegria e vitalità per la terza decade, cautela per la seconda a causa di transiti negativi. Recupero emotivo in amore per compleanni dal 7 al 16 di agosto, evitare rischi e polemiche nel lavoro e nelle finanze.

VERGINE Inizia il mese nuovo con auspici astrologici positivi per la Vergine. Giove e Urano donano sensibilità e intuito, con un forte legame familiare. In amore, slancio di conquista e buone relazioni genitori-figli. Nettuno porta disorganizzazione in ufficio, evitate pretese dominatrici. Giove vi invita a giocare al Lotto.

BILANCIA Una compagnia planetaria favorevole vi rende propositivi e grintosi nell'affrontare questioni sociali e private. Giornata di primavera con auspici gratificanti. In amore, passioni fugaci ma soddisfacenti per i single; nel lavoro, successo senza troppi ostacoli. Buone possibilità finanziarie con Venere e Plutone.

SCORPIONE L'influsso celeste odierno si presenta favorevole per lo Scorpione, con razionalità, intelligenza e adattabilità. In amore, capacità di adattamento perfetta; al lavoro, giornata fluida e serena; denaro da gestire con cautela. Tenete a bada l'entusiasmo e non dimenticate di essere prudenti.

SAGITTARIO La primavera porta buone energie per i Sagittario, con Venere, Plutone e Mercurio in Acquario che accendono la passione per la conquista e l'avventura. Amore incerto ma stimolante, lavoro deciso ma attenzione alle decisioni impulsive, denaro favorevole al gioco.

CAPRICORNO Venere, Marte, Plutone dal compatibile segno dell’Acquario portano armonia e energia oggi. Buon intuito nelle relazioni, specialmente per i Capricorno della seconda decade. Successo professionale grazie a Urano. Buoni auspici finanziari con molte opportunità da cogliere.

ACQUARIO La primavera porta buona sorte per voi dall'elemento aria grazie a Venere, Marte e Plutone. Attenzione alle opinioni troppo forti, rischio di pentimento. Saturno e Plutone daranno amore e successo, Nettuno e Mercurio favoriranno nuovi obiettivi lavorativi. Plutone vi darà buone chances al gioco, soprattutto per i nati a gennaio.

PESCI Oggi il segno dei Pesci è favorito da una combinazione stellare positiva. In amore, si prospettano passioni intense e comunicazione fluida. Sul lavoro, approfittate del momento d'oro. Ai Pesci fortuna anche nelle finanze.