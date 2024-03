Oroscopo del 21 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Sarà una giornata positiva quella odierna? Sul lavoro, nell'amore e dalle finanze avrai buone notizie? Se sei curioso di sapere cosa può succedere oggi, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Il cielo di marzo vedrà la Luna infondere entusiasmo e Plutone donare lucidità ed empatia. Saturno promuove sentimenti di unione profonda, mentre la primavera porta passione e emozione. Mercurio e Giove favoriscono progresso e concentrazione, specialmente per chi è nato tra il 2 e il 9 aprile. Luna e Sole portano fortuna e successo al gioco, suggerendo di tentare la fortuna con i numeri dispari.

TORO Il mese di marzo porta buone prospettive per i Toro. Il Sole, Nettuno e Giove influenzano positivamente il vostro Io, aumentando la vostra sicurezza e creatività. Venere vi sorride, creando nuove opportunità romantiche, specialmente per chi è della terza decade. Nonostante la fatica, chiuderete le giornate con successo grazie alla collaborazione con i colleghi. La Luna potrebbe rendervi meno fortunati del solito, evitate giochi d'azzardo e puntate sul gratta e vinci.

GEMELLI Mercurio vi dà concentrazione e padronanza fisica e mentale. Evitate imprese troppo ambiziose, concentratevi su intenzioni future. Saturno in Pesci potrebbe causare imprevisti. Plutone e Marte in Acquario vi daranno supporto nelle relazioni, soprattutto per chi è nato a maggio o nella terza decade. Single, Marte vi darà l'energia per nuove conquiste. Nuovo collega in ufficio sarà un alleato prezioso, scambiate punti di vista e approfittate della sinergia professionale. Luna in Leone e Mercurio in Ariete porteranno fortuna, provate il gioco del Lotto con numeri dispari.

CANCRO Oroscopo del giorno con un profilo dei transiti neutro, con sostegno da Giove, Urano e Nettuno. Luna in Leone porta forza morale e energia. Sole e Mercurio creano lievi difficoltà. Nati a giugno, affrontate incombenze che disturbano la serata con il partner. La Luna vi sorride, specialmente se nati 2-9 luglio. Scelte affettive richiedono pazienza e coraggio. Settimana stressante ma il relax è vicino. Capitati vi tartassano, ma resistete. Mercurio opposto può causare distrazioni nelle transazioni. Attenzione, specialmente se nati a luglio.

LEONE L'oroscopo di oggi vi promette forze planetarie potenti e vitali per affrontare qualsiasi sfida morale e spirituale. Il vostro amore è solido e positivo, con scelte mirate e una relazione stabile se festeggiate il compleanno tra il 28 e il 31 luglio. Per i nati tra il 10 e il 17 agosto, ci sono ancora novità emozionanti in arrivo. Marte e Urano possono portare piccole sfide sul lavoro, ma con la vostra grinta e professionalità riuscirete a superarle, guadagnando stima e rispetto dai colleghi. Mercurio, la Luna e il Sole vi portano buona fortuna finanziaria, con possibilità di vincite facili.

VERGINE Oggi il quadro dei moti planetari è leggermente disturbato dalla posizione di Venere. Tuttavia, la vostra capacità di superare le sfide vi permetterà di ottenere vantaggi. Siate meno critici e lasciate spazio a una nuova passione. Urano vi dà coraggio per osare, specialmente se festeggiate il compleanno nella terza decade. Affrontate i problemi con pazienza e razionalità per risolvere situazioni spinose. Dimostrate di essere ottimi amministratori gestendo questioni economiche familiari con fermezza e saggezza.

BILANCIA Giornata all'insegna della condivisione. La Luna nel vostro segno vi aiuta a superare gli ostacoli, mentre Plutone vi dà grinta e coraggio per il rinnovamento. I sentimenti sono al top, periodi di riposo rivitalizzano le storie d'amore. Siate pronti a condividere e alimentare la passione. Il vostro piglio deciso vi apre molte porte, ottenendo rispetto e stima dai capi. Una fase lavorativa gloriosa si prospetta. Siete appassionati e fortunati, la fortuna potrebbe sorridervi.

SCORPIONE Oggi i transiti planetari favoriscono moderatamente il vostro segno. Luna, Marte, Plutone, Giove e Urano vi sfidano, ma potete affrontarli con successo. Venere, Preparatevi con cura, date tenerezze ed emotività alla vostra dolce metà. Godete della stima dei colleghi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Con intuito eccezionale, risolverete situazioni apparentemente impossibili in ufficio. Amministrate con attenzione le vostre finanze, soprattutto se siete nati in ottobre. Non lasciate sfuggire affari o rendimenti importanti.

SAGITTARIO Mercurio vi guida nella scelta della prossima vacanza con la vostra dolce metà, grazie a un’intuizione eccezionale e a un colpo di fortuna inaspettato. Mercurio supporta le vostre mosse lavorative, mostrando la vostra risolutezza e capacità di anticipare i tempi. La vostra attivissima personalità sarà valorizzata grazie alla vostra capacità organizzativa e tempestiva. Fate attenzione a mantenere il controllo delle vostre finanze e a evitare sprechi.

CAPRICORNO Saturno in transito aumenta la razionalità e la deduzione per chi è nato nella prima e seconda decade. Una passione unica rivitalizza il cuore, eliminando equivoci e dedicandosi interamente alla relazione. Favoriti i nati dal 8 al 13 gennaio. L'efficienza e la capacità di creare sintonia portano stima e concordia. Risolvete i problemi in ufficio con l'aiuto di un collega fidato. Opportunità di affari con il sostegno di Giove e Urano per investimenti economici di successo.

ACQUARIO Oggi Plutone e Marte lavorano insieme per sostenervi e permettervi di esprimervi al meglio in ogni situazione. La lucidità mentale, la prontezza di spirito e la forza decisionale saranno al vostro fianco, insieme a una nota di simpatia affabile. Venere vi regala una giornata frizzante, ricca di sensibilità, intuito ed empatia. Non lasciatevi influenzare dai giudizi esterni, la vostra fedeltà è solida e chiara. Nel lavoro, concludete la giornata con risultati apprezzabili, presto riceverete il merito che vi spetta. Luna e Giove potrebbero ostacolare la vostra fortuna al Lotto, ma non demordete.

PESCI Il segno dei Pesci è tra i privilegiati del giorno con buoni auspici per Amore, Lavoro e Denaro. Momento appagante per i nati a febbraio, con pensieri rivolti a una persona speciale. Creatività e originalità sono le vostre carte vincenti. Nel lavoro, adottate sempre un approccio innovativo e originale. Attenzione a distrazioni che potrebbero influenzare la gestione finanziaria. Niente di grave, ma fate attenzione ai dettagli per evitare contrattempi.