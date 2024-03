Oroscopo del giorno: le previsioni del 20 marzo, segno per segno

Lavoro, soldi, amore ma non solo: che giornata sarà quella odierna? Se sei curioso di sapere cosa può succedere oggi, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa c'è dietro l'angolo per te, oggi? Soldi, amore e lavoro saranno positivi? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 20 marzo.

ARIETE Moti planetari positivi accendono il vostro equinozio di primavera, portando nuove energie e opportunità. Con Venere e Giove dalla vostra parte, l'amore brilla di passione e novità. Single e in coppia, godetevi momenti romantici e intense emozioni. L'ufficio potrebbe risultare noioso, ma è tempo di rinnovamento per la prima decade. Seconda e terza decade, attenzione a non essere coinvolti in questioni rischiose. La tentazione di spendere potrebbe essere forte, ma Saturno vi consiglia prudenza. Gestite con cura le finanze per evitare sorprese sgradevoli.

TORO Una bella Venere vi permette di utilizzare la vostra profondità intellettuale e persuasive. Nonostante Marte e Plutone creino piccole complicazioni, specialmente per chi compie gli anni tra il 3 e il 13 maggio, evitate polemiche politiche. Venere, Saturno e Nettuno vi permettono di essere dolci e altruisti con il partner, dimostrando costanza nei sentimenti. Ignorate chi vi critica per essere troppo lenti, concentratevi sui risultati ottenuti con entusiasmo. Provate la fortuna nel gioco del Lotto, usando numeri pari.

GEMELLI Plutone transita nell'amichevole segno dell'Acquario, ampliando la tua socievolezza e la capacità di fare sinergia. Problemi familiari potrebbero essere presenti a causa di Saturno in Pesci, ma il tuo buon umore rimane saldo. Attenzione a non esagerare nelle opinioni troppo forti. Venere-Nettuno suggerisce prudenza. Giornata positiva per i Gemelli della prima decade, risolvendo questioni delicate con tatto e guadagnando stima e dedizione. Con Marte favorevole, avrai la forza di lavorare senza stancarti, soprattutto se sei della terza decade. Il giorno perfetto per rischiare al gioco, con il Sole in Ariete che ti guida.

CANCRO Inizia una giornata fortunata per voi del Cancro. In amore, dimostrate il vostro talento nel trovare accordi e avvicinare chi vi vuole bene. Siate più comprensivi con colleghi pigri, ricordando quando vi hanno rimproverato per lo stesso motivo. Evitate tentativi di gioco, aspettate giorni più favorevoli per la fortuna. Evitate rischi finanziari oggi, la fortuna vi sorride tra qualche giorno.

LEONE Giornata dell’equinozio di primavera, ideale per il Leone. Mercurio infonde energia e entusiasmo, ma attenzione ai comportamenti eccessivi. Periodo propizio per cambiamenti radicali nella vita amorosa. Siate coraggiosi nelle vostre scelte, specialmente se appartenete alla prima decade. Grandi opportunità per emergere nella libera professione se siete nati tra il 15 e il 23 agosto. Approcciate progetti con determinazione creativa. Attenzione alle spese eccessive a causa dell’influsso dei valori Fuoco. Contenetevi, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

VERGINE L'energico Urano si presenta come vostro alleato, soprattutto per i nati nella terza decade. Tuttavia, Saturno vi suggerisce di evitare polemiche. Segno perfezionista, in amore lasciate perdere la perfezione e godetevi la serenità con il partner. Sul lavoro, mettete in campo le vostre competenze in un progetto dinamico. Per quanto riguarda i soldi, giocate i numeri pari per avere fortuna al Lotto. Un giorno vivace per voi Vergine!

BILANCIA L'oroscopo giornaliero vi vede favorevoli grazie alla positiva influenza di Plutone dall'Acquario. Tuttavia, attenzione a non lasciarvi trascinare troppo dal duo Sole-Mercurio, che potrebbe mettere alla prova il vostro tipico senso di giustizia. Marte e Plutone alimentano le relazioni, sia quelle lunghe che quelle più recenti, dando un tocco di entusiasmo e poesia. Grazie all'aspetto positivo di Plutone, sarete in grado di ottenere il massimo rendimento dagli altri con dolcezza. Prestare attenzione alle spese, in particolare per coloro nati dal 23 al 29 settembre, in questo giorno non sempre fortunato.

SCORPIONE Oggi il vostro segno è influenzato positivamente da Venere e Saturno, promettendo emozioni affettive intense e sensibilità artistica. Venere, Saturno e Nettuno creano un ambiente romantico e sognante. Consolidate le relazioni esistenti e evitate rischi inutili per i nati nella seconda decade. Le stelle favoriscono il successo professionale senza distinzioni. Giove vi consiglia la prudenza nei movimenti finanziari, soprattutto per i nati nella fine di ottobre. Evitate rischi e mantenete la stabilità.

SAGITTARIO Gli astri sono in movimento e vi portano doni irrinunciabili. Plutone vi infonde energia e determinazione, permettendovi di esprimere le vostre opinioni con saggezza. Fate attenzione a non scontrarvi con gli altri. Mercurio promuove legami basati su appartenenza, comprensione e fedeltà. Solo i Sagittario della prima e seconda decade devono fare attenzione a Saturno e Venere nei Pesci. Un nuovo percorso professionale vi attende. Un investimento potrebbe rivelarsi vantaggioso, soprattutto per i nati a novembre.

CAPRICORNO Oggi, il team Venere – Saturno - Nettuno migliora il tono e l’umore, rendendovi più efficienti e allegri. Restate il segno sobrio e silenzioso che vi contraddistingue, ma potreste mostrare un temperamento più vivace. Attenzione a non far emergere la fredda razionalità che vi caratterizza. Giove, Nettuno e Venere vi regalano un momento magico nell'affettività, risolvendo tensioni passate. I vostri capi vi apprezzano e ve lo dimostrano con gesti concreti. Il Lotto potrebbe tentarvi oggi, ma con la maggior parte dei pianeti a vostro favore, seguite i numeri pari.

ACQUARIO Oggi il cielo astrologico è positivo per voi, grazie alla presenza di Venere. La vostra socievolezza vi permetterà di essere in sintonia con le persone care. Tuttavia, attenzione alla vostra componente polemica, potreste diventare battaglieri in serata per colpa di Marte. Con l'equinozio di primavera, il vostro calore umano si amplifica. Mostrate il vostro lato caloroso e coinvolgente con la persona amata, grazie all'influenza di Mercurio. La vostra capacità di mediazione vi farà apprezzare oggi dai vostri superiori. In questa giornata favorevole, potreste essere fortunati al Lotto.

PESCI Il mese di marzo porta una luce speciale per i Pesci, con l'influenza positiva di Venere nel vostro segno. La congiunzione di Saturno e Nettuno vi rende idealisti, ma attenzione alle parole dette troppo impulsivamente. L'energia positiva di Urano e Giove favorisce nuove iniziative sentimentali. Successo per i single che vogliono osare. La vostra creatività e abilità nel risolvere problemi vi distinguono sul lavoro, affrontando anche le sfide più difficili con successo. Con l'equinozio che si avvicina, potreste provare fortuna al Lotto con i numeri pari, che porteranno buona sorte ai Pesci.