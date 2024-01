Oroscopo del 10 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 gennaio.

Il rinnovamento raggiunge i contatti sociali e lavorativi, vicini e lontani. Venere rimane in Sagittario, Sole e Luna in Capricorno. Gestite famiglia e questioni fratelli trovando punti di mediazione con autorevolezza. Amore stabile con Mercurio e Venere che rendono l'approccio raffinato. Non lasciatevi influenzare dai pregiudizi al lavoro, ignorate le chiacchiere. Consultate un esperto prima di fare scelte impulsivamente.

Amate piaceri gastronomici, monitorate l'effetto sulla linea e silhouette. Profilo astrale alti e bassi, superabili. Possibili fraintendimenti familiari, ma circostanze sotto controllo. Armonia planetaria vi assiste in ogni decade. Autocontrollo nell'amore, dialogo aperto ed espansivo. Successi a ripetizione per nati ad aprile. Efficienza lavorativa grazie a Urano. Investite in beni immobili per risultati fruttuosi.

Oggi, l'influenza positiva di Giove e Urano vi aiuta a gestire gli imprevisti causati dal contrasto tra Venere e Mercurio. Grazie all'aiuto di amici affettuosi, potrete risolvere questioni critiche e trovare la pace. In amore, nuove relazioni possono crescere mentre quelle di lunga data trovano serenità. Nel lavoro, avrete nuove opportunità grazie al contatto con il pubblico. È importante controllare le finanze, poiché avete speso troppo di recente.

Resisterete ai tentativi di inganno. Luna, tuo alleato, crea alti e bassi. La determinazione difenderà i tuoi interessi. Nettuno sostiene, specialmente se sei della seconda decade. In amore influenze contrastanti ma la passione sarà in primo piano. Nell’ambito lavorativo, valutazioni positive e apprezzamenti per la professionalità dimostrata. State attenti alle spese impreviste.

Grazie alla vostra personalità solare e coinvolgente, riuscite a riconciliare due amici in conflitto. Siete orgogliosi della vostra capacità di mediare. Venere nel Sagittario vi dona grinta e una strategia per risolvere imprevisti nelle relazioni. In amore, vi aspetta una fase di rinascita, soprattutto per chi è innamorato da poco. Nel lavoro, siete molto produttivi e non vi preoccupate degli svogliati. Potete aiutare un familiare grazie alle risorse finanziarie che avete accumulato.

La Luna nel Capricorno favorisce l'interazione con persone care, mentre i transiti planetari promettono una giornata calda. La luce lunare è un valido supporto per i legami familiari, in particolare con i fratelli e le sorelle. La gestione delle situazioni impreviste avviene con destrezza e rapidità. In amore, c'è un'energia erotica che porta incontri soddisfacenti, soprattutto per gli uomini. Nel lavoro, la vostra abilità tecnologica risolve facilmente un problema informatico. Sul fronte finanziario, potete utilizzare il denaro accumulato per realizzare un progetto di investimento desiderato da tempo.

Giornata altalenante, stressante ma stimolante per migliorare questione familiare. Chiedete chiarimenti ai genitori/figli per risolvere disagio. Amica di famiglia favorisce riconciliazione affettuosa. Venere regala passionalità ai nati nella seconda decade, mentre i nati nella prima riequilibrino relazione duratura. Lavoro richiede forza morale e competenza per risolvere caos, orgoglio e sollievo alla risoluzione. Attenti alle spese per influenze dissonanti di Luna e Sole. Evitate investimenti e operazioni a lungo termine.

I pianeti sorridono a voi, con Giove e Urano in Toro che aggiungono emozioni divertenti alla vostra vita. Prendete cura della vostra salute in questa stagione. L'amore brucia intensamente, specialmente per coloro della terza decade. La fortuna vi porta la poesia e l'esclusività dei grandi amori. Concentratevi sul lavoro per ottenere grandi risultati. Gestite il denaro con decisione e considerate investimenti immobiliari.

Giornata entusiasmante con transiti planetari favorevoli. Venere in angolo armonico e congiunzione in Sagittario, specie per la seconda decade. Personalità fuoco, dinamica e coinvolgente. Amore favorevole, protezione di Sole e Mercurio per compleanni dal 5 al 12 dicembre. Lavoro impegnativo, attenzione alle mosse. Prudenza in questione economica supportata da Mercurio.

Nati a dicembre? Marte nel vostro segno dona forza per affrontare alti e bassi, sia interni che esterni. Reggete alla non flessibilità di colleghi o familiari. In amore la Luna vi invita a cedere al sentimento. Non chiudete le porte a chi manifesta interesse. Collaborazioni importanti al lavoro per gestire situazione assegnata.

Investimento importante ma fruttuoso.

Oggi potete mettere in mostra la vostra personalità socievole e brillante, sia in famiglia che in situazioni amicali. Venere nel vostro segno, supportata da Mercurio, influisce positivamente sugli eventi di oggi, soprattutto per la seconda e terza decade. L'amore promette soddisfazioni, specialmente per chi compie gli anni dal 15 al 18 febbraio. Nel lavoro, Saturno e Nettuno vi sostengono strategicamente per affrontare un compito fastidioso. Inoltre, l'ottima combinazione di Mercurio, Venere e Luna favorisce conquiste erotiche eccezionali. In campo finanziario, una somma discreta richiederà una decisione ponderata, soprattutto per i nati a gennaio.

Oggi il vostro segno sperimenta alti e bassi a causa di mutabili passaggi astrali. Venere e Mercurio continuano ad essere ostili. Tuttavia, è importante ricordare che ognuno di noi ha un ascendente, una Luna e un Mercurio che influenzano le previsioni astrologiche. Concentratevi non solo sul vostro segno solare, ma anche sul vostro ascendente. In amore, Giove dal segno amico del Toro vi rende appassionati e sicuri di voi stessi, sia nei rapporti che con il partner. Sul fronte lavorativo, le prospettive sono ottime e riuscirete a superare una sfida grazie alla vostra intelligenza.