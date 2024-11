Bambini in viaggio, la magia del Natale tutto dicembre a Castelfalfi

Castelfalfi si trasforma in un magico villaggio natalizio, con luci scintillanti e mercatini per famiglie durante il mese di dicembre. I bambini possono godere di spettacoli, laboratori creativi e l'incontro con Babbo Natale. L'atmosfera fiabesca avvolge ogni angolo, un appuntamento imperdibile per i più piccoli

Il programma natalizio di Castelfalfi è un susseguirsi di eventi pensati per le famiglie. Tra i più amati vi è il mercatino di Natale, dove bancarelle colorate offrono dolci locali, giocattoli fatti a mano e piccoli souvenir. I più piccoli possono gustare biscotti speziati e cioccolata calda mentre i genitori passeggiano tra le luci e gli addobbi che decorano il borgo.

Nel cuore della Toscana, immerso tra le colline dolci, il borgo di Castelfalfi si trasforma in un luogo fiabesco durante il periodo natalizio. Con l'avvicinarsi delle festività, le antiche strade acciottolate si illuminano di luci scintillanti e decorazioni tradizionali, creando un'atmosfera che incanta visitatori di tutte le età, ma in particolar modo i bambini.

Durante i fine settimana del 7-8, 14-15 e 21-22 dicembre, il borgo medievale di Castelfalfi ospiterà il tradizionale evento "Natale a Castelfalfi", con mercatini di artigianato locale, street food, musica dal vivo, artisti e performance itineranti pensate per tutta la famiglia. I più piccoli potranno vivere l’emozione di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, fare un giro in sella a pony e asinelli all’interno del maestoso Parco Mediceo e infine lasciarsi affascinare da uno spettacolo con i burattini oppure da quello delle ombre. Ci saranno caldarroste, vin brulè e cioccolata calda, la marcia della banda di Natale, i cori gospel e parate con un tema diverso ogni weekend, come quella dedicata al Grinch.

Il fulcro delle attività per bambini è la “Casa di Babbo Natale”, allestita nel cuore del borgo. Qui, i piccoli possono incontrare Babbo Natale in persona, raccontargli i propri desideri e scattare una foto ricordo. A rendere l’esperienza ancora più magica sono gli elfi aiutanti, che organizzano laboratori di artigianato, come la creazione di decorazioni natalizie e giocattoli di legno.