Oroscopo del 4 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 gennaio.

Mercurio nel Sagittario rende positiva la giornata ai nativi d'aprile. Famiglia serena. Amicizie basate su interessi comuni. Per gli Arieti nati ad aprile, momento rilassante con il partner. Situazione lavorativa risolta. Favoriti gli acquisti.

Inizio gennaio, ultima decade taurina. Buon equilibrio psicofisico e ottimo umore in famiglia. Giove, signore ideale, aiuta i single. Partner apprezza il tuo aiuto prezioso. Veditori e commercianti supportati da Giove, Nettuno e Plutone. Maggiore fluidità e organizzazione pratica nel lavoro autonomo. Intuito guida al successo finanziario. Vinci al gioco con pianeti favorevoli.

I transiti sfavorevoli di Nettuno e il suo effetto sulla liquidità potrebbero compromettere la precisione nelle transazioni economiche. Attenti a svolgere professioni legate al denaro, come il commercio. Il gusto per il rischio potrebbe tentarvi, ma cercate di resistere alla tentazione di giocare alle lotterie inizio anno.

Complicazioni familiari si risolvono grazie all'atteggiamento diplomatico. Attenzione a richieste eccessive in amore. In ufficio, impegno richiesto. Prova fortuna al gioco.

L'avvicinarsi dell'inverno può dar fastidio al vostro caloroso temperamento, ma oggi la Luna in Bilancia porta miglioramenti nell'umore e nel tono. In amore, avventure e soddisfazioni sessuali per i single, ma attenzione ai legami stabili nati in luglio. Nel lavoro, mancanza di stimoli crea apatia. Fortuna finanziaria per i nati nella prima decade.

Affidatevi all'intuito per esprimere talento nascosto con fiducia. Oggi le vostre qualità migliori emergeranno, soprattutto se nati tra il 16 e il 22 settembre. Amore: i pianeti favoriscono unioni basate sulla tenerezza e l'intesa erotica. Lavoro: energie raddoppiate e risultati straordinari in arrivo. Denaro: avete la possibilità di provare fortuna oggi.

La Luna, il principe delle emozioni, illumina il vostro segno, portando chiarezza. Il periodo difficoltoso è finito, rapporti più solidi si formano in famiglia e tra amici. Venere nel Sagittario indica la strada per il vostro amore. Mercurio vi rende determinati nel lavoro, costruendo il vostro successo passo dopo passo. Organizzate un investimento con cura e fate la scelta migliore.

Giornata serena e appagante in famiglia con la compagnia di bimbi e parenti anziani. Saturno e Nettuno alleggeriscono lo spirito, confermando i successi raccolti durante l'inverno. Amore: colpi di fulmine per i nati in ottobre, incontri da non sottovalutare per gli accasati. Il lavoro risolverà gli screzi col superiore con diplomazia. Denaro: gestite i soldi con saggezza, investite in una casa con l'aiuto di un familiare competente.

Giornata fortunata grazie a Venere e Luna in Bilancia, Mercurio porta divertimento e sfide nelle diverse aree della vita. Amore favorevole, possibilità di nuove relazioni. Lavoro efficace, soprattutto per professioni che coinvolgono la parola e la comunicazione persuasiva. Attenzione al gioco d'azzardo se nati in novembre.

La fortuna sorride ai Capricornini con il ritorno di Marte nel segno e l'energia positiva di Giove e Urano dal Toro. Una sensibilità vivida, un umore eccellente e una forma fisica smagliante fanno da cornice a questo periodo fortunato. In amore, finalmente trovate quella persona speciale, mentre sul lavoro ricevete la tanto attesa conferma del vostro valore. Potete anche considerare di investire i vostri risparmi in un progetto redditizio.

Oggi, una fase di espansività e calore umano, grazie alla Luna nella Bilancia. Aquario nati tra il 14 e il 19 febbraio saranno particolarmente beneficiati. Attenti alle questioni amorose tra il 9 e il 14 febbraio, gli altri Aquario sono protetti. Nel lavoro, Mercurio nel Sagittario favorisce voi che lavorate a contatto con gli altri. In ambito finanziario, sarete stimolati a spendere per bellezza e cultura grazie alla Luna nella Bilancia.

Oggi, il Capricorno gode di una giornata equilibrata e razionale. Marte ha portato un flusso sereno nella vita familiare. Coloro che festeggiano il compleanno in febbraio, grazie a Giove, avranno una determinazione lucida per affrontare situazioni difficili. In amore, Saturno, Giove e Urano vi donano prudenza e buon senso. Nel lavoro artistico, il Sole vi aiuta a concludere i vostri progetti. Per quanto riguarda le finanze, Giove e Nettuno sono favorevoli, consentendovi di mettere i soldi al sicuro e fare investimenti.