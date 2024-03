Oroscopo di aprile 2024, previsioni e consigli per tutti i segni

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di aprile che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti aspetta ad aprile? Sarà un mese positivo per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Il segno dell'Ariete festeggia con Sole, Mercurio e Venere: la prima decade si sente potenziata da Plutone, la seconda gode di buone energie di Venere e Mercurio, la terza di vitalità emotiva. Amore intenso per tutti. Lavoro come conciliatori, mente lucida e abbandono delle paure per denaro.

TORO Sotto buoni auspici planetari, il Toro si prepara a un periodo di introspezione. I nati nei primi due giorni del segno affrontano una fase di introspezione a causa della dissonanza di Plutone. Marte dona energia alla prima decade, il Sole rivitalizza negli ultimi dieci giorni. Giove porta fortuna alla seconda e terza decade. Marte favorisce momenti importanti per la prima decade, passionalità per la seconda e rivitalizzazione per la terza. Venere porta incontri romantici. Marte e Giove portano dinamismo e fortuna. Saturno garantisce stabilità alla seconda decade, Urano spinge la terza a osare. I frutti del lavoro si manifestano; siate cauti e pianificate per il futuro.

GEMELLI Il periodo di transizione per i Gemelli sta arrivando al termine, grazie all'influenza positiva di Plutone. Per questo mese, mercurio, il sole e venere saranno i vostri migliori alleati. Tuttavia, attenzione agli effetti negativi di Marte, Saturno e Nettuno che potrebbero provocare agitazione. Nella terza decade, state attenti ai primi cinque giorni del mese a causa della dissonanza di Venere. Marte potrebbe portare passione, ma anche gelosia. Comunicate apertamente con il partner. Questo mese ritrovate la motivazione grazie a Venere e Mercurio. La seconda e terza decade saranno favorite dal Sole. Dimostrate le vostre capacità relazionali e comunicative. Vedrete segnali di ripresa e miglioramenti economici.

CANCRO Il Cancro si trova in un periodo di grande energia e entusiasmo, supportato da diversi pianeti positivi. Marte vi dà energia e passione, mentre Nettuno e Urano stimolano la creatività e la determinazione. Il vostro lato sensuale sarà accentuato, ma attenzione alla mancanza di romanticismo. Prestate attenzione ai dettagli e puntate alla stabilità professionale. Dal punto di vista economico, osate di più ma informatevi bene prima di agire.

LEONE Finalmente per il Leone il cielo si schiarisce! Mercurio, Venere e il Sole vi danno una spinta in avanti, riaccendendo il gusto della sfida e la fiducia in voi stessi. Alcuni potrebbero dover rivedere progetti e prioritá. Venere favorisce momenti di serenità amorosa, mentre Mercurio vi aiuta a esprimere chiaramente le vostre intenzioni. Venere regala momenti di affetto dal 6 al 21 aprile. Mercurio e il Sole vi garantiranno concentrazione e motivazione. Evitate investimenti errati e pianificate razionalmente le spese future.

VERGINE Nonostante il supporto di Giove e Urano, questo mese potrebbe essere impegnativo per voi, cari amici della Vergine. Aprile porta tensioni da Nettuno, Saturno e Marte, con alti e bassi per le diverse decadi. Venere vi rende aperti ai nuovi incontri, ma Marte vi rende gelosi e sospettosi. State attenti ai litigi con il partner durante le prime settimane del mese, a seconda della vostra decade di nascita. Mese di alti e bassi, ma dopo il 20 sarete più vitali e pronti ad affrontare le sfide con determinazione. Gestite le finanze con saggezza, anche se la dissonanza di Marte potrebbe portare a decisioni impulsive. Respirate profondamente e riflettete prima di agire.

