Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 marzo

Ti aspetta una giornata positiva? Come andranno lavoro, soldi e amore? Se sei curioso di saperne di più, ecco cosa prevedono gli astri, per il tuo segno, nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Giornata positiva o da dimenticare? E lavoro, soldi e amore daranno soddisfazioni? Ecco cosa aspettarsi per la giornata di oggi e cosa dicono gli astri per te e per il tuo segno zodiacale nell’oroscopo dell'11 marzo.

ARIETE Marzo regala emozioni intense grazie alla Luna nel vostro segno e a Mercurio luminoso. Plutone porta fortuna ai nati nella prima decade, mentre Marte nel segno dell'Acquario infiamma ideali se festeggiate il compleanno dal 14 al 20 aprile. I transiti favoriscono un'intimità romantica, soprattutto per i nati nella prima decade. Con Saturno positivo per i nati nella seconda decade, potete ottenere successo e promozioni grazie alla dedizione e all'impegno. Luna e Mercurio nel vostro segno aumentano l'intuito per vincite al gioco del Lotto.

TORO L'oroscopo giornaliero rivela che il transito di Venere nei Pesci porterà un senso di idealismo e desiderio di miglioramento per i nati dal 21 al 25 aprile. Per quanto riguarda l'amore, Plutone e Marte stimoleranno a dare di più, con una forte fusione di capacità di ascolto e altruismo per chi festeggia il compleanno dal 16 al 20 maggio. Sul fronte lavorativo, Marte e Plutone consigliano di essere più flessibili e delicati con i colleghi, mentre per quanto riguarda il denaro, è meglio astenersi dal gioco, soprattutto per i nati a maggio.

GEMELLI La giornata offre un'armoniosa sinergia tra Plutone e Marte, favorisce la socialità e l'attività fisica. Venere porta passionalità e desiderio di regalare e organizzare un viaggio. Sentite una passione intensa e volete dimostrare il vostro amore con un regalo speciale. Organizzate un viaggio insieme alla vostra dolce metà che sarà ricambiata con affetto e tenerezza. Sul lavoro, organizzazione efficiente e soddisfazione professionale. Attenzione alle spese per evitare sprechi.

CANCRO Sei un Cancro e questo è il tuo momento! Il transito di Venere in Pesci ti porta equilibrio e armonia fino al 5 aprile. Saturno e Giove lavorano per te, creando un clima perfetto per l'amore, soprattutto se sei nato nella terza decade. Sul lavoro, evita rivalità e approfitta della lucidità di Venere per gestire al meglio le situazioni. In attesa di riconoscimenti economici grazie a Saturno, soprattutto per i nati a luglio. Questo è il momento di brillare!

LEONE Oggi, leonesse e leoni, sarete pervasi da un sacro fuoco di idealismo e franchezza. Attenzione alla moderazione e all'equilibrio nelle vostre azioni, date le influenze contrapposte di Plutone e Marte in Acquario. Emozioni e slancio generoso si intrecciano, favorendo l'afflato dei sentimenti e la passione. Favoriti i compleanni tra il 17 e il 23 agosto. La creatività vi distingue dagli altri colleghi, con la possibilità di realizzare soluzioni sorprendenti grazie alla Luna in Ariete. Promesse di successo per la terza decade. Mercurio vi riserva gratificazioni economiche inaspettate, con possibilità di investimenti proficui, soprattutto in beni immobili per rendite fisse.

VERGINE Profilo planetario di metà marzo che porta novità nel vostro segno, caratterizzato da prudenza e tradizionalismo, ma influenzato positivamente da Giove nel Toro per benessere ed equilibrio emotivo. Saturno, Sole, Nettuno e Venere in Pesci favoriscono il relax in famiglia. Momenti di dolcezza e complicità vi attendono, soprattutto se nati nell'ultima decade. Urano vi renderà più produttivi, approfittatene per concludere compiti e ottimizzare il tempo. Evitate rischi finanziari con Venere in Pesci, specialmente se nati tra il 23 e il 29 agosto.

BILANCIA Il vostro istinto alla socievolezza trova oggi nel rapporto con gruppi selezionati di amici e parenti il terreno ideale. Un nuovo interesse sentimentale vi coinvolge, non temete di mettervi in gioco e lasciatevi trasportare dall'emozione. Plutone vi ispira e vi aiuta a mettere in campo la vostra creatività, ricevendo riconoscimenti e stima dai colleghi. Evitate rischi eccessivi nei giochi d'azzardo, aspettate qualche giorno prima di tentare la fortuna.

SCORPIONE Oggi si prospetta una favorevole configurazione astrale, con l'ingresso di Venere nel segno fino al 5 aprile. La parola chiave è adattabilità, con intuito acuto e capacità di immaginare il futuro. Concentrazione planetaria nei Pesci favorisce la fusione emotiva e passionale, supportati da Venere. Le previsioni sono particolarmente positive per lo Scorpione nelle tre decadi. Marte invita alla pazienza, attendendo i momenti giusti per brillare. Buoni rapporti con i superiori vi daranno autostima e determinazione, con Saturno che conferisce autorevolezza. In arrivo guadagni per i nati in ottobre, da destinare a progetti importanti.

SAGITTARIO Oggi i transiti sono favorevoli per il Sagittario, soprattutto se nati nella prima decade. L'armonia con Plutone favorisce la risoluzione di dispute familiari. In società siete brillanti, ma attenzione a non essere troppo diretti. Sole e Giove creano tensioni per i single, evitate mosse sbagliate e siate pazienti nella conquista amorosa, soprattutto se siete della prima decade. Evitate posizioni estreme a causa del clima nervoso causato da Sole e Saturno. Con costanza avrete successo, supportati da Plutone e Mercurio. La Luna vi porta fortuna al gioco, si preannunciano sorprese positive.

CAPRICORNO Oggi Saturno e Urano vi concedono lucidità e visione a lungo termine, specialmente per i nati nelle prime due decadi. In amore, alcune incomprensioni sono possibili ma Giove e Urano vi aiutano a superarle, soprattutto se festeggiate tra il 2 e il 13 gennaio. Sul fronte lavorativo, aspettatevi riconoscimenti inattesi, soprattutto se operate nella libera professione. Tuttavia, attenzione a gestire con cautela le finanze, soprattutto per i nati a dicembre.

ACQUARIO L'influenza di Plutone nel vostro segno vi regala leggerezza e partecipazione nei contesti sociali. Marte in angolo favorevole vi aiuta ad allenarvi con allegria. Venere in Acquario vi permette di vivere il sentimento con sensualità e comprensione. Strategie vincenti vi aiuteranno a trovare l'anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Venere vi spinge a variare i contenuti del lavoro con creatività, portando a soddisfazione professionale. Luna in Ariete porta intuizioni fortunate per il gioco. Con il Superenalotto potete giocare numeri vincenti. Che per voi Acquario sono quelli dispari.

PESCI Nettuno, Sole e Saturno influenzano il vostro segno, insieme a Venere che porterà salute, bellezza e amore fino al 5 aprile. Le vostre doti di adattabilità e mediazione saranno esaltate. Buoni aspetti planetari favoriscono le conquiste e rendono affabili con il partner. La presenza di Giove vi rende irresistibili con la persona amata. Serietà e competenza vi portano verso successi professionali. Con Saturno siete sulla strada giusta. Fatevi guidare dagli astri e provate fortuna al gioco, soprattutto se nati a febbraio.