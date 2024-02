Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 febbraio

Vuoi sapere se è il tuo segno zodiacale uno tra i più fortunati nel corso di questa giornata? Scoprilo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Vuoi iniziare la giornata scoprendo cosa riservano per il tuo segno zodiacale gli astri? Ecco cosa prevede, segno per segno, l’oroscopo di oggi, 23 febbraio.

ARIETE Oggi vi sentirete carichi di energia grazie a Marte in Acquario. Evitate discussioni in famiglia e mantenetevi diplomatici al lavoro. Venere vi regala vitalità e gioia di vivere in amore. Gestite il denaro con saggezza per ottime prospettive finanziarie.

TORO Saturno, Nettuno e il Sole vi sostengono positivamente, portando energia e creatività. Il film 'Il profumo dell’erba selvatica' o 'Romeo + Giulietta' potrebbero rispecchiare il vostro lato romantico. In ufficio, dimostrate brillantezza e sfruttate un'opportunità di investimento immobiliare promettente.

GEMELLI Giornata luminosa per i Gemelli con Saturno in Pesci come ostacolo. Il vostro punto di forza è la personalità brillante: affrontate le sfide con successo. In amore, film consigliato: Marry Me – Sposami del 2022 oppure Moulin Rouge!. Ne lavoro, successi in comunicazione e scambio. Per le finanze, attenzione alle spese impulsive.

CANCRO Oggi qualche nube passeggera nel cielo vi rende più attenti. Luna super benefica nel Leone vi allieta, soprattutto per la terza decade. In amore altruismo e senso pratico risolvono questioni. Relax dopo lavoro con energie corroboranti di Giove, Urano e Nettuno. Buon investimento senza paura, tenete duro per il successo.

LEONE Oggi la Luna in congiunzione nel vostro segno vi porta a risolvere screzi familiari. In amore giornata soddisfacente, gestite intense emozioni. Sul lavoro, dimostrate la vostra bravura e l'eccellenza. Attenzione nelle spese, Marte e Plutone non vi rendono attenti.

VERGINE In famiglia, atmosfera tranquilla e serena. Mercurio in opposizione ai Pesci consiglia di gestire equilibratamente i rapporti familiari. Amore prudente, ma con sprazzi di trasgressione per i nati nella prima decade. Lavoro creativo e professionale in crescita, specialmente per compleanni dal 9 al 14 settembre. Denaro: attenzione alle spese, pianeti in opposizione.

BILANCIA Oggi è una giornata positiva per la Bilancia, con Venere favorevole e Plutone che apre nuove opportunità in amore. Sul lavoro, la vostra preparazione sarà premiata, specialmente se nati tra il 2 e il 13 ottobre. Organizzate i vostri progetti finanziari con il vostro consulente di fiducia.

SCORPIONE Il Sole e Saturno vi accompagnano oggi, portando successo interpersonale per chi è nato nelle prime due decadi. Transiti positivi a febbraio, con Nettuno equilibrante dai Pesci. Amore intenso con film suggestivi, lavoro produttivo per la terza decade, attenzione alle finanze con Luna e Giove ostili.

SAGITTARIO Grande energia astrale per il Sagittario, avrete successo in ogni cosa. Amore sportivo e genuino, consigliato il film "Vacanze Romane". Lavoro impattante con il pubblico. Avrete una consulenza finanziaria per un investimento immobiliare promettente.

CAPRICORNO Il transito di Giove porta armonia mente-corpo, specialmente per chi è nato nella prima e seconda decade. Una gioia serena vi accompagnerà nel fine settimana. In amore, la difficoltà di abbandono emotivo emerge nei film "Se mi lasci ti cancello" e "Un cuore in inverno". Sul lavoro, Urano vi spinge verso nuovi successi, mentre i cospicui guadagni richiedono investimenti ponderati.

ACQUARIO L’indicazione astrale promette una fase ampliata con Plutone e Marte, il vostro modus operandi unico vi aiuta ad emergere. In amore, cercate un tocco alternativo e trasgressivo. Al lavoro, confrontatevi e risolvete problemi, evitate rischi finanziari.

PESCI Le stelle favoriscono una giornata di successo e adattamento per i Pesci. In amore, i film "Titanic" e "Non lasciarmi" risuonano profondamente. Il lavoro scorre tranquillo e creativo, mentre la fortuna sorride al gioco.