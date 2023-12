Oroscopo del 29 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 dicembre.

Una giornata vibrante con pianeti a vostro favore. Luna e Mercurio nel Leone e Sagittario vi donano calore umano e gioia di vivere. L'amore è gratificante con Venere e Luna, ma siate aperti alle compatibilità con segni di Fuoco come Ariete, Leone e Sagittario. Nel lavoro, il vostro entusiasmo si fa sentire durante le festività di dicembre. Finanziariamente, siete pronti per il Capodanno 2023 grazie a Giove.

Urano nel segno del Toro si unisce a Saturno nei Pesci, creando un'atmosfera gioiosa e benefica. In amore, si consigliano rapporti con i segni di Terra come Capricorno e Vergine. Nel lavoro, affrontate le feste con spirito conviviale, mentre finanziariamente potreste provare le Lotterie di fine anno.

Dicembre si chiude con una giornata felice grazie alla Luna in Leone. Sorprese da mattina a sera. In amore maggiore voglia di divertirsi con la dolce metà. I migliori segni per i Gemelli sono l'Aquario e la Bilancia, con interessi simili. Nel lavoro festeggiamenti spontanei. Attenzione a non spendere troppo, specialmente se giovani. Saturno ostacola i nati a maggio.

Il vostro momento fortunato continua grazie a Giove in Toro, regalando sorprese familiari e nel mondo delle vecchie amicizie. I segni d'acqua, come Pesci e Scorpione, si legano meglio al vostro romantico segno Cancro. Nel lavoro, cercate armonia nelle festività natalizie senza trascurare gli obblighi pratici. Grazie a un cielo generoso, potreste tentare la fortuna al gioco con il Lotto oggi.

Mercurio e Marte nel Fuoco del Sagittario, Luna nel vostro segno: giornata soddisfacente per la seconda decade. In amore intesa speciale con chi avete accanto. Segni compatibili per il Leone: Ariete e Sagittario. Risolvete gli scontri con l'Ariete, evitate allontanamenti con il Leone. Nel lavoro sarete leader anche durante le festività. Per quanto riguarda il denaro, divertimento al Totocalcio.

Una giornata fortunata si profila, con Plutone e Urano come vostri sponsor celesti principali. Giove e Urano vi supportano. In amore, Saturno crea inquietudine, specialmente per chi è della prima decade. Tuttavia, il vostro carattere reagisce alle complicazioni senza subire danni. Nel lavoro, non farsi troppo coinvolgere dalle festività natalizie. Potete organizzare perfettamente tra familiari e amici, grazie a Urano, se siete della terza decade. Per quanto riguarda il denaro, Nettuno induce a spendere troppo. Meglio prendere una pausa, soprattutto per chi è nato a settembre.

Spostamenti planetari favorevoli grazie a Venere e la Luna, per una giornata di successo e fortuna. Marte nel Sagittario stimola la passione per i single e le coppie. I segni d'aria come Gemelli e Aquario trovano affinità con la Bilancia, anche se preferiscono unione superficiale. Le Bilance affrontano dicembre con equilibrio e creatività, regalando atmosfere poetiche e delicate. Luna in Leone rende le Bilance generose con il loro nucleo affettivo, dedicando tempo ed energie a chi gli è vicino.

Dicembre regala un momento radioso di cui saper approfittare. In amore, i Pesci e il Cancro si legano allo Scorpione in modo fortunato ma è importante evitare di lasciarsi trascinare dalle emozioni senza costruire una solida base. Nel lavoro, gli Scorpioni preferiscono mantenere distanza dalle festività natalizie ma godono di ritrovare amici e parenti. È consigliato non esagerare nelle spese, resistendo al fascino dell'effimero.

Oggi, l'umore è buono ma l'attivismo potrebbe stressarvi. Mercurio nel vostro segno vi rende attenti e sensibili. In amore, Marte e la Luna rendono la giornata non scontata, soprattutto per la terza decade. I segni affini sono Ariete e Leone. Nel lavoro, amate organizzare feste e momenti con parenti e amici. La voglia di tentare la fortuna al gioco aumenta con la Luna nel Leone e Venere nel vostro segno.

In fine dicembre, il Capricorno dimostra le sue qualità: ascolto, disponibilità e aiuto al prossimo. In amore, l'affinità è con il Toro e la Vergine, segni con cui si possono costruire relazioni stabili. Nel lavoro, si affrontano le feste con distacco e si sa distinguere tra il rituale e la condivisione. Per quanto riguarda le finanze, il Capricorno sa fare acquisti mirati grazie a Giove e Saturno.

Dalla fine di dicembre, l'Acquario porta successo con Venere, Mercurio e Marte. L'influsso positivo gioisce la vita familiare e amicale. Nell'amore, l'intesa è forte con segni dell'aria come i Gemelli e la Bilancia. Attenzione a mancare di romanticismo. Nel lavoro, amate l'atmosfera festiva per incontrare amici e famiglia. Tuttavia, evitate il gioco d'azzardo oggi. Attenti, soprattutto se siete nati a gennaio.

Oggi, l'assetto celeste non è del tutto favorevole. Tuttavia, potete affrontare le piccole seccature con tranquillità. In amore, nonostante alcuni contrattempi, oggi vi sentirete in armonia con il vostro partner. Sul lavoro, state vivendo l'arrivo delle feste natalizie con gioia e trepidazione. Nel campo finanziario, potete fare acquisti vantaggiosi grazie all'aiuto di Giove e Saturno.