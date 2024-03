Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 marzo

Ti aspetta una giornata positiva su fronti quali lavoro, soldi e amore? Se sei curioso di saperne di più, ecco cosa prevedono gli astri, per il tuo segno, nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Il lavoro ti darà soddisfazione? E l'amore? Ecco cosa aspettarsi per la giornata di oggi e cosa riservano gli astri per te e per il tuo segno zodiacale nell’oroscopo del 6 marzo.

ARIETE La giornata celeste è dominata da Mercurio, Sole e Saturno nei Pesci, potenziando le idee geniali. In amore, Marte e Venere portano intimità ed emozioni profonde. Marte favorisce decisioni rapide nel lavoro, mentre la Luna consiglia prudenza finanziaria.

TORO Il Toro vede positivamente Mercurio in Pesci, energico e determinato. In amore, costanza e pazienza definiscono i sentimenti. Al lavoro, grande energia da Giove, Urano, Saturno e Mercurio. Denaro favorevole per chi è nato tra il 30 aprile e il 6 maggio.

GEMELLI Il team celeste, con Plutone e Venere in Acquario, vi regala una giornata vivace e gioiosa, mostrando la vostra empatia e socievolezza. Venere vi promette amore pieno di simpatia, mentre in lavoro sfidate Saturno con ironia. Attenzione alle finanze, evitate rischi.

CANCRO Oggi in cielo si prospettano sfide con comportamenti sgarbati da parte di chi vi circonda. Attenzione alla salute e alle allergie stagionali. In amore, accordi complicati per le vacanze estive. Opportunità di successo sul lavoro per i nati sotto Mercurio e Sole. Evitate rischi finanziari.

LEONE La giornata vi mette alla prova con rallentamenti e imprevisti, ma avrete supporto da pianeti amici. Energia e vitalità vi daranno la forza per affrontare le sfide. In amore, momenti di fusione emozionale e tenerezza. Sul lavoro, conferme e nuove opportunità. Buone notizie finanziarie.

VERGINE Venere e Sole, Dei della passione e della determinazione, influenzano positivamente la Vergine, con maggior impatto per chi nasce tra il 30 agosto e il 5 settembre e tra il 10 e il 14 settembre. Amore intenso e lavoro produttivo, ma attenzione a piccoli contrattempi finanziari.

BILANCIA Variabile giornata con transiti planetari favorevoli da Plutone, Marte e Venere per i nativi dell’Acquario. Luna ostile dal Capricorno stimola la crescita personale. Amore: comunicate i sentimenti. Lavoro: attenzione ai fraintendimenti. Denaro: evitate affari rischiosi.

SCORPIONE Il Sole e Mercurio, pianeti guida, vi sostengono, donando forza mentale, sicurezza e volontà di affermazione. Segno dei Pesci: grinta e intelligenza per compleanni dal 27 ottobre al 12 novembre. Amore mentale, aiuto in lavoro, attenzione agli investimenti.

SAGITTARIO In famiglia, legami profondi con genitori e figli. Energia positiva per i Sagittario grazie a Venere. Amore intenso e spontaneo, incontri significativi. Buone prospettive lavorative, attenzione agli investimenti. Luna favorevole per il successo finanziario.

CAPRICORNO Oggi, la Luna vi rende comunicativi e sensibili, pronti a conoscere nuove persone e coltivare le amicizie. In amore, puntate in alto ma prendetevi una pausa di riflessione. Lavoro: opportunità attesa in arrivo. Soldi: possibilità di investimenti fruttuosi.

ACQUARIO Le stelle sono favorevoli con Plutone in primo piano, ma attenzione agli eccessi gastronomici. Venere e Saturno favoriscono l'amore, Nettuno porta idee brillanti nel lavoro e Marte e Plutone portano fortuna al gioco. Viaggio di scoperta in una festa.

PESCI Oggi i transiti planetari promettono fortuna grazie a Giove nel segno amico del Toro. In amore, un sogno potrebbe trasformarsi in realtà, intensificando la comunicazione intima ed erotica. Nel lavoro, ottime prestazioni finanziarie con l'aiuto di Giove e Mercurio. Approfittate della fortuna anche al gioco del Lotto!