BILANCIA Bilancia, aprile porta sfide e momenti di crescita. Il consiglio delle stelle è di mantenere la calma e la pazienza, poiché tutto si risolverà al momento giusto. Plutone porta nuove passioni ai nati nei primi tre giorni. Venere potrebbe portare frustrazioni e mancanza di comunicazione nelle coppie. Per i single, possibili simpatie non corrisposte. Concentrarsi sarà difficile, meglio dedicarsi a compiti fisici. Mercurio opposto rende difficile la comunicazione, con possibili gaffe fino al 19 aprile. La situazione finanziaria migliora lentamente, resistete alla tentazione di investimenti troppo rischiosi.

SCORPIONE Il mese di aprile si preannuncia positivo per gli amici dello Scorpione, nonostante alcuni transiti poco favorevoli. Marte e Venere porteranno energia e passione, mentre Giove e Urano suggeriranno cambiamenti importanti da affrontare. Saturno e Nettuno saranno preziosi alleati per risolvere eventuali problemi. Venere favorirà incontri romantici e Marte darà un tocco di passione. Attenzione a non trascurare il lato affettivo per non creare malintesi. Sarà un mese intenso, con alti e bassi emotivi. Concentratevi sul lavoro senza esaurire le energie, specialmente dopo il 20 aprile. Continuate a seminare senza pretendere risultati immediati. Evitate rischi e badate alla gestione delle risorse.

SAGITTARIO Il vostro oroscopo del mese vi invita a mantenere i piedi per terra e ad affrontare le sfide con determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Saturno e Nettuno possono creare qualche tensione, ma Mercurio vi aiuterà a risolvere ogni conflitto con intelligenza. Questo mese sarà dedicato alla crescita degli affetti e dell’impegno. Venere vi favorirà in periodi diversi del mese, a seconda della vostra decade di nascita. Avrete energia e concentrazione per affrontare il mese con determinazione. È il momento ideale per pianificare strategie lavorative, partecipare a colloqui e fungere da mediatori nel vostro ambiente professionale. Anche se ci sono ostacoli finanziari da superare, è il momento giusto per investire in progetti sicuri a lungo termine.

CAPRICORNO Carissimi Capricorno, aprile porta lievi sfide intellettuali e una flessione di energia fino al 19. Giove e Saturno portano coerenza ai progetti, con fortuna per la seconda decade e iniziative per la terza. Marte ispira azione nella prima decade, ma la dissonanza del Sole potrebbe creare pessimismo. Concentratevi sulla seduzione nei primi giorni, i malintesi potrebbero sorgere dal 6. Pace sotto le lenzuola con Marte, ma attenzione a non trascurare il cuore. Fatica e poca concentrazione fino al 19, soprattutto per la seconda e terza decade. Continuate con solidità nei progetti. Dopo i buoni risultati, ora cautela per non farsi ingannare da false opportunità.

ACQUARIO Carissimi amici dell’Acquario, questo mese segna l'inizio di una nuova fase per voi. Plutone ha portato creatività, profondità e fiducia, mentre Mercurio e Venere vi aiutano a comunicare meglio e ampliare le vostre relazioni. Anche il Sole vi dona vitalità fino al 19 aprile, nonostante alcune difficoltà da Giove e Urano. Mercurio e Venere vi regalano un mese di intenso amore e passione, migliorando la comunicazione con il partner e gli amici. Mercurio vi sostiene con tempismo e attenzione ai dettagli, mentre il Sole vi dona energia. È il momento di iniziare a programmare il futuro, ma le stelle consigliano di aspettare fino a giugno per progetti economici importanti.

PESCI Il segno dei Pesci continua a godere di un periodo estremamente positivo, soprattutto per i nati nella seconda e terza decade. Giove porta fortuna e fiducia fino al 17 aprile, mentre Saturno offre concretezza ai nati nella seconda decade. Urano spinge alla progettualità e Marte assicura ardore romantico. In ambito lavorativo, i Pesci possono emergere grazie ai favori planetari, ma devono evitare impulsività finanziaria con il transito di Marte. È il momento di investire con cautela e osare di più per ottenere grandi risultati.