Oroscopo del 3 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 gennaio.

Giornata allegra, vitale con Venere, Mercurio e Marte nel Sagittario. Difficoltà familiari temporanee alleviate. Weekend romantico in una capitale con la vostra dolce metà. Giornata produttiva e rapida nel lavoro. Fortuna nel gioco del Lotto per i nati a marzo.

La Luna nel razionale segno di Vergine vi porta velocità nelle azioni e forza intellettuale, specialmente se siete nati nella seconda decade. In amore, Urano nel Toro spinge a organizzare weekend romantici, come Valencia per i Cancro e Buenos Aires per i Pesci. In lavoro, Plutone, Giove, Nettuno e Urano vi rendono instancabili nelle attività casalinghe, mentre per il denaro avete auspici positivi nel gioco del Lotto.

Oggi potrebbe esserci un leggero calo del tono e dell'umore a causa di qualche controversia familiare, ma non preoccupatevi: il posizionamento di Saturno, ostile al vostro segno dei Pesci, potrebbe essere la causa. In amore, approfittate della configurazione favorevole per pianificare un romantico fine settimana. Sul fronte lavorativo, chiudete la giornata con soddisfazione grazie alla buona influenza di Urano. Tuttavia, fate attenzione alle spese, poiché Saturno e Nettuno potrebbero influenzare la razionalità nella gestione finanziaria.

Pianeti nemici disturbano, ma Saturno, Giove, Urano e Nettuno proteggono. Amore felice con viaggio romantico. Produttività nel lavoro, specialmente per chi è nato a giugno. Buone disponibilità finanziarie: investimento fruttuoso.

La Luna splende nel segno della Bilancia e gli altri pianeti alimentano la vostra passione di vivere e l'adesione alle persone che vi circondano. Amore: i nati in luglio possono avventurarsi con moderazione, senza aspettarsi relazioni serie all'istante. Single? L'amore a distanza vi ossessiona, organizzate un viaggio per trovarlo. Lavoro: ottimi progressi per i liberi professionisti, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Energia e impegno nella giornata lavorativa grazie al Sole nel Capricorno. Denaro: risoluzione di questioni patrimoniali con parenti. La vostra determinazione fa la differenza.

Giornata favorevole, con l'influenza positiva di Giove e Urano che favoriscono le vostre iniziative. In amore, passione e attrazione per i Vergine più giovani. Luna positiva che vi rende amabili. Successi nel lavoro, soprattutto per chi ha una libera professione. Attenzione agli investimenti e alla gestione delle finanze.

Mercurio in amichevole Sagittario amplifica l'empatia facilitando la comprensione emotiva degli altri. Priorità all'empatia familiare e umana, con amici e conoscenti. Un cielo discreto e intrigante. In amore, Venere minimizza controversie tra coppie amiche, specie per i nati a settembre. Collaborazione attiva del partner per ritrovare l'armonia. Allettanti avventure per i nati a settembre. Nel lavoro, Venere favorisce conciliazione e lavoro di squadra, soprattutto per i nati tra settembre e ottobre. Spese sostenute per il gusto estetico sono giustificate.

Plutone e il Sole infondono fiducia e voglia di vivere. Venere e Plutone rendono irresistibili in amore. Nettuno e Giove permettono di sedurre con classe. Il Sole nel Capricorno rende efficienti nel lavoro. Solo se nati nella terza decade ci potrebbero essere stanchezza e cali. Bisogna essere prudenti con le spese, soprattutto nati dal 25 al 31 ottobre.

Transiti favorevoli di Sole, Venere, Mercurio e Marte nel vostro segno danno energia positiva. In amore, non cercate la delicatezza sperata, ma dimostrate generosità esplosiva. Lavoro impegnativo, ma i risultati arriveranno presto. Fiuto per gli investimenti grazie alla Luna in Bilancia.

Una comitiva di pianeti, da Venere a Plutone, si trova nel vostro segno conferendo favore e fortuna, soprattutto per i Capricorno della prima e terza decade. In amore, mostratevi meno timidi e più disponibili e vedrete risultati sorprendenti. Nel lavoro, cogliete le occasioni d'oro che si presentano, soprattutto se siete creativi. Gli investimenti possono portare buoni guadagni, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade.

Marte, Mercurio e Venere nel Sagittario portano benefici per la mente e le emozioni. La terza decade si sentirà sollevata e meno condizionata. In amore, usando diplomazia, le relazioni si riporteranno sulla giusta via. Attenzione alle interferenze e alle tentazioni se nati nella terza decade. Nel lavoro, la creatività risolverà situazioni spinose, soprattutto per gli Aquario della prima decade. Nelle finanze, evitare spese eccessive. Giove e Urano creano ostacoli, soprattutto per chi è nato nella prima e nella terza decade.

I favorevoli influssi di Giove in Toro e del Sole in Capricorno creano armonia familiare. Pesci nati dal 23 febbraio al 4 marzo beneficiano di rapporti genitori-figli sinceri. Amore autentico porta grandi successi per Pesci nati dal 19 al 26 febbraio. Adattabilità e compromesso sono richiesti al lavoro, specialmente per chi è nato in marzo. Gestite con diplomazia questioni finanziarie familiari.