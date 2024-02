Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 febbraio

Sarà un giorno positivo per te oggi? Se sei curioso di sapere se è il tuo segno zodiacale uno tra i più fortunati nel corso di questa giornata ecco l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ti va di iniziare la giornata scoprendo cosa riservano gli astri per te e per il tuo segno zodiacale? Lavoro, amore, finanze: ecco cosa prevede, segno per segno, l’oroscopo di oggi, 28 febbraio.

ARIETE Per gli Arieti, fine febbraio porta novità e benessere fisico grazie al Sole e Giove. Amore in crescita, con possibilità di incontri speciali. Attenzione al lavoro, Marte potrebbe creare tensioni. Controllate le finanze e vigilate sui risparmi.

TORO La negatività celeste causa variazioni e scelte difficili. Controllate l'emotività con familiari, possibile nervosismo. Buon influsso di Giove - Urano per risolvere contrasti. In amore prospettive positive per coppie taurine. Urano promette successi ma attenzione alle spese.

GEMELLI Marte e Plutone vi donano energia e simpatia, con umorismo irresistibile. Favoriti i legami familiari. In amore, possibili incontri significativi. Sul lavoro, opportunità di esprimervi. Attenzione alle spese e cercate equilibrio finanziario.

CANCRO Favorevole fine febbraio per il segno Cancro, grazie all'energetico team Sole-Mercurio-Saturno-Nettuno. Felicità familiare, trasformazioni amorose con Urano e Giove in Toro. Successi sul lavoro, ma attenzione alle spese impulsive.

LEONE Leone con grande carica energetica, gioia e determinazione, attenzione agli eccessi con Urano e Plutone. Amore favorevole per single, prudenza per chi è in coppia. Successo lavorativo garantito. Finanze da gestire con attenzione.

VERGINE Oggi risolverete con intuizione una questione familiare complicata. Giove e Urano favoriscono affetto, creatività e benessere. In amore, evitate storie poco coinvolgenti. Al lavoro, concludete affari positivi grazie a Luna e Urano. Gestite denaro con attenzione e saggezza.

BILANCIA Oggi è una giornata favorevole per i Bilancini, con influssi positivi in amore, lavoro e finanze. Venere porta intensi legami emotivi, Marte favorisce le avventure dei single, Plutone e Marte stimolano l'iniziativa. Luna consiglia prudenza con le spese dei figli.

SCORPIONE La comunicazione e la razionalità si uniscono promuovendo esperienze sociali, amichevoli e familiari. Per i compleanni dal 30 ottobre al 7 novembre, la potenza dell'aspetto porta nuovi stimoli e linfa vitale in amore e lavoro. La fortuna sorride ai nati dal 25 al 31 ottobre.

SAGITTARIO Oggi la Luna e Plutone vi regalano benessere mentale e fisico, capacità di affrontare sfide con garbo. In amore, passione intensa per i nati tra il 2 e il 10 dicembre. Evitate polemiche in ufficio, puntate su efficienza e rispetto. L'intuizione al gioco può portare fortuna.

CAPRICORNO Oggi, Capricorno, le stelle vi regalano una giornata positiva e felice. In amore, seguite il cuore con prudenza; nel lavoro, cogliete le opportunità che si presentano. Ai nati a dicembre, buona fortuna al gioco.

ACQUARIO Gennaio e febbraio sono stati mesi di opportunità e crescita per voi, relazioni familiari sono fondate sulla fiducia, mentre l'amore richiede ascolto attento. Il lavoro artistico è favorito da Plutone, ma attenzione alle finanze con Giove e Urano.

PESCI L'energia intuitiva benefica dei corpi celesti influisce in modo positivo sulla vostra giornata. Venere, Nettuno e Giove vi supportano nell'amore e nel lavoro. Approfittate di un momento favorevole per consolidare rapporti affettivi e perseguire obiettivi professionali. Buona fortuna con il denaro!