Oroscopo del giorno: le previsioni del 25 marzo, segno per segno

Lavoro, amore e finanze: sono in arrivo buone nuove su questi fronti? Se sei curioso di sapere cosa può succedere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa bolle in pentola per la giornata di oggi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 25 marzo.

ARIETE La vostra giornata inizia con la Luna che vi rema contro, ma non temete, avete un tono vitale eccellente. Guidati dal Sole, splendete di salute e bellezza. Declinate inviti e concentratevi sull’amore: il vostro entusiasmo vi guiderà verso una conquista vittoriosa, soprattutto se siete nati tra il 2 e il 10 aprile. Per quanto riguarda il lavoro, gestite ritardi e imprevisti con tranquillità, grazie all'aiuto di Sole e Mercurio. Potreste dover affrontare diversi impegni prima della chiusura mensile, ma sarete soddisfatti del vostro lavoro alla fine della giornata. In tema di denaro, evitate puntate eccessive al gioco, la Luna non vi favorisce. Tuttavia, potreste sentirvi attratti dalla fortuna.

TORO Il Cielo è sereno con qualche nuvola di passaggio. Plutone potrebbe portare qualche pensiero extra nella vita familiare e con i figli, cercate toni affettuosi. Venere sorride ai taurini, rendendo serena la relazione di coppia, specialmente per chi è nato nella terza decade. Anche i cuori solitari possono consolarsi con il loro calore umano. Urano vi fa giustizia, raccogliendo stima e fiducia dai superiori per la vostra operosità. La fortuna vi accompagna, tranne per i nati dal 21 al 25 aprile.

GEMELLI Oggi la Luna si trova nel segno, portando leggerezza e positività. La Luna promette un aumento delle emozioni serali, scacciando la noia con il partner. Per i single, avventure scanzonate sono dietro l'angolo. Saturno porta ostacoli da superare, specialmente per chi è nato tra l'8 e il 14 giugno. Concludi il mese con stanchezza ma determinazione. Luna e Giove ti danno fortuna al gioco. Scommetti su numeri dispari per provare la tua sorte.

CANCRO Malgrado la Luna dissonante, la vita familiare scorre serena senza intoppi. Giochi planetari si trasformano in amore positivo, soprattutto con Venere in transito favorevole. Una nuova relazione potrebbe sbocciare per molti. Stanchezza per finire un progetto, ma anche riconoscimento per la vostra competenza. Un impegno professionale importante vi attende. Evitate rischi, la fortuna non è dalla vostra parte oggi. Prendetevi una pausa e riprovate tra due giorni.

LEONE Sotto l'influenza della Luna, Mercurio e il Sole, i nativi del Leone possono contare su un periodo favorevole. Tuttavia, Plutone e Urano consigliano di evitare gli eccessi e di concentrarsi sul consolidamento del rapporto di coppia. Chi è single potrebbe vivere emozionanti avventure amorose, soprattutto nella terza decade del segno. Soddisfazioni per chi ha ruoli di comando e per chi svolge attività creative o comunicative. Cambiamenti significativi in vista, con nuove opportunità e successi professionali da cogliere. Periodo favorevole anche per le vincite al gioco, grazie all'influenza positiva della Luna. Approfittate di questa fase propizia per tentare la fortuna, magari con un gratta e vinci.

VERGINE Nel segno della Vergine, influenze contrastanti ma voi non mollate mai. Continuate ad essere intuitivi e analitici, sfruttando la percezione superiore data da Giove in Toro. Merito del dio è creare armonia familiare, soprattutto per chi compie gli anni nella seconda decade. La vostra abilità tecnica è un dono prezioso per risolvere questioni pratiche in coppia. Vivete il lavoro con spirito di servizio, mettendovi completamente a disposizione dell'operazione a cui vi dedicate. Un buon investimento vi tenta, approfittatene del vostro mood fortunato e risparmiatore.

BILANCIA Oggi la Luna si trova nel vostro segno zodiacale, portando energia positiva che favorisce soprattutto chi è nato nella prima decade. Questo è il momento ideale per discutere dei vostri piani per una prossima vacanza insieme. I single potrebbero sentirsi un po' dispersi a causa di Mercurio in disaccordo. Concludete i compiti del mese e iniziate a pianificare il futuro con determinazione. Plutone è dalla vostra parte, portando successo. La Luna vi sorride, favorendo le scommesse e le prove di fortuna. Provate con il Totocalcio, potreste sentirvi particolarmente ispirati.

SCORPIONE Il team astrologico composto da Venere, Nettuno e Saturno porta vibrazioni positive per questo segno d'acqua sensibile e intuitivo. Venere romantica vi avvicina alla persona desiderata, promettendo una serata sorprendente. La Luna favorisce la creatività e promette soddisfazioni materiali per il vostro impegno. Favoriti nella fortuna, potete divertirvi con scommesse e pronostici al Lotto. Buona fortuna se nati nell'ultima decadenza del segno.

SAGITTARIO Il Sole e Mercurio continuano a brillare nel segno del Sagittario, portando armonia tra famiglia e amici per un sorriso coinvolgente. Marte, Venere, Saturno e Nettuno possono causare irrequietezza, desiderio di evasione. La Luna dalla Bilancia protegge dai propri errori, dedicate più attenzioni al partner. Concentrazione totale per completare compiti in anticipo nonostante la pressione da parte dei superiori. Luna in Bilancia e Plutone in Acquario portano fortuna, ideale per provare il gioco del Lotto.

CAPRICORNO Le stelle prevedono un aumento di fortuna per i nativi del Capricorno. Per i nati nella terza e seconda decade, l'amore sarà favorevole e le relazioni si rafforzeranno. Anche i single avranno sorprese piacevoli. Grazie a Urano nel segno del Toro, i Capricorno potranno fare progressi nella carriera, specialmente se sono nati tra il 7 e il 15 gennaio. È meglio evitare i giochi d'azzardo, poiché Luna, Mercurio e Sole non sono favorevoli. Meglio concentrarsi sul lavoro per ottenere risultati positivi.

ACQUARIO Oggi, il vostro segno zodiacale mostra una personalità camaleontica, flessibile ed adattabile, in grado di sfruttare ogni situazione a proprio vantaggio. Amore, Lavoro e Denaro sono i tre ambiti su cui concentrarsi per ottenere il massimo. Sorprese e colpi di scena vi attenderanno in amore. Grazie alla vostra abilità tecnologica, potrete eccellere sul posto di lavoro oggi. La vostra capacità di utilizzare al meglio computer e social media vi renderà indispensabili. La Luna in Bilancia vi favorisce se dedicate al gioco del Lotto, soprattutto se siete nati a gennaio. Utilizzate numeri dispari per aumentare le vostre probabilità di vincita.

PESCI Finalmente l'oroscopo di oggi prevede una positiva svolta per voi. Saturno, Nettuno, Venere e Marte sono favorevoli, promettendo vitalità, chiarezza mentale e serenità affettiva ed erotica. Venere e Marte aumentano la passione e l'intesa con il partner. Tuttavia, evitate di essere troppo oppressivi, soprattutto se nati tra il 1° e il 7 marzo. Con gentilezza, evitate conflitti sul lavoro, soprattutto se nati a febbraio. Marte vi aiuterà a risolvere tutte le situazioni in modo armonioso. Una somma in arrivo vi permette di investire saggiamente. Rendete produttivo il vostro guadagno per un futuro brillante.