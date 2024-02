Oroscopo del 7 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 febbraio.

In giornata, siete inquieti per l'influenza della Luna nel Sagittario. Cercate l'indipendenza nella carriera e nella vita privata. Un po' di evasione con amici di sempre o una partita di calcio può aiutarvi. In amore, Mercurio e Plutone riducono le dispute, mentre Marte e Venere ostacolano le decadi di Capricorno. Al lavoro, fate attenzione con l'autorità, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 3 al 13 aprile. A livello finanziario, cogliete l'occasione di un investimento immobiliare.

Saturno e Nettuno nei Pesci donano flessibilità e lucidità. Giove parla di comunicazione e scambi positivi con l'ambiente circostante. Favoriti i rapporti fratelli e le novità sentimentali. Marte e Urano nel Capricorno vi danno un ottimo rapporto con l'autorità, i colleghi e i capi. Momento favorevole per avanzare richieste moderate di avanzamento in carriera. Opportunità di acquisto con velocità e successo grazie a Giove.

Oggi, i vostri alleati cosmici sono il Sole, Mercurio e Plutone in Acquario. Questa combinazione potente vi sprona a esprimere la vostra passione per l'arte in tutte le sue forme: design, cinema, moda, grafica. In amore, siate pazienti e aspettate i tempi giusti. Sul lavoro, Urano, Mercurio e Plutone vi sostengono nella vostra impresa, mentre in ambito finanziario, bisogna essere rigorosi ma intuitivi.

Oggi è una giornata invernale soddisfacente per voi. Nonostante alcune difficoltà da affrontare, come l'opposizione di Marte e Venere, l'amore è nell'aria e vi sentite sulle nuvole. Nel lavoro, potreste avere qualche problema con i superiori. Fate attenzione a come vi relazionate con l'autorità. Sul fronte finanziario, potreste ricevere entrate inaspettate da destinare a un progetto ludico, come un viaggio.

La Luna nel Sagittario vi favorisce, portando entusiasmo e simpatia. Coltivate le amicizie di lunga data e siate aperti a nuove relazioni. In amore, una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento profondo. Il lavoro vi porta successo, specialmente se siete nel campo della libera professione. Gestite le finanze con intelligenza e astuzia.

Oggi dedicate cura agli affetti familiari, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 14 settembre. L'influenza positiva di Giove, Urano, Venere e Marte porta ristrutturazione nei sentimenti e successo lavorativo. Sperimenterete emozionanti imprese erotiche e nuovi percorsi sentimentali. Nel lavoro, seguite i vostri progetti con determinazione e giocherete su più tavoli. Nonostante una posizione difficile della Luna, tentate la fortuna tra tre giorni.

Il Plutone fortunato nell'Acquario riporta armonia e concordia in famiglia. La vostra salute è soddisfacente, in particolare per i reni, il fegato, la cistifellea e la pelle. Grazie alla potente comunicazione, il rapporto d'amore si rafforza. Nel lavoro, siate ferme e misurate con il personale. Evitate di tentare la sorte al gioco a causa degli astri sfavorevoli.

Oggi vi aspetta una giornata di tensione e malumore transitorio. Una polemica familiare sul fronte politico, ideologico o religioso trova soluzione grazie alla vostra saggezza e compostezza. Fate attenzione alla vostra salute, specialmente alle vie respiratorie se siete nati in ottobre. In amore, la vostra passione trova una stabile collocazione, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 9 al 17 novembre. Sul lavoro, sfiderete e vincerete grazie alle vostre abilità. Seguite il vostro intuito nelle finanze e sfruttate i numeri pari, come il 28, 46 e 10, per giocare al Superenalotto.

Mercurio vi offre energia vitale nel campo della vita, soprattutto per i Sagittario del 23 al 29 novembre. Amicizie e calore umano vi circondano, mentre risolvete questioni patrimoniali in famiglia. Saturno ostacola le conquiste sentimentali, ma potete dimostrare le vostre capacità nel lavoro grazie a Venere. Fate attenzione agli investimenti facili.

Oggi il vostro segno si trova in una posizione astrologica molto favorevole, con transiti positivi di Venere, Saturno, Giove e Urano. Si prevede un periodo di salute, tranquillità familiare e piacere affettivo. Marte, inoltre, vi sostiene nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Nel campo dell'amore, sfruttate il sostegno di Giove e Saturno per perseguire le vostre ambizioni sentimentali, senza fermarvi di fronte a piccoli ostacoli. Sul fronte lavorativo, avete tutte le carte in regola per avere successo, soprattutto se siete liberi professionisti. In termini finanziari, riceverete una buona opportunità di investimento da parte di amici competenti. Muovetevi con prudenza e determinazione per prendere la decisione giusta.

I transiti planetari oggi presentano qualche ostacolo a causa della presenza di Giove - Urano nel vostro segno nemico, il Toro. Potrebbero sorgere problemi familiari con genitori, figli e conviventi. Siate pazienti, la situazione si risolverà presto. Prestate attenzione alla salute degli intestini. In amore, potrebbero verificarsi reazioni incontrollate dovute alla gelosia, specialmente per i nati tra l'8 e il 13 febbraio. Nel lavoro, l'opportunità di abbracciare la libera professione si presenta per i nati tra il 21 e il 25 gennaio grazie all'influenza creativa di Plutone. Gestite accuratamente le vostre finanze e valutate le promettenti opportunità di investimento.

Pianeti in ottimo stato, nessuno in opposizione. Luna porta miglioramenti nelle amicizie e nelle comunicazioni. Organizzate viaggi futuri, soprattutto se compleanni tra il 2 e il 13 marzo. In amore, la seduzione semi passiva avrà successo, con fascino irresistibile grazie a Venere. Nella carriera, ascensione lenta ma calibrata verso il successo. Possibilità di vincite al Lotto.