Oroscopo dell'8 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

ARIETE Nella giornata di oggi la Luna e Venere favoriscono un approccio alternativo e empatico. Marzo porta un'energia amorosa intensa, con il Sole nei Pesci che vi dona generosità e passione con il partner. Una sorpresa positiva nel settore professionale vi darà la spinta necessaria per mettere in mostra le vostre capacità, soprattutto se appartenete alla seconda decade dell'Ariete. Marte, Sole e Plutone possono spingervi a spendere senza freni, ma Luna, Venere e Saturno vi consigliano di essere prudenti nei vostri acquisti. Sfruttate l'energia e la creatività dell'Ariete per vivere una giornata di successo e benessere.

TORO Giornata all'insegna dell'equilibrio e della serenità. Le donne prenderanno l'iniziativa e saranno conquistatrici di cuori impavidi. Venere e Marte vi promettono una giornata romantica. Ascesa professionale in corso grazie a Giove e Urano. Otterrete grandi risultati e sarete orgogliosi di voi stessi. Risolvete questioni economiche con energia pacata e prudente. Ottimo momento per gestire soldi e lavorare nel commercio.

GEMELLI Nel giorno dedicato alle donne, i Gemelli ricevono un aspetto astrale favorevole da Plutone. La freschezza e l'intelligenza caratterizzano le relazioni, con la prima decade particolarmente fortunata. Con il sostegno di Marte, Plutone e Venere, i nati nella prima decade sono imbattibili sul lavoro. Prudenza sugli investimenti proposti, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Rimanete vigili nel gestire le finanze lavorative.

CANCRO Il segno zodiacale del Cancro è protagonista oggi, con una particolare attenzione alle caratteristiche femminili. La dolcezza tipica di questo segno può risolvere tensioni e riportare armonia nella relazione. Con Mercurio favorevole, è possibile brillare sul lavoro e stupire colleghi e superiori. È importante gestire i propri guadagni e cercare consigli da amici esperti in finanza per fare investimenti intelligenti. Chi lavora con il denaro, sia particolarmente attento oggi.

LEONE Il Leone vive un momento ideale per nuove storie d'amore grazie al suo mix di simpatia e coinvolgimento appassionato. Grazie al cielo favorevole, i successi sentimentali sono garantiti con blitz irresistibili e veloci come fulmini. Il Leone affronta alti e bassi nella sfera lavorativa, specialmente se in un ruolo dipendente. La stanchezza è presente, ma è importante non prendere troppo sul serio le insofferenze. Per il Leone è essenziale investire con attenzione i guadagni attuali, senza cedere agli sprechi. Evitare atteggiamenti da cicale e procedere con prudenza, specialmente se si opera nel settore delle vendite.

VERGINE Oggi, Giove e Urano favoriscono l'eros per i nati dal 2 al 13 settembre. L'amore passionale è al centro dell'attenzione. La disciplina e la puntualità vi contraddistinguono, facendovi risaltare nel lavoro. La Luna e Plutone vi spingono a investire saggiamente i vostri guadagni, cercando nuove opportunità. Seguite i consigli degli esperti per massimizzare i vostri profitti.

BILANCIA Oggi, per la Bilancia, il transito planetario favorisce entusiasmo e forza di volontà. Luna, Venere, Marte e Plutone in Acquario vi incoraggiano a esprimervi con autenticità e umorismo. In amore, la vostra sensibilità vi porta armonia con il partner. Sul lavoro, la vostra abilità nel coordinare un team vi porta successo. Per quanto riguarda i soldi, seguite il vostro intuito per ottenere vantaggiose opportunità finanziarie. Un giorno promettente per il segno della Bilancia.

SCORPIONE In questa giornata dell’8 marzo, gli Scorpioni beneficiano del transito positivo del Sole affiancato da Saturno, Mercurio e Nettuno. Mercurio, Saturno e Nettuno portano un momento di gloria sentimentale per i Pesci, specie per chi festeggia il compleanno dal 7 al 18 novembre. Affrontate le richieste eccessive dei superiori con dati oggettivi sul vostro attuale lavoro. Investimenti mirati e manovre azzeccate portano ai Pesci l'opportunità di gestire il proprio denaro con successo.

SAGITTARIO La Luna e il team planetario contribuiscono a una giornata dedicata alla difesa dei diritti delle donne. Una vecchia fiamma potrebbe riaccendere la passione, abbracciate l'intensità emotiva con slancio e coinvolgimento. Plutone vi ispira creatività se lavorate nell'arte, specie se nati a novembre. Fate attenzione ai facili guadagni, consultate esperti prima di prendere decisioni, soprattutto se nati nella seconda decade.

CAPRICORNO La combinazione Giove - Urano nel Toro stimola la vostra passionalità. Per i nati tra il 9 e il 14 gennaio, un coinvolgente sentimento potrebbe evolversi in una relazione seria. Saturno vi porta successo sul fronte professionale, specialmente se siete nati nella seconda decade. Continuate a lavorare duramente per ottenere risultati soddisfacenti. Grazie alla vostra prudenza e alla mente razionale, sarete in grado di fare investimenti sicuri e redditizi. Scegliete con cura le opportunità che vi si presentano per far crescere il vostro patrimonio.

ACQUARIO La vostra sensualità è intensificata dalla Luna Venere, portando passione e tenerezza nel rapporto di coppia. La vostra dedizione sul lavoro vi porta meritati riconoscimenti. Evitate investimenti rischiosi e seguite la saggezza di Mercurio per gestire al meglio le vostre finanze.

PESCI Con la Luna nel vicino segno dell'Acquario, vi sentirete combattivi e coraggiosi oggi. Il vostro approccio appassionato potrebbe essere frainteso come invadenza, specie se nati tra il 27 febbraio e il 7 marzo. Energia in ufficio, affronterete le sfide con forza. Ricordatevi di fare pause per mantenervi in equilibrio. La vostra intuizione vi guiderà a fare scelte finanziarie sagge, evitando trappole. Analizzate attentamente ogni proposta d'investimento.