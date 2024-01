Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 gennaio.

Oggi, l'influenza positiva dei pianeti darà un entusiasmo trascinante, invitandoti ad avventurarti nell'amore, nell'edonismo e nella conquista personale. Attenzione a controllare la voracità! Approfitta della positività del Sole in Aquario per esplorare e metterti alla prova. In amore, il team Mercurio-Marte può ostacolarti, ma solo per rendere ancora più affascinante la conquista. Nel lavoro, ottime prospettive, soprattutto per coloro che lavorano con il pubblico o con il denaro. Attenzione a non dilapidare i risparmi, Mercurio e Marte possono confondere le tue spese.

Oggi l'azione benefica della configurazione planetaria porterà un'aria di euforia da moderare e opportunità in campo economico. Un influsso positivo sarà avvertito a livello morale ed esistenziale, favorirà relazioni autentiche che porteranno armonia in famiglia e amicizie. Il periodo è di grande creatività e successo, con influenze positive da Venere, Marte e Mercurio. L'amore sarà al centro dei pensieri, con progetti di viaggio per coloro nati nella prima decade. Avrete successo nel completare impegni lavorativi grazie alla perseveranza data da Saturno. Inoltre, vi avvicinate a un importante progetto di investimento immobiliare tanto desiderato.

Plutone favorisce i Gemelli, specialmente coloro nati a maggio. Per i Gemelli di giugno, ci sarà una fase riflessiva per valutare le risorse. Alcuni potrebbero sentirsi stanchi a causa delle tensioni sul lavoro e nelle relazioni. In amore, il Sole e la Luna ravvivano il rapporto di coppia. Al lavoro, segui la tua strada senza farti coinvolgere dai pettegolezzi. Nel denaro, fai attenzione alle spese e valuta bene i conti.

La Luna nemica, pur mettendo pressione al Cancro, viene compensata da un favorevole Saturno in Pesci. Creatività, impegno e progetti rivoluzionari per la seconda decade. Il desiderio di piacere si unisce alla volontà di conquista affettiva e finanziaria. Marte porta la sfida e l'avventura. In amore, sincera comunicazione con il partner dopo qualche momento di dissonanza. Attendi risposte lavorative importanti con pazienza. Sii parsimonioso nelle spese a causa dell'influenza negativa di alcuni pianeti.

La Luna, in bilancia, stimola la vostra creatività e ambizione. Attenzione all'oralità e alle conquiste da raggiungere. Nell'amore, prendetevi del tempo e non desiderate tutto subito. Nel lavoro, siate operosi ma aspettate il momento giusto per proporsi. Sul fronte finanziario, diffidate degli investimenti incerti e abbiate pazienza.

Ottimi segnali dal cielo: Venere nel Capricorno porterà successo e carisma personale. Chi opera nei campi pubblici avrà fama facile. Attenzione ad agosto, Saturno rema contro. Amore favorito per i segni di Terra. Urano facilita il lavoro e Giove induce a spendere con disinvoltura.

La Luna torna nel vostro segno, apportando sensibilità e intuito. Saranno gli aspetti favorevoli dell'Acquario a donarvi capacità relazionali. I progetti d'ampio respiro richiedono tenacia e pazienza, ma la ricompensa arriverà. Venere ostacola i nati dal 24 al 27 settembre, causando momentanea stanchezza e pausa creativa. Nel complesso, l'orizzonte si schiarisce, soprattutto per i nati nella prima decade. In amore, si crea un forte desiderio di intimità e tenerezza. Nel lavoro, la vostra diplomazia sarà essenziale per risolvere situazioni complesse. Nelle finanze, riuscite a gestire i conti familiari con prudenza ed equilibrio.

Dal Capricorno, Mercurio porta intuito e percezione. Favoriti i nati dal 10 al 17 novembre grazie all'influenza positiva di Mercurio e Marte. Il benessere è favorito da eventi fausti e la ricerca dell'amore diventa prioritaria. Nuove opportunità finanziarie si aprono. L'intesa mentale e fisica è al massimo con Venere, Mercurio e Marte. Successo lavorativo per i nati in ottobre. Investimenti trovano l'occasione giusta.

Inserimento della Luna nella Bilancia e la presenza di Sole e Plutone in Acquario, creano un'esplosione di sorprese, cambiamenti e travolgenti passioni per il vostro segno. I nati nella prima decade vivranno momenti indimenticabili, mentre quelli dal 15 al 18 dicembre avranno una pausa riflessiva. La seconda decade avrà un periodo strepitoso grazie all'influenza positiva di Mercurio. Limitate gli eccessi e godetevi l'intesa con il partner. Esplosioni di avventure per i single. Riuscirete a portare a termine iniziative umanitarie grazie al vostro carattere. Siate parsimoniosi nelle spese.

I nati nella prima decade del Capricorno avranno la fortuna dalla loro parte. Con Venere nel segno e l'influenza positiva di Saturno, si sentiranno carichi di energia e motivazione per creare e operare. Gli incontri amorosi saranno favoriti da Urano e le relazioni di lunga durata avranno una ripresa positiva. Nel lavoro, la prima decade del segno vivrà una giornata di produttività costante grazie alla loro naturale programmazione e risparmio. Nel campo economico, un'affare conveniente sarà irresistibile. Bisogna prendere l'iniziativa e acchiappare questa opportunità fortunata.

La congiunzione Plutone - Sole nel vostro segno promuove grinta e forza di carattere. Effetti benefici per gli Acquario nati in questi giorni. Rinnovamento professionale, investimenti proficui e intense amicizie con nuove conoscenze. In amore, avventure favoriti da Marte e armonia nella vita sentimentale grazie alla Luna. Nel lavoro, dimostrate la vostra grinta contro i capi intimidatori. Siate prudenti nella gestione del denaro, evitando affari sospetti.

Il transito benefico di Nettuno e Saturno nel segno dei Pesci porta cambiamenti positivi dopo mesi impegnativi. Responsabilità familiari e finanziarie contribuivano ad un leggero senso di malinconia, ma ora trovate ottimismo in un ambiente familiare stabile. L'amore si schiarirà presto, mentre nel lavoro si prevedono momenti di gloria grazie a Saturno e Giove. Grazie a Giove Toro, gestite i risparmi con saggezza.